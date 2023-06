Die Champions League zu gewinnen ist nicht nur ein riesiger sportlicher Triumph - es wird auch finanziell ordentlich entlohnt.

Die Champions League ist der wichtigste Vereinswettbewerb der Welt. Jeder Fußballer träumt davon, irgendwann einmal den Henkelpott in die Höhe stemmen zu dürfen.

Für den Verein, der die Königsklasse gewinnt (2023 treffen im Finale Manchester City und Inter Mailand aufeinander), lohnt sich der Triumph auch finanziell enorm.

Hier könnt Ihr nachlesen, wie viel Geld der Champions-League-Sieger bekommt.

Prämien in der Champions League: Wie viel Geld bekommt der CL-Sieger?

Nur für den Sieg im Finale der Champions League erhält ein Verein 20 Millionen Euro an Prämie von der UEFA. Der Verlierer des Endspiels geht natürlich nicht leer aus, sondern kann sich mit 15,5 Millionen Euro trösten.

Und auch vor dem Finale kann man in der Champions League natürlich einiges verdienen, mehr dazu im folgenden Abschnitt.

Wie viel kann Manchester City als Champions-League-Sieger 2023 insgesamt verdienen?

Die UEFA schüttet während der Saison rund zwei Milliarden Euro an Prämien an die Teilnehmer der Königsklasse aus.

Getty Images

Das Startgeld für jeden CL-Klub beträgt 15,64 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Prämien für jeden Sieg und jedes Remis in der Gruppenphase sowie für jedes Weiterkommen in Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Finale.

Sollte City also das Endspiel gegen Inter am Samstag gewinnen, hätte der englische Meister in dieser Saison insgesamt 81,4 Millionen Euro an Champions-League-Prämien verdient. Etwas von dieser Summe wird von der UEFA allerdings noch bis 2024 abgezogen, um die Einbußen in Folge der Corona-Pandemie zu kompensieren.

Champions League, Prämien: Wie viel würde Inter Mailand als CL-Sieger verdienen?

Die gesamte CL-Prämienzahlung an Inter würde im Falle eines Triumphs im Finale am Samstag 77,67 Millionen Euro betragen.

Getty

Auch hier würde noch etwas abgezogen werden, allerdings kommt auch noch weiteres Geld obendrauf. Je nach Platzierung im Ranking für das Abschneiden im Europapokal der vergangenen zehn Jahre erhält jeder Klub noch eine Bonuszahlung, hinzu kommt der jeweilige Anteil an den TV-Geldern.

Wie viel kann ein Klub in der Champions League verdienen? Die Prämien in der Saison 2022/23