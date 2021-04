Champions League: Real Madrid gewinnt gegen Liverpool - das Spiel im TICKER zum Nachlesen

Neuauflage des CL-Finals von 2018: Real Madrid traf in der Runde der letzten Acht auf den FC Liverpool. Das Duell im TICKER zum Nachlesen.

Real Madrid hat mit einer Lehrstunde für Jürgen Klopp und den FC Liverpool das Tor zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen. Die Königlichen gewannen auch dank eines glänzend aufgelegten Toni Kroos das Viertelfinal-Hinspiel verdient mit 3:1 (2:0) und stehen bereits mit einem Bein in der Runde der letzten Vier.

Real Madrid - FC Liverpool 3 :1 (2:0) Tore 1:0 Vinicius Jr. (27.), 2:0 Asensio (36.), 2:1 Salah (51.), 3:1 Vinicius Jr. (65.) Aufstellung RMA Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Asensio, Benzema Aufstellung LIV Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Keita (42., Thiago) - Mane, Salah, Jota Gelbe Karten Mane (39.), Vazquez (49.), Thiago (56.), Alexander-Arnold (83.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Das wars mit Königsklassen-Fußball für heute! Morgen gehts hier weiter mit den anderen beiden Viertelfinal-Spielen zwischen Bayern und PSG sowie Chelsea und Porto - selbstverständlich auch mit unserer Live-Berichterstattung - also bis morgen!

Liverpool empfängt am kommenden Samstag in der Premier League Aston Villa, ehe an Ort und Stelle dann am Mittwoch drauf die Aufholjagd gegen Real gelingen soll.

Mit dem 3:1-Sieg hat Real eine gute Ausgangslage für das Rückspiel an der Anfield Road am Mittwoch in einer Woche. Vorher geht es für die Zidane-Elf noch im El Clasico gegen Erzrivale Barcelona in der Liga ran - ein echt straffes Programm, was die Madrilenen da innerhalb einer Woche haben.

Nach dem Seitenwechsel zeigt Liverpool ein anderes Gesicht, schafft den frühen Anschluss und das wichtige Auswärtstor durch Salah. Real findet schnell eine Antwort und stellt durch Doppelpacker Vinicius den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, der dann bis zum Ende mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die Zeit geschaukelt wird.

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 5' Schlusspfiff - Real bezwingt Liverpool mit 3:1!

90' + 4' Leichtfertig schmeißt Real eine aussichtsreiche Konter-Chance weg. Rodrygo kriegt links den Ball zum sprintenden Benzema nicht durch.

90' + 3' Mit allem, was sie haben, verteidigen die Hausherren das eigene Tor. Drei Viertel der Nachspielzeit haben sie schon überstanden.

90' + 2' Salah legt sich den Ball zentral vor dem Strafraum zurecht, haut mit links drauf - wieder ist ein weißes Bein dazwischen.

90' + 1' Vier Minuten Nachspielzeit!

89' Real wirkt stehend K.o. Beim schnellen Kurzpassspiel gehen die Madrilenen erst gar nicht dazwischen, erst wenn sich Salah & Co. innerhalb des Sechszehners bewegen, folgt ein versuchter Eingriff.

87' Handball um den Real-Sechzehner. Liverpool lässt den Ball durch die eigenen Reihen rotieren, bislang vergeblich auf der Suche nach einer Lücke.

86' Brych lässt strittige Szenen an und zwischen den Strafräumen durchaus oft laufen, das zieht immer wieder den Zorn der jeweiligen Bänke auf sich - gerade jetzt in der Schlussphase.

85' Der nächste Wechsel bei Madrid: Doppeltorschütze Vinicius darf vorzeitig Feierabend machen, für ihn kommt Landsmann Rodrygo noch zu einem Kurzeinsatz.

83' Alexander-Arnold will rechts am Seitenrand den Ball gegen Mendy abschirmen, trifft den Real-Mann dabei mit einer Ausholbewegung mit dem Ellenbogen - Gelb!

81' Zudem ersetzt Shaqiri Jota in der Offensive.

81' Doppelwechsel bei Klopss Liverpool: Mit Firmino für Kabak kommt ein nomineller Stürmer für einen Verteidiger.

81' Casemiro mit Übersicht rechts raus für Valverde, der den Ball kurz annimmt und dann mit der Innenseite scharf in die Mitte gibt. Vor dem einschussbereiten Benzema klärt Philips mit den Haarspitzen ins Seitenaus.

78' Thiago hat aus knapp 25 Metern mal etwas Platz und zieht mit links ab - weit drüber!

77' Real steht mit der letzten Kette jetzt sehr tief, Benzema ist der einzige in vorderster Front, der noch auf Höhe der Mittellinie positioniert ist.

75' Schlussviertelstunde in Madrid. Mittlerweile ist das hier richtig gehobenes Champions-League-Niveau, ein Spiel, das eines Viertelfinals durchaus würdig ist.

72' Vinicius läuft auf den Liverpool-Strafraum zu, spielt dann kurz rechts raus zu Benzema. Der Franzose zieht aus vollem Lauf direkt auf die rechte untere Ecke ab - Alisson ist da und greift sicher zu.

70' Real wechselt das erste Mal in diesem Spiel, schafft es auch so, etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen: Valverde kommt für Asensio.

69' Ein Wirkungstreffer war der dritte Real-Treffer für Liverpool indes nicht. Die Reds üben in diesen Minuten ernormen Druck aus, kesseln die Hausherren an deren Strafraum ein.

67' Vinicius also mit dem Doppelpack und damit genauso vielen Toren wie in seinen 17 Champions-Leaguen-Spielen zuvor zusammen - nämlich zwei.

TOOOR! Real Madrid - FC Liverpool 3:1 | Torschütze: Vinicius

65' Real spielt die Ecke kurz aus. Benzema legt an der Grundlinie rein für Modric, der parallel zur Sechzehnerkante auf Vinicius durchsteckt. Der Brasilianer trifft dann aus 14 Metern den Ball ausreichend satt, sodass Alisson, der den Schuss zusätzlich spät sieht, nur noch rechts ins eigene Tor abfälschen kann.

65' Auf der Gegenseite läuft Real im Zwei-gegen-Eins auf Alisson zu. Asensio bekommt rechts am Strafraum den Ball aber nicht an Kabak vorbei, sodass der quer mitlaufende Vinicius leer ausgeht - da war definitiv mehr drin, so nur die Ecke!

63' Jota treibt den Ball nach vorne, legt am Strafraum kurz raus auf Mane, der direkt wieder zum Spanier zurückgibt. Sieben Meter vor Courtois springt Mendy noch in den ballführenden Jota und klärt zur Seite.

62' Mendy mit einer Flanke von links, die Asensio am ersten Pfosten unter Kontrolle bekommt, dann folgt die Ablage für Kroos, der aber klar drüber schießt - Real ist zurück in der Partie!

60' Die erste Viertelstunde des zweiten Durchgangs geht jetzt klar an Liverpool. Was auch immer Klopp seinen Mannen in der Kabine gesagt hat, es hat gewirkt.

58' Real feuert aus allen Rohren: Erst zieht Benzema links im Strafraum zweimal auf, ehe der Schuss aufs lange Eck von Alexander-Arnold geblockt wird. Nur wenige Augenblicke später hält Kabak bei einem Distanzversuch von Casemiro den Schlappen rein.

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

56' Thiago hält nach eigenem Ballverlust noch gegen Asensio rein und sieht dafür den nächsten gelben Karton.

54' Real - schon etwas verschlafen und nachlässig in diesen zweiten Durchgang gestartet - will sofort antworten. Eine Vinicius-Flanke von links klärt Kabak vorischtshalber zur Ecke, die dann für die Reds auch nicht gefährlich wird.

52' Und damit ist Liverpool nicht nur zurück im Spiel, sondern hat auch plötzlich das so wichtige Auswärtstor auf dem Konto.

TOOOR! Real Madrid - FC Liverpool 2:1 | Torschütze: Salah

51' Der Anschluss! Wijnaldum spielt sich im Mittelfeld frei, bedient dann kurz vor dem Strafraum Jota, dessen sofortiger Abschluss aus kurzer Distanz von Modric geblockt wird. Salah bekommt den Abpraller direkt vor die Füße und schaufelt diesen aus kurzer Distanz unter die Querlatte zum Anschluss.

50' Robertson tritt den fälligen Freistoß selbst, findet im Real-Sechzehner aber nur Gegenspieler Nacho, der mit dem Hinterkopf klärt.

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

49' Vazquez kommt am linken Seitenrand gegen Robertson klar zu spät und sieht dafür die zweite Gelbe Karte des Spiels.

48' Thiago, der den bereits nach 43 Minuten ausgewechselten Keita im zentralen Mittelfeld ersetzt hat, mit einem Chip-Versuch auf Jota - jedoch weit verfehlt.

46' Welche Reaktion wird Liverpool jetzt zeigen? Trainer Jürgen Klopp wird in der Pause zumindest deutliche Worte gefunden haben.

47' Startelf-Debütant Knauff war im ersten Durchgang eifrigster und erfolgreichster Zweikämpfer (7 von 11 gewonnen). Haaland, dieser andere Jungspund, hatte mit 15 die wenigsten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld und blieb ohne Torabschluss. Wachablösung?

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht's in Madrid.

HALBZEIT-FAZIT:

Eine Halbzeit zum Vergessen aus Sicht der Engländer. Liverpool bekommt vorne keinen gefährlichen Abschluss zu Stande und lädt hinten Real zum Toreschießen ein.

Zwei klasse Kroos-Bälle, einmal in den Lauf von Vinicius, einmal von Asensio, hebeln die Reds-Abwehr jeweils aus und lässen Real verdient führen.

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 1' Pause - Real führt nach 45 Minuten verdient mit 2:0 gegen Liverpool!

45' + 1' Eine Minute gibts noch obendrauf!

43' Real schnuppert am 3:0! Asensio bietet sich rechts im Strafraum die Chance zum nächsten Treffer, wählt aus spitzem Winkel nicht das Zuspiel in die Mitte, sondern den eigenen Abschluss unter Alisson hindurch - die falsche Entscheidung.

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: WECHSEL

42' Wenn Keita nicht verletzt ist - und danach sieht es nicht aus - dann ist das die Höchststrafe. Der Ex-Leipziger muss nach einer bislang unterirdsichen Leistung noch vor dem Halbzeitpfiff für Thiago runter.

41' Nicht nur die Aktion von Mane eben zeigt: Liverpool wirkt früh gefrustet. Bis jetzt ist es für die Engländer eine Halbzeit zum Vergessen.

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

38' Mane beschwert sich bei Brych wegen eines lapidaren Pfiffs im Mittelfeld. Wegen Meckerns sieht der Senegalese dann Gelb.

TOOOR! Real Madrid - FC Liverpool 2:0 | Torschütze: Asensio

36' Das nächste Geschenk! Wieder bringt ein eigentlich einfacher langer Ball aus dem Halbfeld Liverpool aus der Ordnung. 25 Meter vor dem Tor begeht Alexander-Arnold zusätzlich noch einen folgenschweren Fehler, der Asensio frei vor dem Tor auftauchen lässt. Mit links lupft der Spanier elegant über Alisson und dann ins verwaiste Tor.

34' Vinicius kommt aus halbrechter Position im Strafraum zum Abschluss, wird dabei von Philips noch zur Ecke geblockt. Bei der anschließenden Hereingabe kommt Asensio aus der zweiten Reihe zum Schuss, trifft den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß aber nicht richtig.

32' Real fordert erneut einen Elfmeter, diesmal nachdem Benzema im Zweikampf mit Kabak fällt - Brych winkt wieder ab und das zu Recht; da sind beide einfach nur eingefädelt.

31' Keine Frage: Die Führung für die Madrilenen geht in Ordnung. Liverpool bekommt nach vorne wenig auf die Kette und ist hinten - wie eben beim Gegentor - zu nachlässig und schludrig.

28' Für Vinicius ist es das zweite Saisontor in der laufenden Champions-League-Spielzeit - und damit neue persönliche Bestmarke!

TOOOR! Real Madrid - FC Liverpool 1:0 | Torschütze: Vinicius Jr.

27' Das geht zu einfach! Kroos mit einem überragenden 40-Meter-Zuspiel über den halben Rasen in den Lauf von Vinicius, der den Ball zwischen Alexander-Arnold und Philips mit der Schulter mitnehmen und dann aus vollem Lauf mit rechts in die linke untere Ecke verwandeln kann.

26' Sowohl die kurz getretene Ecke von Kroos als auch den zweiten Ball von Modric bekommt Real nicht gefährlich vor Alisson gespielt, Liverpool klärt.

24' Missverständnis von Liverpool auf der rechten Seite, dann gelangt Benzema mit zwei kurzen Zuspielen an den Strafraum. Aus halblinker Position wird der Franzose im letzten Moment von Kabak zur Ecke geblockt.

22' Salah und Jota spielen sich vor dem Strafraum per Doppelpass etwas frei, dann ist Nacho schon wieder zur Stelle und klärt im Verbund mit dem zurückgeeilten Asensio.

20' Viel geht bei Real über die linke Seite von Mendy und Vinicius, denen es an Tempo nicht mangelt, an der nötigen Präzision bei den entscheidenden Zuspielen umso mehr.

19' An der Seitenlinie gibt Liverpool-Coach Jürgen Klopp ununterbrochen lautstarke und gestenreiche Anweisungen an seine Mannschaft - soweit nicht ungewöhnlich, Klopp scheint jedoch echt angefressen vom bislang durchwachsenen Auftritt seiner Truppe.

17' Von rechts segelt eine für Real durchaus gefährliche Flanke von Alexander-Arnold in den Sechzehner. Nacho klärt im Fünfer, Jota hatte hinter ihm gelauert.

16' Viertelstunde durch: Real ist die klar bessere Mannschaft, hat mehr Tempo in den eigenen Aktionen und wirkt insgesamt wacher.

14' Mendy macht über die linke Seite viel Tempo und legt kurz vor dem Strafraum ab für Vinicius, der dann knapp am rechten Pfosten vorbei abschließt - gute Chance!

13' Real protestiert! Vinicius wird vom eigenen Torwart mit einem weiten Ball geschickt, an der Grundlinie legt der Brasilianer in den Rücken der Abwehr, wo Modric abschließen will, dabei aber von Wijnaldum vermeintlich getroffen wird. Schiedsrichter Brych winkt ab und lässt weiterspielen.

10' Salah spitzelt im Mittelfeld Kroos den Ball weg, lässt den deutschen Nationalspieler mit seinem Antritt schnell hinter sich - dann spurtet Militao dazwischen und unterbindet einen mögliches Durchbrechen des Stürmers.

8' Liverpool ringt um Kontrolle, vermeidet im zentralen Mittelfeld bis hierhin noch den Pass nach vorne, spielt stattdessen stets die Sicherheitsvariante nach hinten oder zum unmittelbaren Nebenmann.

5' Asensio holt nach einem Benzema-Zuspiel von links im Strafraum gegen Kabak die erste Ecke des Spiels raus - die ersten Minuten gehen bislang klar an die Hausherren.

4' Nächster Vorstoß der Madrilenen, der mit einem Vazquez-Dribbling am rechten Seitenrand direkt in Philips hinein schnell beendet ist.

3' Benzema dreht sich am Strafraum nach einem Kroos-Zuspiel auf, zieht etwas links raus und schließt dann mit links wuchtig, aber mittig ab - erster Ball für LFC-Keeper Alisson.

1' Real Madrid traditionell im königlichen Weiß, die Reds aus Liverpool - wie es der Name schon erahnen lässt - in Rot.

Champions League live: Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Los geht's. Der Ball in Madrid rollt.

Vor Beginn | Beide Mannschaften betreten den Rasen des Alfredo di Stefano Stadium, dann ertönt die Champions-League-Hymne - hier gehts gleich rund!

Vor Beginn | Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych leitet das heutige Aufeinandertreffen der europäischen Schwergewichte. Berührungspunkte hat der aus München kommende Jurist in der aktuellen Saison nur mit Liverpool - beim 1:0-Auswärtssieg der Reds in Amsterdam in der Gruppenphase.

Vor Beginn | Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sieht das Spiel gegen Real Madrid als "Test" für die vergangenen und kommenden Wochen: "Unsere Mannschaft ist für ein solches Spiel gebaut, wir treffen auf eine Mannschaft, die Fußball spielt", sagt er. "Das ist sehr hilfreich - für den Fußball allgemein, aber auch für unsere Art zu verteidigen."

Vor Beginn | Real-Trainer Zinedine Zidane steht vor seinem 50. Champions-League-Spiel als Cheftrainer. 30 seiner bis dato 49 Spiele hat der Franzose gewonnen - nur Jupp Heynckes (32) konnte mit derart wenigen Spielen mehr Siege erringen.

Vor Beginn | Nur ein einziges Mal trafen Real und Liverpool bislang in der K.o.-Runde der Champions League aufeinander: Im Achtelfinale der Saison 08/09 fügten die Reds dem von Juande Ramos trainierten Real mit einem 5:0 nach Hin-und Rückspiel die höchste Niederlage ihrer CL-Geschichte zu.

Vor Beginn | Das bis dato letzte Wiedersehen der beiden Klubs dürfte vor allem Real Madrid in bester Erinnerung haben: Im Champions-League-Finale 2018 gewannen die Madrilenen - auch begünstigt durch zwei schwere Torwart-Patzer von Loris Karius - mit 3:1 gegen Liverpool und feierten so ihren dritten CL-Sieg in Serie!

Vor Beginn | Beide Mannschaften zogen recht souverän ins Viertelfinale der Königsklasse ein: Real eliminierte in der vorherigen Runde Atalanta Bergamo mit 1:0 und 3:1, Liverpool ließ RB Leipzig mit zwei 2:0-Siegen keine Chance.

Vor Beginn | Mit Keita und Wijnaldum für Thiago und Milner im Mittelfeld sowie Jota anstelle von Firmino als Sturmspitze tätigt LFC-Coach Jürgen Klopp drei Wechsel nach dem 3:0-Sieg bei Arsenal am vergangenen Samstagabend. Ähnlich wie Real hat auch Liverpool mit den verletzten van Dijk, Gomez und Matip die größte personelle Baustelle weiter in der Defensive zu verarbeiten.

Vor Beginn | Liverpool, ebenfalls im 4-3-3 angeordnet, beginnt mit: Alisson - Alexander Arnold, Kabak, Philips, Robertson - Keita, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Jota, Mane.

Vor Beginn | Real-Coach Zinedine Zidane muss gegen Liverpool auf seine beiden eigentlich gesetzten Innenverteidiger verzichten. Ramos fällt einmal mehr in dieser Saison verletzt aus, Varane wurde unmittelbar vor dem Spiel positiv auf Corona getestet. Im Vergleich zum vergangenen 2:0-Sieg über Eibar in der Liga spielen zudem Kroos und Vinicius anstelle von Marcelo und Isco.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid gegen den FC Liverpool.

Champions League live: Real Madrid vs. FC Liverpool: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Real Madrid:

Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Asensio, Benzema

Bei Real gibt es zwei Veränderungen gegenüber dem 2:0 gegen Eibar am Samstag. Kroos und Vinicius kommen für Marcelo und Isco neu ins Team.

Der FC Liverpool setzt auf folgende Aufstellung:

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Keita - Mane, Salah, Jota

Bei Liverpool nimmt Trainer Jürgen Klopp drei personelle Wechsel vor im Vergleich zum 3:0 bei Arsenal in der Liga am Samstag. Für Milner, Thiago und Firmino rücken Wijnaldum, Keita und Jota in die Startelf.

Champions League live: Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das 1. Champions League-Duell zwischen Real Madrid und Liverpool seit dem Endspiel von 2018, das die Spanier mit 3-1 für sich entscheiden konnten. Es war der 3. Finalsieg in Folge der Madrilenen, nur Carlo Ancelotti hat diesen Titel genauso oft gewonnen wie Zinedine Zidane (3).

Liverpool hat seine letzten 3 Champions-League-Spiele gegen Real Madrid verloren. Nur gegen eine Mannschaft haben die Reds in ihrer Europapokalgeschichte 4 Niederlagen in Folge kassiert: gegen Benfica zwischen 1984 und 2010 (4).

In der K.o.-Runde der Champions League hat Real Madrid 8 seiner letzten 9 Hinspiele gewonnen. Nur letzte Saison unterlag man im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City im eigenen Stadion mit 1-2.

Im bisher einzigen Europapokal-Duell gegen Real Madrid, das mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, siegte Liverpool im Achtelfinale der Champions League 2008-09 mit insgesamt 5-0 – die bisher höchste Niederlage von Real in der K.o.-Phase dieses Wettbewerbs.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat seine letzten 5 Viertelfinal-Spiele in der Champions League gewonnen, darunter alle 4 auf der Bank der Reds (je 2 gegen Manchester City in der Saison 2017-18 und gegen den FC Porto 2019-20).

Real hat seine letzten 3 Champions-League-Spiele gewonnen. 4+ Siege in Folge in diesem Wettbewerb gelangen ihnen zuletzt im April 2018 (5).

Für Zinedine Zidane wird es das 50. Spiel als Trainer in der Champions League sein. Der Coach von Real Madrid hat 30 der bisherigen 49 Spiele gewonnen. Der einzige Trainer, der in seinen ersten 50 Partien noch öfter siegte, ist Jupp Heynckes (32).

Liverpools Sadio Mané hat in 40 Champions-League-Spielen 19 Tore geschossen. Er könnte nun als 3. Spieler der Reds 20 Treffer im Landesmeister-Pokal/Champions League erzielen. Zuvor schafften dies Mohamed Salah (24) und Steven Gerrard (21).

Real-Stürmer Karim Benzema hat in jedem seiner 3 Champions-League-Spiele gegen Liverpool getroffen. Insgesamt war er gegen die Reds 4-mal erfolgreich. Kein Spieler in der Geschichte der Königsklasse war gegen Liverpool erfolgreicher (auch Didier Drogba 4-mal).

Luka Modric hat in seinen letzten 2 Champions-League-Spielen ein Tor vorbereitet. Sollte er in diesem Spiel erneut einen Assist schaffen, wäre er der älteste Spieler (35 Jahre und 209 Tage) in der Geschichte dieses Wettbewerbs, der 3 Spiele in Folge einen Assist verbuchen kann, seit dies Ryan Giggs im April 2011 für Manchester United gelang (mit 37 Jahren).

Champions League live: Real Madrid vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Real Madrid vs. FC Liverpool heute ... im TV Sky Sport 2 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute das Viertelfinale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Real Madrid und Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Champions League live: Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Real gegen die Reds: Wiedersehen ohne Hauptdarsteller

Das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool ist das erste beider Klubs seit dem denkwürdigen Champions-League-Finale 2018. Ein paar Hauptdarsteller von damals fehlen diesmal allerdings.

Der böse Bube von damals fehlt. Die Anhänger des FC Liverpool werden wohl nie vergessen, was ihnen Sergio Ramos angetan hat am Abend des 26. Mai 2018 in Kiew: Erst riss er Mohamed Salah beinahe den rechten Arm ab, nach einer halben Stunde musste der Ägypter vom Platz. Dann verpasste der Mannschaftskapitän von Real Madrid Loris Karius einen Ellbogencheck - der Torhüter war danach so beeinträchtigt, dass ihm zwei böse Fehler unterliefen. Liverpool verlor das Finale der Champions League 1:3 (0:0).

"Es war eine harte Nacht für uns", erinnert sich Jürgen Klopp, der damals sein sechstes Endspiel nacheinander verlor. Am Dienstag in Madrid (21.00 Uhr/Sky) bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche - doch vieles wird anders sein: Übeltäter Ramos ist verletzt; Pechvogel Karius, der vor knapp drei Jahren die Treffer zum 0:1 und 1:3 begünstigte, ist heute Nebendarsteller bei Union Berlin; und Gareth Bale, mit seinen Treffern zum 2:1 und 3:1 der Matchwinner, fiel bald in Ungnade und spielt nun für Tottenham Hotspur.

"Was jetzt passiert, wird nichts am Ergebnis von Kiew ändern", weiß auch Salah - und doch bewegt den Torjäger die Erinnerung an das, was damals im Endspiel passierte. Revanche? "Sagen wir einfach, dass ich eine besondere Motivation habe, das Spiel zu gewinnen und ins Halbfinale einzuziehen." Klopp betonte schon unmittelbar nach der Auslosung des Viertelfinals, es sei doch "großartig, die Gelegenheit zu bekommen, wieder gegen sie zu spielen". Und selbstverständlich: "Es wird aufregend und spannend."

Für Liverpool begann nach der Niederlage im Mai 2018 immerhin eine glorreiche Phase mit dem Gewinn der Champions League 2019 - und dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren in der vergangenen Saison. Allerdings erweist sich die laufende Spielzeit als schwierig: Den Meistertitel werden die Reds nicht mehr verteidigen können, sie laufen sogar Gefahr, den erneuten Einzug in die Champions League zu verpassen. Immerhin: Gegen den FC Arsenal gelang Liverpool am Samstag der dritte Sieg in Serie, überzeugend war er außerdem.

Real stagniert seit der Nacht von Kiew und dem Hattrick in der Champions League - die 34. Meisterschaft übertünchte die Probleme nur vorübergehend: Die Mannschaft altert vor sich hin, Trainer Zinedine Zidane vertraut trotzdem immer wieder auf die strapazierten Routiniers wie Toni Kroos (31), Luka Modric (35) oder Karim Benzema (33). Und außerdem, betonte Salah: "Sie haben einige großartige Spieler verloren wie Cristiano Ronaldo." Und der potenzielle Nachfolger Eden Hazard ist so oft verletzt, dass es schon an ein Wunder grenzt, dass er am Dienstag spielen soll.

Liverpool sollte dennoch gewarnt sein. Real ist mittlerweile wieder Tabellenzweiter in Spanien, hat vier Spiele in Serie gewonnen. "Wir machen das gut zurzeit. Wir fühlen uns sicherer", sagte Zidane nach dem 2:0 gegen Eibar am Samstag und betonte: "Wir wissen, worum es geht." Das gilt nicht nur für die Duelle gegen Liverpool am Dienstag und am Mittwoch kommender Woche: Am Samstag kommt der Tabellendritte FC Barcelona ins Estadio Bernabeu.

Quelle: SID

Champions League live: Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick