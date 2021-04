CL-Viertelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

In der Champions League sind nur noch acht Mannschaften vertreten, langsam wird es ernst. Goal erklärt, wie heute die Spiele der CL übertragen werden.

Es ist wieder Zeit für die Champions League: Heute steigen die Hinspiele des Viertelfinals! Goal wirft einen genauen Blick auf die Übertragungen der Königsklasse.

Manchester City - BVB (Borussia Dortmund). Real Madrid - FC Liverpool. FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain). FC Porto - FC Chelsea. Wer bei solchen Spielen keine Gänsehaut bekommt, dem ist als Fußballfans nicht mehr zu helfen - die acht besten Mannschaften Europas treffen am Dienstag und Mittwoch aufeinander.

Von den deutschen Mannschaften ist die Hälfte noch dabei: RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach mussten im Achtelfinale das Handtuch werfen. Für die Borussia aus Dortmund geht es bereits am Dienstag los, der FC Bayern zieht am Mittwoch nach.

Uns erwarten einige grandiose Duelle und epische Abende - dafür garantiert die Champions League jedes Jahr. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Champions League heute live im TV gezeigt wird.

Champions League heute live im TV sehen: Diese Spiele stehen an

Dienstag, 6. April 2021, 21.00 Uhr Mittwoch, 7. April 2021, 21.00 Uhr Wettbewerb UEFA Champions League (Viertelfinal-Hinspiel) UEFA Champions League (Viertelfinal-Hinspiel) Begegnungen Manchester City - BVB (Borussia Dortmund)

Real Madrid - FC Liverpool FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain)

FC Porto - FC Chelsea

Champions League heute live im TV sehen? So werden die Spiele übertragen

Die Champions League ist der renommierteste Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball - jede Saison werden hier aufs Neue spektakuläre Tore geschossen und spannende Geschichten geschrieben.

Es verwundert also nicht, dass sich viele Fans die Spiele in der Königsklasse anschauen wollen. Wir von Goal helfen in diesem Artikel dabei, den Überblick bei zahlreichen Übertragungen zu behalten.

CL-Viertelfinale live im TV: Sky und DAZN übertragen die Champions League

Das Problem an der Übertragung der Champions League in Deutschland ist nämlich folgendes: Es gibt gleich zwei Anbieter, die sich die Spiele aufteilen - es handelt sich dabei um DAZN und Sky.

Im Viertelfinale gibt es zwei Mal vier Spiele - vier Hin- und vier Rückspiele. Dabei ist die Aufteilung fair: DAZN überträgt die eine Hälfte, Sky die andere. Bis hierhin ist alles einfach. In der folgenden Tabelle seht ihr, welcher Anbieter welches Spiel überträgt

CL-Viertelfinale heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So teilen sich Sky und DAZN die Hinspiele der Champions League auf

Spiel Datum Anbieter Manchester City - BVB (Borussia Dortmund) Dienstag DAZN Real Madrid - FC Liverpool Dienstag Sky FC Porto - FC Chelsea Mittwoch DAZN FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain) Mittwoch Sky

Sky kostet, DAZN kostenlos möglich: Das sind die Anbieter der Champions League heute

Ihr habt also jeden Abend den Qual der Wahl: Entweder, ihr schaut euch das Einzelspiel bei Sky an, wobei ihr hier aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen müsst, oder ihr seht das Spiel auf DAZN, wo ihr dank des kostenlosen Probemonats keinen Cent bezahlen müsst.

Obwohl DAZN ein Streamingdienst ist, gibt es genug Möglichkeiten, die LIVE-STREAMS auf Eurem Fernseher einzurichten. Mit einem Smart-TV benötigt ihr beispielsweise nur die kostenlose DAZN-App, oder ihr verbindet euren Laptop per HDMI-Kabel an den Bildschirm - schon steht dem Fußballabend nichts mehr im Wege!

CL-Viertelfinale heute auf einem Blick: Das ist die Sky-Konferenz

Eine dritte Variante gibt es noch, und diese nennt sich Konferenz: Hier werden die beiden Spiele, die an einem Abend stattfinden, in einer gemeinsamen Übertragung gezeigt. Dort, wo gerade ein Tor fällt oder eine besonders spannende Phase ist, wird übertragen - so bekommt man das Beste von beiden Begegnungen zu sehen.

Dienstagskonferenz Mittwochskonferenz Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Michael Leopold

: Experten : Dieter Hamann Erik Meijer

: Gezeigte Spiele : Manchester City - Borussia Dortmund (Kommentar: Wolff Fuss) Real Madrid - FC Liverpool (Martin Groß)

: Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Sebastian Hellman

: Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Spiele : FC Bayern München - Paris Saint-Germain (Kommentar: Kai Dittmann) FC Porto - FC Chelsea (Martin Groß)

: Sender : Sky Sport 1 (HD)

:

CL-Viertelfinale heute live im LIVE-STREAM - so sind der BVB, FCB und Co. im Internet zu sehen

Die Champions League wird heute also im TV übertragen - sowohl Sky und DAZN haben da ihre Finger im Spiel. Wir schauen uns in den nächsten Abschnitten genauer an, was ihr bezüglich des Themas LIVE-STREAM noch wissen solltet

Kostenlos Champions League sehen: Das ist DAZN!

Fangen wir bei DAZN an: Der Streamingdienst aus Ismaning ist zwar noch jung (2016), sollte aber trotzdem den allermeisten Fans in Deutschland ein Begriff sein. Vor allem erwähnenswert: Der Probemonat, mit welchem man einen Monat lang kostenlos auf alle Inhalte zugreifen kann.

Sobald dieser abgelaufen ist, könnt ihr natürlich weiterhin das DAZN-Programm verfolgen, ihr müsst dafür ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dieses gibt es für 9,99 Euro (Jahresabo) oder 11,99 Euro (Monatsabo) pro Monat - je nach Abooption.

So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN!

Boxen

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Champions League bei Sky: Das sind das Sky Ticket und Sky Go

Auch auf Sky müssen wir noch ein Auge werfen, schließlich hat auch der Pay-TV-Sender aus Unterföhring LIVE-STREAMS im Angebot - gleich zwei unterschiedliche Portale übertragen nämlich die Champions League und das CL-Viertelfinale.

Sky Go ist für alle Kund:innen, die bereits ein Sky-Paket gebucht haben und dieses kostenlos auf einer anderen Plattform verfolgen möchten. Sky Ticket ist dagegen für Fans, die flexibel bleiben wollen und nur für kurze Zeit Zugang zu den unterschiedlichen Übertragungen wollen.

Champions League im LIVE-STREAM: DAZN und Sky als kostenlose Apps

