Champions League live: PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

In der UEFA Champions League tritt RB Leipzig bei PSG (Paris Saint-Germain) an. Goal begleitet die Begegnung heute Abend im LIVE-TICKER.

In der Königsklasse spielen heute Abend um 21 Uhr PSG ( ) und gegeneinander. Das Duell ist eines aus der Gruppe H in der UEFA .

Nachdem RB Leipzig in der vergangenen CL-Saison im Halbfinale an der Mannschaft von Thomas Tuchel scheiterte, geht es nun um das Erreichen der K.o.-Runde. Das Hinspiel Anfang November entschied RB knapp mit 2:1 für sich.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig: Wer sichert sich heute den Sieg in der spannenden Gruppe H? Wenn Ihr das Spiel heute live im TV oder LIVE-STREAM anschauen wollt, dann erfahrt Ihr hier alles Wissenswerte zur Übertragung.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig Anpfiff: 21 Uhr Tore: - Aufstellung PSG Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Ander Herrera, Danilo, Paredes - di Maria, Neymar, Mbappe. Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino - Haidara, Sabitzer - Nkunku, Forsberg, Olmo - Poulsen.

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Thomas Tuchel ist die Situation in der Gruppe H sehr wohl bewusst: "Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen. Das ist für uns ein Finale in der Gruppe. Die Mannschaft muss mutig nach vorn spielen." Julian Nagelsmann möchte den Parisern "auf jeden Fall das Finale liefern, von dem sie selber sprechen. Ich erwarte ein offenes Visier beim Gegner. Wir werden mit vielen verschiedenen Situationen umgehen müssen: Mit Pressing von PSG, mit Umschaltmomenten, genauso mit Ballverlusten. Darauf müssen wir gefasst sein."

vor Beginn | Zum dritten Mal stehen sich beide Mannschaften im Europapokal gegenüber. Alle Partien stiegen ausnahmslos im Jahr 2020 und in der Königsklasse. Das Halbfinale Mitte August gewann PSG in Lissabon mit 3:0. Im bereits thematisierten Hinspiel drehte RB den Spieß um (2:1). Heute nun begegnet man sich erstmals in der französischen Hauptstadt.

vor Beginn | Auch die Leipziger ließen am Samstag Punkte liegen, mussten sich in Frankfurt mit einem 1:1 begnügen. Damit vergaben die Roten Bullen die Chance, zu Tabellenführer aufzuschließen. So wird das Team von Julian Nagelsmann mit zwei Zählern Rückstand an Position 4 geführt.

vor Beginn | In der ist PSG Spitzenreiter - mit allerdings nur zwei Punkten Vorsprung. Am vergangenen Freitag fing sich das Starensemble in Monaco (2:3) bereits die dritte nationale Saisonniederlage ein. Damit endete eine eindrucksvolle Serie von acht Siegen in Folge mit insgesamt einem Gegentreffer.

vor Beginn | Mit unserer Partie sind wir in der Gruppe H unterwegs, wo die Rasenballer trotz der bösen 0:5-Klatsche bei punktgleich mit dem britischen Tabellenführer Zweiter sind. Ihre sechs Zähler ergatterten die Sachsen zu Hause gegen (2:0) und PSG (2:1). Entsprechend haben die Pariser etwas gut zu machen. Der Tabellendritte hat überdies zum Auftakt daheim gegen die Red Devils mit 1:2 den Kürzeren gezogen und bislang einzig in Istanbul (2:0) drei Punkte eingefahren. Im Prinzenpark sollten die Franzosen heute tunlichst nicht verlieren, sonst könnte es fast schon vorbei sein. Leipzig wäre in diesem Fall nicht mehr einzuholen.

vor Beginn | Julian Nagelsmann muss nach wie vor auf die verletzten Lukas Klostermann, Konrad Laimer und Marcel Halstenberg verzichten. Hee-chan Hwang befindet sich wegen eines positiven Corona-Befundes in häuslicher Quarantäne.

vor Beginn | Auf Pariser Seite fehlen die deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler verletzt. Auch der ehemalige Bayern-Profi Juan Bernat steht nach wie vor wegen eines Kreuzbandrisses nicht zur Verfügung. Nicht einsatzfähig sind ferner Marco Verratti und Mauro Icardi. Zudem sitzen Presnel Kimpembe und Idrissa Gueye ihre Gelb-Rot-Sperren ab, die sie sich im Hinspiel vor drei Wochen einhandelten. Dafür können die Superstars Kylian Mbappe und Neymar wieder mitwirken. Beide gaben im letzten Ligaspiel ihr Comeback.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des zwischen PSG (Paris Saint-Germain) und RB Leipzig.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Wie stellen Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann ihre Teams auf und ein? Um 20 Uhr erfahrt Ihr es an dieser Stelle zum Spiel PSG gegen Leipzig.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute ... im TV Sky (Konferenz und Einzelspiel) im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der UEFA Champions League wird heute wieder Fußball gespielt, der 4. Spieltag der Gruppenphase steht auf dem Plan. In einem eigenen Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das 3. Duell zwischen PSG und RB Leipzig in der Champions League innerhalb der letzten 98 Tage – beide Teams haben bisher je1 Spiel gewonnen, zuletzt siegte Leipzig im Hinspiel am 3. Spieltag mit 2-1.

In den 3 Auswärtsspielen von Leipzig in fielen insgesamt 16 Tore (8 Tore und 8 Gegentore), im Schnitt also 5.3 pro Spiel. PSG ist nun der 4. Gegner aus Frankreich für die Leipziger, die anderen waren Monaco, Marseille und Lyon.

PSG hat in der Champions League 4 seiner 6 Spiele gegen deutsche Teams verloren (S2), darunter auch die letzten beiden (0-1 gegen Bayern und 1-2 gegen Leipzig).

Leipzig hat sein letztes Auswärtsspiel in der Champions League verloren (0-5 gegen Manchester United), nachdem man zuvor 5 Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen geblieben war (S4 U1).

Nach der Niederlage gegen Manchester United im letzten Heimspiel könnte PSG erstmals in seiner Champions-League-Geschichte 2 Heimpleiten in Folge kassieren.

Leipzig hat in der Champions League nur 1 der letzten 7 Gruppenspiele verloren (S4 U2), in den 6 Spielen ohne Niederlage erzielte der Bundesligist jeweils 2 Treffer.

PSG-Mittelfeldspieler Ángel Di María war in den beiden letzten Champions-League-Spielen gegen Leipzig an 4 Treffern beteiligt (2 Tore und 2 Assists).

Seit Beginn der letzten Saison war Marcel Sabitzer an mehr Champions-League-Toren beteiligt als jeder andere Spieler von RB Leipzig (7 – 4 Tore und 3 Assists).

Kylian Mbappé von PSG wartet nach wie vor auf sein 1. Champions-League-Tor im Kalenderjahr 2020. Seit seinem Treffer gegen im Dezember 2019 ging der Franzose in 7 Einsätzen (529 Minuten) leer aus.

Emil Forsberg hat in seinen letzten 5 Champions-League-Spielen für Leipzig 4 Treffer erzielt, nachdem ihm in seinen ersten 14 Partien in diesem Wettbewerb nur 2 Tore geglückt waren.

Quelle: imago images / Hartmut Bösener

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Champions League

Mit einem kleinen Polster reist RB Leipzig zum Champions-League-Showdown nach Paris. Bei PSG spielen die Superstars wieder mit - der Druck aber auch.

Paris/Leipzig (SID) Julian Nagelsmann will mit "Gesprächstherapie" ins Achtelfinale, Thomas Tuchel mit dem Zauber-Duo Neymar/Mbappe seinen Job retten: Vor dem Showdown in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) zwischen Paris St. Germain und RB Leipzig liegt der Druck klar beim französischen Serienmeister. Vor allem für PSG-Trainer Tuchel könnte es ein "Endspiel" sein.

Doch auf das Schicksal seines einstigen Coaches, der ihm zu gemeinsamen Zeiten beim den Einstieg ins Trainergeschäft ermöglicht hatte, kann und will Nagelsmann keine Rücksicht nehmen. "Wir wollen da gewinnen und einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen", sagte der 33-Jährige. Bei einem Sieg stünde RB in der Endabrechnung definitiv vor dem Halbfinal-Gegner der Vorsaison und damit sehr wahrscheinlich im Achtelfinale.

Für PSG würde eine Niederlage aber vermutlich das Aus bedeuten. Ob sich Tuchel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, dann noch auf dem Trainerposten halten könnte, ist zumindest fraglich. "Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz am Montag. Auf die Frage, ob ihm die Verantwortlichen versichert hätten, auch nach dem Leipzig-Spiel noch Trainer zu sein, antwortete Tuchel: "Das ist nicht notwendig." Dann richtete er dem Übersetzer lächelnd aus: "Du kannst noch sagen: Wenn es so wäre, würde es mich mehr verunsichern als wenn es nicht so ist."

Zum Glück für Tuchel sind seine beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappe, die beim 1:2 im Hinspiel vor drei Wochen verletzt gefehlt hatten, rechtzeitig fit. Mbappe erzielte bei der verpatzten 2:3-Generalprobe bei der einen Doppelpack, Neymar wurde eingewechselt. "Da kommen zwei außergewöhnliche Spieler zurück", warnte Nagelsmann: "Neymar und Mbappe kosten so viel wie mein ganzer Kader, aber wir haben die bessere Ausgangsposition."

Nagelsmann kann die Spielvorbereitung angesichts der Terminhatz nur verbal angehen, seine Arbeit umfasse derzeit "eher Gesprächstherapie als Training", sagte er halb im Scherz. Die Fehler beim 1:1 am vergangenen Samstag bei will er teamintern aber nicht groß ansprechen. "Bei dem Rhythmus ist es nicht gut, auf Dingen, die nicht so gut funktioniert haben, herumzuhacken", begründete Nagelsmann.

Tuchel fiel das nach der verpatzten Generalprobe deutlich schwerer, Tabellenführer PSG gab in der heimischen Liga gegen Monaco eine 2:0-Führung noch aus der Hand. "Wir haben die Kontrolle verloren, komplett aufgehört, Fußball zu spielen", haderte Tuchel, der ein "sehr schwieriges" Spiel gegen Leipzig erwartet.

Da die Partie für den Gegner Endspielcharakter hat, erwartet Nagelsmann aggressive und offensiv ausgerichtete Franzosen. "Grundsätzlich erwarte ich, wenn sie von Finale sprechen, dass sie auch auftreten wie in einem Finale", sagte er. Um sich mit aller Kraft dagegenzustemmen, gab Nagelsmann seinen Spielern am Sonntag frei. Zudem hatte er in Frankfurt schon mit Blick auf die Königsklasse dreimal zur Halbzeit gewechselt. "Wir müssen die Belastungen steuern", erklärte Nagelsmann. Und viel reden.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Aufstellungen

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Herrera, Pereira - Mbappe, di Maria, Neymar - Kean. - Trainer: Tuchel

: Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Herrera, Pereira - Mbappe, di Maria, Neymar - Kean. - Trainer: Tuchel RB Leipzig : Gulacsi - Konate, Upamecano, Orban - Adams, Sabitzer, Haidara, Angelino - Nkunku, Olmo - Forsberg. - Trainer: Nagelsmann

: Gulacsi - Konate, Upamecano, Orban - Adams, Sabitzer, Haidara, Angelino - Nkunku, Olmo - Forsberg. - Trainer: Nagelsmann Schiedsrichter: Danny Makkelie ( )

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick