Wer zeigt / überträgt die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM?

Die Gruppenphase ist vorbei, nun wollen die Teams wissen, auf wen sie im Achtelfinale treffen. Goal erklärt, wie die Auslosung heute übertragen wird.

Nach 96 Spielen steht fest, wer in dieser Saison das Achtelfinale der bestreiten darf - für diese Teams steht am Montag ein wichtiger Termin an. In Nyon lost die UEFA die Begegnungen des Achtelfinals aus, los geht die Auslosung um 12.00 Uhr.

Von den Anfangs 32 Teams, die jeweils zu viert in acht Gruppen um das Weiterkommen kämpften, ist genau die Hälfte weitergekommen: 16 Mannschaften und ihre Fans werden gespannt die Ergebnisse der Auslosung erwarten.

Große Überraschungen blieben in der Gruppenphase dieses Jahr aus, wobei vor allem die deutschen Mannschaften glänzen konnten: Der und der BVB ( ) überstanden die Vorrunde nahezu problemlos, spannender war es in Leipzig und in Mönchengladbach.

Allerdings konnte beide -Klubs letztendlich dafür sorgen, dass die beiden Traditionsklubs (Nach der Winterpause in der ) und (Kein internationaler Wettbewerb) nicht mehr in der Königsklasse vertreten sind.

Mehr Teams

Direkt im Anschluss der Champions-League-Auslosung gibt es auch die Auslosung der Europa League - auch diese ist aus deutscher Sicht interessant: Beide EL-Teilnehmer, und die TSG , sind als Gruppenerste in Topf 1 gesetzt.

Alle sechs Teams aus durften das Weiterkommen in ihrem Wettbewerb feiern - nun kommt der nächste Gegner. Goal erklärt in diesem Artikel, wie ihr die Auslosung verfolgen könnt.

Champions League: So läuft die Auslosung heute ab

Datum : 14.12.2020

: 14.12.2020 Uhrzeit : 12.00 Uhr

: 12.00 Uhr Ort : Haus des Europäischen Fußballs | Nyon | .

: Haus des Europäischen Fußballs | Nyon | . Voraussichtliche Spieltermine im Achtelfinale : Hinspiele: 15./16. Februar, 23./24. Februar Rückspiele: 9./10. März, 16./17. März



Diese Teams befinden sich in den Lostöpfen

Topf 1 Topf 2 FC Bayern München Borussia Dortmund Paris SG

Quelle: Getty Images

Wer zeigt die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League heute live im TV?

Oft verzweifeln Fans an der Rechtevergabe im Fußball. Man möchte das Spiel des Lieblingsvereins sehen, allerdings überträgt kein TV-Sender das Spiel. Könnte so etwas bei der Auslosung in Nyon ebenfalls zum Problem werden?

Da können wir euch beruhigen: Die Auslosung wird im Free-TV übertragen - und das gleich mehrfach. Insgesamt übertragen vier unterschiedliche Anbieter die Auslosung, zwei davon im TV!

Uhrzeiten, Programm, Empfang: Alles zur Übertragung der Auslosung der CL Auf Sky und Eurosport

Sky Sport News und Eurosport 1 übertragen die Auslosung im TV - sehr zur Freude vieler Fans. Beide Sender bieten ihr Programm im Free-TV an, wobei gewisse technische Voraussetzungen gegeben sein müssen. Hier findet ihr eine Übersicht mit den Details, die ihr beachten müsst, um Eurosport 1 (HD) zu empfangen. Was ihr tun müsst, um Sky Sport News sehen zu können, findet ihr hier.

Bei Eurosport fängt die Übertragung pünktlich um 12.00 Uhr an und geht auch nicht allzu lang - schließlich läuft zur gleichen Zeit Wintersport. Von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr gibt es Skifliegen zu sehen, zwischen der CL-Auslosung und der EL-Auslosung (13.00 Uhr) gibt es noch einen kurzen Ausflug zum Biathlon-Weltcup.

Ruhiger geht es bei Sky zu: Sky Sport News (HD) fängt mit der Übertragung der Auslosung bereits um 11.30 Uhr an - bietet also etwas Vorlauf, in welchem auf die Gruppenphase zurückgeblickt wird. Auch die Übertragung der Europa League im Anschluss überträgt Sky.

🥳 𝙎𝘾𝙀𝙉𝙀𝙎 inside the @borussia_en dressing room after they qualified for the knockouts 👊#UCL pic.twitter.com/tP3MPeDgY0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2020

Wer überträgt die Auslosung für das Achtelfinale heute im LIVE-STREAM? Alles rund um die Champions League

Wir hatten euch ja vier Übertragungsmethoden versprochen, bisher aber nur zwei präsentiert - die anderen beiden folgen jetzt.

Zum einen wäre da DAZN - wobei es hier einen Spezialfall gibt: DAZN selber überträgt nicht die Auslosung. Da aber DAZN rund um die Uhr das Programm von Eurosport überträgt ist es ganz einfach möglich, die Auslosung via Eurosport auf DAZN zu verfolgen.

Diese LIVE-STREAMS sind kostenlos zu sehen: DAZN, UEFA, Sky Sport News

Schon auf der Homepage wird der LIVE-STREAM des Fernsehsenders angezeigt, einfach draufklicken und schon startet der LIVE-STREAM. Uhrzeiten etc. der Eurosport-Übertragung sind logischerweise die gleichen wie oben beschrieben.

DAZN könnt ihr kostenlos benutzen - der Trick dabei ist der Probemonat. Alles weitere zum Probemonat findet ihr hier, eine Programmübersicht von DAZN gibt es mit diesem Link. Schließlich kann DAZN ja weitaus mehr als nur Eurosport und die Champions-League-Auslosung.

Quelle: Getty Images

Champions League mit Bayern, BVB, Gladbach, Leipzig: So seht ihr die Auslosung heute kostenlos im LIVE-STREAM

Als vierte und letzte Variante bietet sich der LIVE-STREAM der UEFA an. Ja, auch der europäische Fußballverband kennt sich mit Medien aus und überträgt daher das Event selber auf seiner Website. Auch dieser ist frei empfangbar, also kostenlos. Hier geht es zur uefa.com!

Sowohl die Übertragung der UEFA als auch die von DAZN wird nicht im TV übertragen - außer ihr benutzt die kostenlose DAZN-App auf eurem Smart-TV. Wenn ihr keinen Fernseher habt, aber trotzdem die Übertragung von Sky Sport News HD sehen wollt, ist das auch möglich: Den kostenlosen LIVE-STREAM findet ihr auf sport.sky.de.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM?: Die Termine in den nächsten Runden der Königsklasse

Zeitraum Runde 16.02.2021 - 17.03.2021 Achtelfinale 06.04.2021 - 14.04.2021 Viertelfinale 27.04.2021 - 05.05.2021 Halbfinale 29.05.2021 Endspiel in Istanbul

Wer überträgt die CL-Auslosung für das Achtelfinale heute live? Der Vorbericht

Die deutschen Europapokal-Teilnehmer blicken mit Spannung nach Nyon. Das Bundesliga-Quartett hofft auf attraktive Gegner im Achtelfinale der Königsklasse.

Nyon/Frankfurt (SID) Auf der Jagd nach dem Henkelpott fürchten Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund keinen Gegner, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach haben dagegen ganz spezielle Vorlieben. Doch das Königsklassen-Quartett eint der Wille, die deutsche "Dominanz" in der Champions League trotz drohender Kracherduelle auch im Achtelfinale zu untermauern. Die Blicke richten sich mit Spannung auf die Auslosung am Montag (12.00 Uhr/Sky und DAZN) in Nyon.

"Wenn man die Mannschaften sieht, wer sich alles qualifiziert hat - das ist schon enorme Qualität, die im Achtelfinale auf alle wartet", sagte Bayern-Coach Hansi Flick, dessen Münchner sich souverän als Gruppensieger durchgesetzt hatten. Der Triple-Gewinner will es ohnehin nehmen, wie es kommt. "Ich kann es ja eh nicht ändern", sagte der 55-Jährige gelassen vor der Ziehung am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Auch der BVB formuliert keine Wünsche. "Die Auslosung können wir nicht beeinflussen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Es sei jedoch "gut, dass wir Erster geworden sind, wenn man sich die Gegner anschaut. Jetzt geht es auch um Losglück oder -pech". Auf die Münchner warten der FC Porto, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona oder Atalanta Bergamo. Bei Dortmund ist Atletico Madrid anstatt Lazio im Topf.

Mit deutlich mehr Euphorie blicken Max Eberl und seine Gladbacher in die Schweiz. Für das erste Spiel in der Runde der besten 16 seit 40 Jahren im Europapokal haben die Fohlen klare Vorstellungen: Am Niederrhein träumen sie von Jürgen Klopp und der Anfield Road. "Wir haben jetzt gegen Weltklubs wie Real und Inter gespielt. Da würde sich aus Gladbachs Sicht Liverpool am besten einreihen", sagte Eberl der Bild. Es wäre zudem das Wiedersehen der früheren Mainzer Kumpels Klopp und Marco Rose.

Auch Leipzig könnte auf die Reds treffen - Julian Nagelsmann hielt sich bei der Wahl seiner Wunschgegner jedoch nicht nur an sportliche Kriterien. Real Madrid und Juventus Turin hätten "wirklich schöne Hymnen", sagte der RB-Coach: "Ich könnte sie singen, wenn auch vielleicht nicht in perfektem Spanisch oder Italienisch." Doch auch unabhängig von Nagelsmanns Gesangskünsten warten hochklassige Duelle.

Sowohl Gladbach als auch Leipzig müssen sich im Achtelfinale (Hinspiele vom 16. bis 24. Februar, Rückspiele vom 9. bis 17. März) durchweg auf europäische Schwergewichte einstellen. Real Madrid, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Juventus Turin warten auf RB. Bei der Borussia könnte es anstatt der Madrilenen auch Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel werden.

Vier deutsche Klubs in der K.o.-Runde der Champions League - das gab es zuletzt im Jahr von Deutschlands WM-Triumph 2014. Flick sieht darin eine "Aufwertung für die Bundesliga", für Zorc bestätigt sich dadurch: "Die Liga ist konkurrenzfähig." Und Eberl glaubt, "dass wir in Deutschland einen guten Job machen".

Das zeigte sich ebenfalls in der Europa League: Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim sind weiter im Rennen. Als Gruppensieger erwartet die beiden Bundesliga-Starter jeweils eine vermeintlich leichtere Aufgabe in der Zwischenrunde.

Die Qual der Wahl: Die Übertragung der Auslosung der Champions League heute live