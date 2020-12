Champions League, Auslosung zum Achtelfinale: Datum, Termin, Uhrzeit, Übertragung und Co.

Nach der Gruppenphase ist vor dem Achtelfinale, zunächst müssen aber die Paarungen ausgelost werden. Hier gibt es alle Informationen zur Ziehung.

Mit dem , , und haben sich vier deutsche Vereine für das Achtelfinale der qualifiziert. Sie alle freuen sich auf die anstehenden Aufgaben in der Königsklasse. Aber wann soll die nächste Runde eigentlich ausgelost werden?

In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Auslosung der Champions League. Hier erfahrt Ihr nicht nur, wie die Ziehung ablaufen wird, sondern auch, wo Ihr live im TV und im LIVE-STREAM dabei sein könnt.

Champions League: Wann soll die Auslosung zum Achtelfinale stattfinden?

Das Achtelfinale der Champions League wird nur wenige Tage nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase ausgelost. Am Montag, den 14. Dezember , blicken die verbleibenden Mannschaften mit Spannung in die UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Dort werden um 12 Uhr die Paarungen gezogen.

Champions League: Der von der UEFA vorgesehene Spielplan

Im Achtelfinale werden die Hinspiele am 16. und 17. sowie am 23. und 24. Februar ausgetragen. An allen vier Spieltagen werden jeweils zwei Begegnungen angestoßen. Die Rückspiele im Achtelfinale erfolgen am 09. und 10. sowie am 16. und 17. März.

Auch die weiteren Termine sind von der UEFA bereits angesetzt worden:

Viertelfinale: 6./7. und 13./14. April

6./7. und 13./14. April Halbfinale: 27./28. April und 4./5. Mai

27./28. April und 4./5. Mai Finale: 29. Mai

Champions League: Wie wird die Auslosung zum Achtelfinale ablaufen?

Aus den acht Gruppen haben sich jeweils zwei Vereine für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Diese werden für die Auslosung der nächsten Runde in zwei Lostöpfe geworfen: In einem Topf befinden sich die acht Gruppensieger, in einem weiteren Topf die acht Gruppenzweiten. Vereine aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen.

Im Gegensatz zur letzten Saison, als das Viertelfinale und Halbfinale jeweils in nur einer Begegnung entschieden wurde, gibt es in diesem Jahr (mit Ausnahme des Finals) in allen verbleibenden Runden je ein Hin- und Rückspiel. Die gesetzten Gruppensieger sind zunächst auswärts gefordert und spielen erst anschließend im eigenen Stadion.

Diese Vereine befinden sich in den Lostöpfen:

Topf 1 Topf 2 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund RB Leipzig

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale im TV sehen - geht das?

Die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League ist am Montag im deutschen Free-TV zu sehen. Die beiden frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD und Eurosport 1 haben sich die Übertragungsrechte gesichert und werden die Auslosung aus Nyon live und in voller Länge übertragen.

Sky Sport News HD geht bereits um 11.30 Uhr auf Sendung und wird bis zum Beginn der Live-Schalte auf die Gruppenphase der Champions League zurückblicken. Anschließend bleibt Sky über die komplette Distanz in Nyon. Auch die Auslosung der wird im Anschluss übertragen.

Bei Eurosport 1 beginnt die Übertragung pünktlich um 12 Uhr . Zwar ist auch hier die komplette Auslosung live zu sehen, nachdem alle Paarungen ausgelost wurden, schaltet der Sender jedoch umgehend zum Biathlon. Erst ab 13 Uhr wird die Ziehung der Europa League übertragen.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale im LIVE-STREAM sehen

Zudem habt Ihr auch die Möglichkeit, die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür bieten sich Euch nochmals zwei Optionen: Sowohl DAZN als auch die UEFA stellen Euch die Übertragung kostenlos zur Verfügung.

Indem DAZN rund um die Uhr das Programm von Eurosport überträgt, ist auch die Auslosung der Champions League beim Streamingdienst zu sehen. Zwar müsst Ihr Euch dafür bei DAZN registrieren, als Neukunde bekommt Ihr den ersten Monat allerdings geschenkt.

Zudem könnt Ihr die Auslosung auch im offiziellen LIVE-STREAM der UEFA verfolgen. Der europäische Fußballverband überträgt die Ziehung nämlich auf seiner Webseite. Der LIVE-STREAM ist für jeden frei zugänglich und kann somit kostenlos empfangen werden.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale im Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Montag, 14. Dezember | 12 Uhr Ort Haus des europäischen Fußballs, Nyon ( )

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale live sehen

Die Auslosung am Montag live sehen ... ... im TV auf Sky Sport News HD und Eurosport 1 ... im LIVE-STREAM auf DAZN und uefa.com ... im LIVE-TICKER bei Goal

Champions League, Auslosung: Die Termine in den nächsten Runden der Königsklasse

Zeitraum Runde 16.02.2021 - 17.03.2021 Achtelfinale 06.04.2021 - 14.04.2021 Viertelfinale 27.04.2021 - 05.05.2021 Halbfinale 29.05.2021 Endspiel in Istanbul

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale in der Vorschau

Die deutschen Europapokal-Teilnehmer blicken mit Spannung nach Nyon. Das -Quartett hofft auf attraktive Gegner im Achtelfinale der Königsklasse.

Nyon/Frankfurt (SID) Auf der Jagd nach dem Henkelpott fürchten Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund keinen Gegner, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach haben dagegen ganz spezielle Vorlieben. Doch das Königsklassen-Quartett eint der Wille, die deutsche "Dominanz" in der Champions League trotz drohender Kracherduelle auch im Achtelfinale zu untermauern. Die Blicke richten sich mit Spannung auf die Auslosung am Montag (12.00 Uhr/Sky und DAZN) in Nyon.

"Wenn man die Mannschaften sieht, wer sich alles qualifiziert hat - das ist schon enorme Qualität, die im Achtelfinale auf alle wartet", sagte Bayern-Coach Hansi Flick, dessen Münchner sich souverän als Gruppensieger durchgesetzt hatten. Der Triple-Gewinner will es ohnehin nehmen, wie es kommt. "Ich kann es ja eh nicht ändern", sagte der 55-Jährige gelassen vor der Ziehung am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Auch der BVB formuliert keine Wünsche. "Die Auslosung können wir nicht beeinflussen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Es sei jedoch "gut, dass wir Erster geworden sind, wenn man sich die Gegner anschaut. Jetzt geht es auch um Losglück oder -pech". Auf die Münchner warten der FC Porto, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona oder Atalanta Bergamo. Bei Dortmund ist Atletico Madrid anstatt Lazio im Topf.

Mit deutlich mehr Euphorie blicken Max Eberl und seine Gladbacher in die Schweiz. Für das erste Spiel in der Runde der besten 16 seit 40 Jahren im Europapokal haben die Fohlen klare Vorstellungen: Am Niederrhein träumen sie von Jürgen Klopp und der Anfield Road. "Wir haben jetzt gegen Weltklubs wie Real und Inter gespielt. Da würde sich aus Gladbachs Sicht Liverpool am besten einreihen", sagte Eberl der Bild. Es wäre zudem das Wiedersehen der früheren Mainzer Kumpels Klopp und Marco Rose.

Auch Leipzig könnte auf die Reds treffen - Julian Nagelsmann hielt sich bei der Wahl seiner Wunschgegner jedoch nicht nur an sportliche Kriterien. Real Madrid und Juventus Turin hätten "wirklich schöne Hymnen", sagte der RB-Coach: "Ich könnte sie singen, wenn auch vielleicht nicht in perfektem Spanisch oder Italienisch." Doch auch unabhängig von Nagelsmanns Gesangskünsten warten hochklassige Duelle.

Sowohl Gladbach als auch Leipzig müssen sich im Achtelfinale (Hinspiele vom 16. bis 24. Februar, Rückspiele vom 9. bis 17. März) durchweg auf europäische Schwergewichte einstellen. Real Madrid, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Juventus Turin warten auf RB. Bei der Borussia könnte es anstatt der Madrilenen auch Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel werden.

Vier deutsche Klubs in der K.o.-Runde der Champions League - das gab es zuletzt im Jahr von Deutschlands WM-Triumph 2014. Flick sieht darin eine "Aufwertung für die Bundesliga", für Zorc bestätigt sich dadurch: "Die Liga ist konkurrenzfähig." Und Eberl glaubt, "dass wir in einen guten Job machen".

Das zeigte sich ebenfalls in der Europa League: und die TSG Hoffenheim sind weiter im Rennen. Als Gruppensieger erwartet die beiden Bundesliga-Starter jeweils eine vermeintlich leichtere Aufgabe in der Zwischenrunde.