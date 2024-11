Real Madrid empfängt am Dienstag in der Champions League die AC Milan. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden die Spiele des vierten Spieltags in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Real Madrid am Dienstag (5. November) mit der AC Milan zu tun. Die Partie beginnt um 21.00 Uhr.

Zudem dient das Estadio Santiago Bernabeu als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Königlichen und den Rossoneri. Real Madrid und die AC Milan halten bei sechs und drei Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. AC Milan im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Real Madrid vs. AC Milan heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – AC Milan Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Dienstag, 5. November 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. AC Milan im LIVE STREAM und live im TV?

Real Madrid vs. AC Milan im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Real Madrid-News

Real Madrid hat in der Ligaphase zwei Heimerfolge und eine Auswärtsniederlage zu Buche stehen.

Die Elf von Carlo Ancelotti hatte zuerst ein 3:1 gegen den VfB Stuttgart und ein 0:1 bei OSC Lille verzeichnet.

Am 23. Oktober gelang den Königlichen ein 5:2 gegen Borussia Dortmund.

Hierbei glückte Vinicius Junior ein lupenreiner Hattrick – zudem trafen Antonio Rüdiger (62.) und Lucas Vazquez (83.).

Die Aufstellung von Real Madrid:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Milan-News

Die AC Milan war mit einem 1:3 gegen den FC Liverpool und einem 0:1 in Leverkusen in die Ligaphase gestartet.

Danach setzte sich das Team von Paulo Fonseca am 22. Oktober gegen den FC Brügge mit 3:1 durch.

Nach einem Tor von Christian Pulisic (34.) gelang Tijjani Reijnders ein Doppelpack (61., 71.).

Die Aufstellung der AC Milan

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real Madrid gegen AC Milan live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 19 Siege Real Madrid 8 Siege AC Milan 7 Unentschieden 4 Letztes Duell AC Milan vs. Real Madrid 1:0 (Testspiel, 1. August 2024)

Real Madrid vs. AC Milan live anschauen: Nützliche Links