Champions League heute live im TV und STREAM: DAZN oder Amazon?

Königsklasse! Mehr braucht es nicht, um bei Fußballfans in ganz Europa Gänsehaut auszulösen. Heute kommt es zu den Spielen RB Salzburg vs. FC Bayern München und Inter Mailand vs. FC Liverpool, Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr!

Ein bayrisch-österreichisches Duell in der Champions League gibt es auch nicht allzu häufig, bis auf den FC Augsburg liegt jeder Bundesligist weiter von München entfernt als RB Salzburg!

Ein Nachbarschaftsduell quasi - und das in der Champions League. Dabei gibt es in dieser Saison ein Novum: Die Auswärtstorregel wurde abgeschafft! Ab jetzt zählen Auswärtstore bei gleich viel erzählten Tore also nicht mehr als Heimtore.

Der FC Bayern, Liverpool, Inter und Salzburg kommen heute allesamt zum Einsatz, das kann sich sehen lassen! GOAL erklärt, ob Amazon oder DAZN heute die Champions League überträgt.

Champions League 2021/2022 heute live: Die Königsklasse im Überblick

Wettbewerb Champions League der Männer 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Spiele) Finalort 2022 Gazprom-Arena | Sankt Petersburg | Russland Titelverteidiger FC Chelsea

Champions League heute live im TV: So sieht die Übertragung in der K.o.-Phase aus!

2020 gewann der FC Bayern München die Champions League, das soll sich in diesem Jahr wiederholen. 2019 gewann der FC Liverpool die Champions League, auch das soll sich wiederholen ... Ihr merkt schon: In diesem Jahr machen sich viele Teams Hoffnungen auf den Titel. Dabei kommen sowohl die Reds als auch der FCB heute zum Einsatz.

Nach dem Start in die K.o.-Phase gestern kommt es heute also zu der dritten und vierten Begegnung im Achtelfinale. Aber wie, wo und wann werden Salzburg - Bayern und Inter - Liverpool heute ausgestrahlt?

Champions League heute LIVE im TV auf DAZN oder Amazon? So wird die CL am Mittwoch gezeigt

Wie schon im Titel zu lesen, kommen heute zwei Anbieter in Frage - wie schon über die gesamte Spielzeit: DAZN und Amazon übertragen in dieser Saison die Champions League live und in voller Länge.

Der Grund: Diese beiden Anbieter haben sich die Rechte an der Übertragung der CL gesichert und übertragen diese daher live. Somit gehen Sport1, MagentaSport, Eurosport, Das Erste und Co. komplett leer aus!

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt heute die Champions League LIVE?

Wer überträgt denn jetzt heute die Champions League? Die Antwort wird viele Änhänger:innen zu Freudensprüngen führen: DAZN zeigt die Königsklasse heute LIVE und in kompletter Länge!

Egal ob im Einzelspiel oder in der Konferenz: Jede Sekunde von Bayern vs. RB Salzburg und Inter Mailand vs. FC Liverpool ist hier zu sehen. Amazon geht leer aus, wie schon oft in dieser Saison: Prime Video, die Streamingplattform des Versandhändlers Amazon, darf nur jeweils ein Spiel am Dienstag übertragen.

Champions League heute LIVE auf DAZN! So wird die Königsklasse übertragen

DAZN zeigt heute also die Champions League. Wie genau das mit den Geräten und dem Abonnement abläuft, klären wir weiter unten. Erst einmal wollen wir einen Blick auf die Übertragung werfen.

RB Salzburg vs. FC Bayern München Internazionale Milan vs. FC Liverpool Konferenz Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort: Max Siebald Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentator : Michael Born

: Michael Born Experte: Ralph Gunesch Beginn der Übertragung : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator RBS vs. FCB: Uli Hebel

Uli Hebel Kommentator Inter vs. FCL: Lukas Schönmüller

Champions League heute LIVE auf DAZN und Prime Video: So wird die Königsklasse im TV und LIVE-STREAM übertragen

15.2., 21 Uhr PSG vs. Real Madrid Prime Video 15.2., 21 Uhr Sporting Lissabon vs. Manchester City DAZN 16.2., 21 Uhr RB Salzburg vs. FC Bayern München DAZN 16.2., 21 Uhr Inter Mailand vs. FC Liverpool DAZN 22.2, 21 Uhr FC Chelsea vs. OSC Lille Prime Video 22.2, 21 Uhr FC Villarreal vs. Juventus Turin DAZN 23.2, 21 Uhr Atletico Madrid vs. Manchester United DAZN 23.2, 21 Uhr Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam DAZN

K.o.-Phase der Champions League heute im TV und LIVE-STREAM: So übertragen DAZN und Prime Video die CL!

Sowohl das Spiel zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München als auch das Spiel zwischen Inter Mailand und dem FC Liverpool ist heute LIVE auf DAZN zu sehen! Das wird viele Anhänger:innen freuen - aber wie genau läuft die Übertragung dann ab?

DAZN zeigt die Champions League LIVE im TV! So wird das Bayern-Spiel heute im Fernsehen gezeigt

DAZN ist ein Streamingdienst, kann aber noch viel mehr als nur LIVE-STREAM. Im vergangenen Sommer hat DAZN sein Programm nämlich auf ein neues Level gehoben, seitdem gibt es mit DAZN 1 und DAZN 2 zwei Fernsehsender. Beide übertragen tagtäglich von 8.00 Uhr bis Mitternacht ausgewähltes Programm!

Heute ist beispielsweise das Bayern-Spiel auf DAZN 1 zu sehen! Um 20.30 Uhr geht es hier, genau wie im LIVE-STREAM auch, mit der Vorberichterstattung los. Auf dem zweiten Sender, DAZN 2, ist ab 20.40 Uhr die Konferenz mit beiden Begegnungen zu sehen!

Das "Netflix des Sports": So überträgt DAZN tausende Events pro Jahr

Diese beiden TV-Sender lassen sich bisher nur dazubuchen, wenn man Sky oder Vodafone als TV-Anbieter besitzt. Wenn das nicht der Fall ist, kann man natürlich auch auf den altbekannten und beliebten LIVE-STREAM im Internet zugreifen. Die kostenlose App oder die Website machen das möglich - egal ob am Handy, Tablet, dem PC, Laptop, Smart-TV oder der Spielekonsole!

Der Streamingsender ist zwar nicht kostenlos und hat jüngst eine Preiserhöhung bekommen, gemessen an der Menge und Qualität des übertragenen Programms macht Ihr mit einem Abonnement aber weiterhin nichts falsch! Fußball (Bundesliga, Champions League, Länderspiele, Ligue 1, Serie A, LaLiga...), American Football, Basketball, Wintersport, Leichtathletik, Darts, olympische Spiele, Motorsport, Kampfsport, E-Sports... langweilig wird es hier wahrlich nicht. Ein weiterer Bonus: Ihr könnt euch die Details der Bezahlung selber aussuchen:

Champions League, Super Bowl, NBA, Bundesliga: Die günstigen Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro View this post on Instagram

Die K.o.-Phase heute LIVE auf DAZN: So wird die Champions League 2022 im TV und LIVE-STREAM übertragen