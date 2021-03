Champions League heute live im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Heute Abend werden zwei weitere Achtelfinalspiele in der Champions League ausgetragen, doch gibt es die Königsklasse überhaupt im Free-TV zu sehen?

Heute Abend spielt der FC Liverpool gegen RB Leipzig und Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona im Achtelfinale der Champions League. Doch werden die Spiele überhaupt im Free-TV übertragen?

Liverpool gegen Leipzig, PSG gegen Barcelona, das sind zwei richtige Top-Spiele, auf die sich jeder Fußballfan freuen kann. Die Ausgangslage sieht wie folgt aus: Liverpool konnte das Hinspiel gegen Leipzig mit 2:0 für sich entscheiden, PSG gewann bei Barcelona mit 4:1. Wer zieht in die nächste Runde ein?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob die Champions League heute im Free-TV übertragen wird.

Champions League heute live im Free-TV sehen? Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Mittwoch, 10. März 2021 Uhrzeit 21 Uhr Begegnugnen FC Liverpool vs. RB Leipzig | PSG vs. FC Barcelona Orte Budapest / Paris

Champions League heute live im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Für viele Fußballfans ist die Champions League der interessanteste Klubwettbewerb der Welt. Bei den beiden Spielen heute werdet Ihr auf jeden Fall auf Eure Kosten kommen. Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Spiele überhaupt im Free-TV übertragen werden. Das letzte Spiel der Königsklasse, das im Free-TV gezeigt wurde, war das Finale im vergangenen Jahr zwischen PSG und FC Bayern München. Wie sieht es heute aus? Überträgt ein Free-TV-Sender?

Einer freut sich ganz besonders auf morgen. #PSGFCB pic.twitter.com/CwnIgAiZ2T — DAZN DE (@DAZN_DE) March 9, 2021

Champions League heute live im Free-TV sehen? Die Übertragungsrechte an der CL

Die ernüchternde Antwort lautet leider: nein. Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender oder Privatsender hat Übertragungsrechte an der Champions League erhalten. Die einzige Ausnahme wird das Finale sein. Sollte es ein deutsches Team erreichen, wird das Endspiel auf jeden Fall im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute live: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Wer die Champions League heute Abend live verfolgen möchte, der muss zwangsläufig den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN abonnieren. Sky zeigt Liverpool gegen Leipzig exklusiv, PSG gegen Barca wird exklusiv als Einzelspiel auf DAZN laufen. Sky wird zudem noch die Champions-League-Konferenz übertragen.

Champions League heute live: FC Liverpool vs. RB Leipzig auf Sky sehen

Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Sender : Sky Sport 1 (Konferenz) / Sky Sport 2 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz) / Sky Sport 2 (Einzelspiel) Moderator : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer

: Lothar Matthäus und Erik Meijer Kommentatoren: Wolff Fuss (Einzelspiel) / Tom Beyer, Jonas Friedrich (Konferenz)

Sky wird die Sendung auch im LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket übertragen. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download. Für alle weiteren Informationen zu einem Sky-Abonnement haben wir Euch hier deren Homepage verlinkt.

Quelle: Getty Images

Champions League heute live: PSG vs. FC Barcelona auf DAZN sehen

Übertragungsbeginn : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Sender : DAZN

: DAZN Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Wer sich als Neukunde bei DAZN anmeldet, der kann im ersten Monat des Abonnements gratis Sport schauen. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Champions League heute live im LIVE-TICKER verfolgen

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal hält Euch immer über die aktuellen Geschehnisse der Königsklasse auf dem Laufenden. Zu beiden Spielen könnt Ihr den Ticker verfolgen, der Euch in Sekundenschnelle mit allen Neuigkeiten aus Budapest und Paris versorgt.

Champions League heute live: Die Vorberichte zu den beiden Spielen

RB Leipzig braucht gegen den FC Liverpool eine mittelgroße Überraschung, um noch ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Gelingt der Coup jedoch, wäre die Saison der Reds endgültig misslungen.

Budapest/Berlin (SID) Jürgen Klopp und der FC Liverpool als leichte Beute? Nein, Julian Nagelsmann wollte den schwer angezählten Meister aus England vor der großen Aufholjagd keinesfalls unterschätzen. "Es ist für uns eigentlich scheißegal, ob Everton, Fulham oder wer auch immer da gewonnen hat. Das hat auf das Spiel keinen Einfluss", beteuerte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

0:2 war RB im ersten Duell im Februar, das wie das Rückspiel coronabedingt in Budapest stattfand, unterlegen. Da kümmerte es Nagelsmann kaum, dass die Reds in der Premier League mit zuletzt sechs Heimpleiten die Qualifikation für die Königsklasse zu verspielen drohen. "Wir thematisieren das nicht, denn wir haben das Hinspiel verloren", sagte der Leipzig-Coach: "Daher sind wir aktuell der Verlierer des Duells. Es geht darum, am Ende vielleicht der Gewinner zu sein."

Erst am vergangenen Sonntag hatten Liverpool und Welttrainer Klopp zu Hause an der Anfield Road mit 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FC Fulham verloren. Klopp wirkte danach niedergeschlagen und versuchte, den Fokus auf die letzte Titelchance in der Königsklasse zu lenken. "Gott sei Dank spielen wir jetzt in einem anderen Wettbewerb", hatte der Teammanager nach der Fulham-Partie gesagt und warnte vor Leipzig: "Sie werden nicht aufgeben, nur weil sie 0:2 zurückliegen. Es wird schwer." Dennoch ist Klopp zum Weiterkommen verdammt, wenn er die Saison irgendwie retten will.

In allen englischen Pokal-Wettbewerben ist Liverpool raus, in der Liga liegen die Reds sieben Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Nagelsmann hatte sogar etwas Mitleid mit dem Königsklassen-Sieger von 2019. "Dass ich da ein bisschen mitfühlen kann, ist normal", sagte er: "Das ist eine harte Zeit. Erst recht, wenn man völlig zu Recht erfolgsverwöhnt war." Liverpool sei dennoch weiterhin eine "Weltklasse-Mannschaft mit einem Weltklasse-Trainer", die laut Nagelsmann den Umschwung packen werde: "Dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht."

Damit der Aufwärtstrend nicht schon gegen Leipzig startet, forderte Nagelsmann von seiner Mannschaft höchste Konzentration. Schließlich hatten zwei individuelle Fehler von Kapitän Marcel Sabitzer und Verteidiger Nordi Mukiele im Hinspiel beide Liverpooler Tore begünstigt.

"Die dürfen uns einfach nicht passieren auf dem Niveau. Erst recht nicht mit der Bürde des 0:2", forderte Nagelsmann. Insgesamt brauche es "eine Mischung aus der nötigen Angriffslust, Demut und Cleverness", wie Nagelsmann meinte, um Klopp das Viertelfinal-Ticket doch noch zu entreißen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson - Thiago, Wijnaldum, Jones - Salah, Jota, Mane. - Trainer Klopp

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Adams, Sabitzer, Kampl, Haidara - Olmo, Nkunku - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann

Dem FC Barcelona droht das erste Achtelfinal-Aus seit 14 Jahren. Doch bei Lionel Messi und Co. lebt gegen Paris St. Germain die Hoffnung auf das nächste spektakuläre Comeback.

Paris/München (SID) An die euphorischen Jubelszenen im Camp Nou vor fast genau vier Jahren wird Lionel Messi in diesen Tagen besonders gern zurückdenken. Drei späte Tore, ein denkwürdiges 6:1, Champions-League-Geschichte: Dem FC Barcelona war 2017 im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Paris St. Germain ein historisches Comeback gelungen - am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) hoffen die Katalanen in Paris auf ein Deja-vu und das nächste Wunder.

Denn dieses Mal muss Barca im Prinzenpark ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen. Genauso wie beim 0:4 damals benötigen Messi und Co. zumindest vier Tore. "Es gibt immer das zweite Spiel, aber unsere Chancen sind sehr gering", sagte Trainer Ronald Koeman vor der fast unmöglichen Aufgabe. Zuletzt war Barcelona vor 14 Jahren gegen den FC Liverpool schon im Achtelfinale gescheitert.

Für die Spanier ist das Duell beim französischen Starensemble auch ein Spiel der letzten Chance - denn es geht um Messis Zukunft. Der 33-jährige Argentinier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, liebäugelt nach zwei Dekaden in Barcelona schon länger mit dem Abschied. Der neue Präsident Joan Laporta hofft auf einen Verbleib, der 58-Jährige ist auch überzeugt, "dass er bleiben will".

Messi hatte bei der Präsidentenwahl am Sonntag erstmals seine Stimme abgegeben und Laporta danach gratuliert. "Leo ist der beste Spieler der Welt. Dass er mit seinem Sohn zur Wahl gekommen ist, ist für mich ein positives Zeichen", freute sich Laporta.

Dennoch könnte es für Messi der letzte Königsklassen-Auftritt im Trikot der Blaugrana werden. Neben Manchester City mit Trainer Pep Guardiola gilt auch PSG mit dem argentinischen Coach Mauricio Pochettino als stark interessiert. Pochettino wurde nur 150 km entfernt von Messis Heimat Rosario geboren, beide starteten ihre Karrieren bei den Newell's Old Boys.

Er müsse aufpassen, "nicht über Spieler bei anderen Klubs zu sprechen", sagte Pochettino zuletzt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP, "aber es ist in jedem Fall eine einfache Antwort: Großartige Spieler können für jedes Team spielen."

Spieler wie Messi würden "immer auf der Liste von PSG" stehen, hatte Sportdirektor Leonardo zu Jahresbeginn gesagt. Und Superstar Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro an die Seine gewechselt war, wünscht sich nichts mehr als eine Wiedervereinigung mit dem sechsmaligen Weltfußballer. "Es ist das, was ich am meisten will", sagte der 29-Jährige im Dezember zu ESPN.

In Paris würde Messi nicht nur mit Neymar, sondern auch mit Shootingstar Kylian Mbappe (22) zusammenspielen. Mbappe, dessen Vertrag genauso wie bei Neymar am Ende der kommenden Saison ausläuft, hatte beim 4:1 im Hinspiel vor drei Wochen einen Dreierpack erzielt. Messi sorgte für die Barca-Führung - und muss nun wieder ein Fußballwunder vollbringen.