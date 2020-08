Champions League heute live im Free-TV sehen?

Goal liefert die Antwort auf die Frage, die sich viele Barca- und Bayern-Fans heute stellen: Wird die Champions League auch im Free-TV zu sehen sein?

In der ist der am Abend gegen den gefordert. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio da Luz. Im Gegensatz zu den letzten Jahren besteht das Viertelfinale aber nicht aus Hin- und Rückspiel, sondern wird im neutralen Lissabon in einer einzigen Begegnung entschieden.

Doch auch sonst ist in dieser Saison nichts wie bisher. Denn während sich die Spieler des FC Bayern nach dem -Finale Anfang Juli im Urlaub ausruhen und auf die Champions League vorbereiten konnten, hat der FC Barcelona erst zwei Wochen später das letzte -Duell ausgetragen.

Das zeigte sich auch im Achtelfinale: Gegen den feierte der deutsche Rekordmeister ein 4:1, nachdem man bereits das Hinspiel vor einem halben Jahr mit 3:0 gewonnen hatte. Der FC Barcelona setzte sich mit 3:1 gegen die SSC Napoli durch, war aber erneut von einer starken Leistung Lionel Messis abhängig.

Ist das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern heute live im Free-TV zu sehen? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League.

Champions League heute live im Free-TV sehen? Die Viertelfinale des Tages in der Übersicht

Duell FC Barcelona - FC Bayern Datum 14. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Champions League heute live im Free-TV sehen - geht das?

Im Viertelfinale der Champions League wartet mit dem FC Barcelona ein harter Brocken auf den FC Bayern. Es ist eine Begegnung, die alleine schon wegen der Namen gute Unterhaltung verspricht - und der die Fans bereits sehnsüchtig entgegenfiebern. Aber wird das Aufeinandertreffen heute auch im Free-TV übertragen?

Nein, das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern wird heute nicht live im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Das liegt daran, dass sich weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten TV-Sender die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert haben.

Stattdessen sind alle Spiele beim Pay-TV-Anbieter Sky oder dem Streamingdienst DAZN zu sehen. Erst das Finale - und gesichert ist eine Übertragung auch nur, wenn mit dem FC Bayern oder ein deutscher Verein ins Endspiel einzieht - wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein.

Champions League heute live im Pay-TV erleben: Alle Infos zur Übertragung

Doch bei welchem Sender wird das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern stattdessen übertragen? Mit Sky und DAZN besitzen in dieser Saison gleich zwei Anbieter die TV-Rechte an der Champions League. Die Regelung, welche Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt werden, ist aber nicht ganz einfach.

Deshalb an dieser Stelle die wichtigste Information: Sky wird am Freitag die kompletten 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern im Pay-TV zeigen, bei DAZN könnt Ihr ab 23 Uhr die Highlights und ab 0 Uhr die gesamte Begegnung im Re-Live sehen.

Sky beginnt heute schon um 19.30 Uhr mit der Übertragung aus dem Studio in Unterföhring. Auf Sky Sport 1 HD versorgen Euch Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer mit allen Hintergründen zur Champions League. Ab 20.55 Uhr übernimmt Kommentator Wolff Fuss aus dem Estadio da Luz.

Sky zeigt Barca gegen Bayern live im Pay-TV:

Beginn der Übertragung: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Vorberichte: schon ab 19.30 Uhr

schon ab 19.30 Uhr Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Übrigens: Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern wird heute nur im Einzelspiel zu sehen sein. Eine Konferenz, wie in den vorherigen Runden von Sky angeboten, ist nicht möglich, denn ab dem Viertelfinale werden alle Spiele an einem separaten Tag ausgetragen. Hier gibt's alle Infos zur CL-Übertragung.

Bild: Imago Images / Sven Simon

Wer zeigt / überträgt die Champions League heute im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr die Champions League aber auch im LIVE-STREAM erleben. Dafür bietet Euch Sky zwei verschiedene Optionen, die sich jeweils in der Vertragslaufzeit - und damit auch im Preis - unterscheiden. In diesem Abschnitt liefert Euch Goal alle Informationen zu diesem Thema.

Champions League: Sky Go zeigt / überträgt Barca gegen Bayern im LIVE-STREAM

Für alle, die bereits ein Sky-Abo abgeschlossen haben, ist Sky Go die beste Lösung, um die Champions League auf einem mobilen Endgerät zu verfolgen, denn: Der Online-Dienst ist für Euch mit keinen weiteren Kosten verbunden.

Alles, was Ihr tun müsst, um das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern im LIVE-STREAM erleben zu können, ist die Sky-Go-App herunterzuladen. Diese steht sowohl auf der Sky-Webseite als auch im Google-Play-Store und im App Store zum Download bereit.

Mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, und Eurer zehnstelligen Kundennummer könnt Ihr Euch anschließend bei Sky Go anmelden und die Champions League auch unterwegs streamen.

Sky Ticket zeigt / überträgt das CL-Viertelfinale zwischen Barca und Bayern im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein langfristiges Sky-Abo abschließen möchtet, solltet Ihr Sky Ticket in Betracht ziehen, denn dort könnt Ihr zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo auswählen. Der Online-Dienst ist deshalb bestens geeignet für alle, die nur die verbleibenden Spiele der Champions League sehen möchten.

Um das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern auf Sky Ticket genießen zu können, müsst Ihr das Supersport-Paket für 29,99 Euro monatlich buchen. Das Jahresabo kostet in den ersten zwölf Monaten nur 19,99 Euro, danach erhöht sich der Preis aber ebenfalls auf 29,99 Euro monatlich.

Hier gelangt Ihr direkt zu den verschiedenen Sky-Ticket-Angeboten.

