Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im Viertelfinale der Champions League treffen der FC Barcelona und der FC Bayern München aufeinander. Wer zeigt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

FCB gegen FCB in der , Viertelfinale calling! Der und der duellieren sich in Lissabon um den Einzug unter die letzten Vier. Am Freitag, den 14. August 2020, ertönt um 21 Uhr der Anpfiff.

Die Katalanen um Superstar Lionel Messi haben sich in der Runde zuvor gegen den durchgesetzt. Nach einem 1:1 im Hinspiel gewann das Team von Quique Setien das Rückspiel im Camp Nou mit 3:1. Dabei bekleckerten sich die Katalanen aber auch nicht gerade mit Ruhm, Messi entschied das Spiel zu Gunsten der Spanier.

Der FC Bayern München hingegen fegte mit 4:1 über den FC Chelsea hinweg. Die Mannschaft von Hansi Flick gewann das Achtelfinale damit mit 7:1 in der Addition und zählt damit auch zu den Top-Favoriten auf den Gewinn des CL-Titels. Doch weil das Viertelfinale in nur einem Spiel entschieden wird, werden die 90 Minuten Ausschlag darüber geben, wer weiterkommt.

Mehr Teams

Das Duell zwischen Barca und Bayern wird im Rahmen des Finalturniers in Lissabon ausgetragen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten am Freitag.

FC Barcelona - FC Bayern München im Champions-League-Viertelfinale

Duell FC Barcelona - FC Bayern München Runde Champions-League-Viertelfinale Datum 14. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon (Portugal) Zuschauer keine Zuschauer (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München live im TV?

Es ist die Frage aller Fragen, die sich den Fans auf der ganzen Welt an diesem Freitag stellt. Der FC Bayern München spielt um die Champions League und muss dafür den FC Barcelona aus dem Weg räumen. Das Viertelfinale würde sich jeder gerne live im Fernsehen anschauen. Doch ist das möglich.

🎙 @leongoretzka_: "Schlagbar ist für uns jeder Gegner. Trotzdem wissen wir natürlich, dass da eine sehr gute Mannschaft auf uns wartet mit Weltklasse-Spielern. Aber wir reisen mit einer breiten Brust an, die wir uns im letzten Dreivierteljahr erarbeitet haben."👊#MissionLis6on pic.twitter.com/GtO66tYlhw — FC Bayern München (@FCBayern) August 11, 2020

Wir verraten Euch: Ja, das geht! FC Barcelona - FC Bayern München wird an diesem 14. August live im TV gezeigt / übertragen. Doch wo und wann - das erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

Sky zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München live im Pay-TV

Euer Sender ist an diesem Freitagabend der Unterföhringer Pay-TV-Kanal Sky. Dort werden die vollen 90 Minuten und auch eine mögliche Verlängerung zwischen FC Barcelona - FC Bayern München gezeigt / übertragen.

Im Rennen um die Übertragung der UEFA Champions League hat sich Sky an diesem Viertelfinalabend die Übertragung der Begegnung gesichert. FC Barcelona - FC Bayern München wird um 21 Uhr angepfiffen, aber bereits eineinhalb Stunden vorher beginnt die Vorberichterstattung mit allen möglichen Informationen zum Kracher.

Es folgen nun alle Details zur Live-Übertragung auf Sky.

Sky zeigt FC Barcelona - FC Bayern München live im TV bei Sky - als Einzelspiel

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start : 20.55 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr)

: 20.55 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr) Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Es gibt nur diese eine Übertragung an diesem Freitag bei Sky. Eine Konferenzschaltung ist nicht möglich, da jedes Viertelfinale der UEFA Champions League an einem anderen Tag ausgetragen wird. Diese anderen Duell standen bzw. stehen im Viertelfinale noch an. Hier geht es zu den Infos zur Übertragung.

Datum Begegnung Ergebnis Mittwoch, 12. August - PSG - Donnerstag, 13. August - - Freitag, 14. August FC Barcelona - FC Bayern München - Samstag, 15. August - -

Eines noch, ehe es vergessen wird: Um bei Sky Fußball und anderen Sport anschauen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Dieses ist kostenpflichtig und kann von Euch vorab gebucht werden. Hier gibt's alle Infos zu den Paketen.

Zeigt / Überträgt das Free-TV FC Barcelona - FC Bayern München live und in voller Länge?

Klar, Ihr wisst nun, dass die vollen 90 Minuten der Champions League zwischen Barca und Bayern live im Pay-TV bei Sky laufen. Doch wie ist es im frei empfangbaren Fernsehen?

Das Free-TV zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München an diesem Freitag leider nicht live und in voller Länge, weil die Rechte einfach nicht vorliegen. Nur DAZN und haben in dieser Spielzeit die Rechte an der Übertragung von Spielen.

Das bedeutet, dass Ihr am Freitag auf die Übertragung von Sky angewiesen seid, wenn Ihr FC Barcelona - FC Bayern München live im TV schauen wollt. Wenn Ihr allerdings etwas flexibel seid, dann kommt auch ein LIVE-STREAM infrage. Dort wird Barca gegen Bayern ebenfalls in voller Länge gezeigt / übertragen. Details folgen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Champions League - und dann auch noch ein absolutes Top-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München, was will man an einem Freitagabend mehr? Das Duell kommt zwar einerseits live im TV bei Sky, doch auch online gibt es zwei Optionen, wie Ihr die CL in voller Länge verfolgen könnt.

Goal präsentiert Euch beide Möglichkeiten und legt ausführlich dar, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um FC Barcelona - FC Bayern München im LIVE-STREAM sehen zu können.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München im LIVE-STREAM

Eine von einem langfristigen Sky-Abonnement unabhängige Alternative, um FC Barcelona - FC Bayern München live und in voller Länge zu sehen, ist der Anbieter Sky Ticket. Dort könnt Ihr ein einzelnes Sportpaket buchen und beispielsweise auch nur für einen Tag Fußball anschauen.

Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo - Ihr entscheidet, wann und wo Ihr Sport live genießen wollt. Bei Sky Ticket wird FC Barcelona - FC Bayern München am Freitag in voller Länge im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Um die Champions League im LIVE-STREAM genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket - dieses könnt Ihr Euch hier unter diesem Link direkt sichern. Um Euch eine mögliche Entscheidung bereits vorher abzunehmen, hier eine kurze Zusammenfassung vom Angebot:

Monatsticket : 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

: 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar Tagesticket: Sky Ticket 24 Stunden gültig - einmalig 9,99 Euro

Übrigens: Sky Ticket zeigt Euch das selbe TV-Bild von FC Barcelona - FC Bayern München, wie auch der reguläre TV-Sender.

Sky Go zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München im LIVE-STREAM

Die zweite Option kommt ebenfalls vom Pay-TV-Sender Sky: Sky Go. Der Streamingdienst des Unterföhringer Fernsehkanals zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München am Freitag ebenfalls im LIVE-STREAM.

Hier kommt aber wieder das für die Übertragung essenzielle Sky-Abo zum Tragen. Denn: Ohne dieses seht Ihr von Barca - FC Bayern keine Sekunde live. Habt Ihr dagegen ein Abonnement, dann könnt Ihr Euch auf jedem mobilen Endgerät bei Sky Go mit einer Kundennummer (10-stellig) und einem PIN anmelden.

Dann nur noch den entsprechenden LIVE-STREAM auswählen und loslegen! Auch hier gilt: FC Barcelona - FC Bayern München wird um 21 Uhr angepfiffen und die Vorberichte beginnen deutlich früher.

Quelle: Getty Images

Ihr fragt Euch möglicherweise, warum der Ismaninger Streamingdienst DAZN bisher noch nicht genannt wurde. Das liegt daran, dass DAZN an diesem Freitag keine Rolle spielt, wenn der FC Barcelona und der FC Bayern München gegeneinander spielen.

DAZN zeigt dagegen alle anderen Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM - Barca gegen Bayern jedoch nicht. Aber: DAZN hat dafür einen anderen Service parat.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Barcelona - FC Bayern München?

Ihr habt das ganze Spiel zwischen dem FC Barcelona und den Bayern tatsächlich verpasst? Dann ärgert Euch nicht, denn natürlich gibt es einige Optionen, wie Ihr das Spiel in Bildern sehen könnt.

DAZN ist mit seinen Highlightclips zur UEFA Champions League natürlich eine willkommene Gelegenheit dazu. Der Dienst zeigt / überträgt die Highlights der Begegnung rund 40 Minuten nach dem Schlusspfiff auf seiner Plattform.

DAZN kann kostenlos genutzt werden, wenn Ihr noch kein Kunde seid - denn: Jeder Neukunde bekommt einen Gratismonat gestellt. Hier könnt Ihr Euch direkt dazu anmelden und unter anderem das Champions-League-Finale kostenlos anschauen.

Wenn Ihr langfristig Kunde bleiben wollt, dann kostet Euch das bei DAZN 11,99 Euro monatlich (Monatsabo) oder einmalige 119,99 Euro (Jahresabo).

Wer liefert FC Barcelona - FC Bayern München im LIVE-TICKER?

FC Barcelona gegen FC Bayern München kommt am Freitag um 21 Uhr live im TV und LIVE-STREAM - Ihr aber seid definitiv unterwegs und könnt das ganze Spiel nicht anschauen. Natürlich sucht Ihr nun nach einer lohnenswerten Alternative.

Goal schreibt einen LIVE-TICKER zum Spiel FC Barcelona - FC Bayern München und geht dabei auf jede nennenswerte Szene des Champions-League-Viertelfinales ein. Ihr verpasst keine Aktion, keine Karten, keine Wechsel und natürlich keine Tore.

Der LIVE-TICKER zu FC Barcelona - FC Bayern ist für jeden von Euch kostenlos empfangbar. Ihr könnt Ihr in der Goal-App, auf dem Desktop oder dem Mobile Browser aufrufen und Euch Push-Benachrichtigungen zukommen lassen, sollte etwas passieren. Klickt doch mal rein!

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München? Der Direktvergleich in der Champions League

FC BARCELONA 8 Duelle FC BAYERN MÜNCHEN 2 Siege 5 1 Unentschieden 1 5 Niederlagen 2 11 Tore 14

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München? Die Übertragung auf einen Blick