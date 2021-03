Champions League, Prognose zum Viertelfinale: BVB nahezu chancenlos, FC Bayern München gegen PSG leicht im Vorteil

Die Viertelfinalpaarungen der Champions League stehen fest. Goal und SPOX werfen einen Blick auf die anstehenden Duelle und geben Prognosen ab.

HINTERGRUND

Die Paarungen im Champions-League-Viertelfinale stehen fest: Aus deutscher Sicht kommt es mit der Partie zwischen Manchester City und Borussia Dortmund sowie der Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain zu zwei Krachern.

Außerdem trifft Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea auf das Überraschungsteam aus Porto und der FC Liverpool bekommt es mit Real Madrid zu tun.

Goal und SPOX blicken auf die vier Duelle und nehmen die jeweiligen Formen, Stimmungen und personellen Situationen unter die Lupe.

Manchester City vs. Borussia Dortmund (BVB)

Die Wege ins Viertelfinale: Bereits im Achtelfinale schaltete das Team von Coach Pep Guardiola mit Borussia Mönchengladbach einen Bundesligisten aus, jeweils 2:0 hieß es aus Sicht der Cityzens nach Hin- und Rückspiel gegen die Fohlen.

Der BVB musste nach einem starken Auftritt samt 3:2-Hinspielerfolg gegen den FC Sevilla im Rückspiel zittern. Nach 2:0-Führung hieß es am Ende 2:2, ein Ergebnis, das der Borussia zum Weiterkommen reichte.

Form (letzte zehn Pflichtspiele):

ManCity S S S S S S N S S S BVB S N U S S S S N U S

Stimmung: Manchester City marschiert in der Premier League unaufhaltsam in Richtung Titel. Bei acht verbleibenden Partien haben die Skyblues bereits 14 Zähler Vorsprung auf Stadtrivale Manchester United. Doch auch in der Champions League ist City der ganz große Favorit. Zudem hat die Mannschaft noch die Chance auf das Quadruple: Während man im FA Cup ebenfalls im Viertelfinale steht und auf den FC Everton trifft, steht Ende April im Carabao Cup das Endspiel gegen Tottenham an.

Seit der Verkündung des Trainerwechsels von Edin Terzic auf Marco Rose im kommenden Sommer läuft es auch beim BVB wieder. Die Westfalen sind nur noch zwei Zähler von einem Champions-League-Rang entfernt und stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Im Sturm trifft Erling Haaland weiterhin wie am Fließband und die Defensive präsentiert sich sattelfester als noch vor wenigen Monaten.

Personelle Situation / Ausfälle:

ManCity Fraglich: - Fehlt : -

BVB Fraglich: Mateu Morey (muskuläre Beschwerden), Raphael Guerreiro (muskuläre Beschwerden), Jadon Sancho (Muskelfaserriss) Fehlt: Axel Witsel (Achillessehnenriss), Marcel Schmelzer (Knie-OP)



Wettquote laut Bwin:

1 X 2 1,53 4,00 6,00

Goal/SPOX-Prognose: Manchester City geht als klarer Favorit in dieses Duell. Guardiolas Elf besticht durch gnadenlose Effizienz und hat in der Königsklasse erst ein Gegentor kassiert (im ersten Gruppenspiel beim 3:1-Sieg gegen Porto). Das Innenverteidiger-Duo John Stones und Ruben Dias sorgt für defensive Stabilität, Ilkay Gündogan ist in beachtlicher Verfassung und in der Offensive sind die Skyblues variabel und unberechenbar. Guardiola verlor keines seiner 13 Europacupspiele gegen deutsche Teams (elf Siege, zwei Remis).

Beim BVB ruhen die Hoffnungen vor allem auf Haaland. Der Norweger ist mit zehn Toren bislang der treffsicherste Spieler dieser Königsklassensaison. Dass City eine Mannschaft ist, die das Spiel selbst aufzieht, könnte den Westfalen zudem ein wenig in die Karten spielen. Während die Borussia sich gegen tiefstehende Gegner in der Regel schwer tut, bieten sich gegen spielstarke Gegner mehr Räume für schnelle Umschaltmomente – so wie gegen Sevilla. Einzig an der Chancenverwertung muss der BVB arbeiten. Fazit: Für den BVB ist gegen die spielstarken Engländer Schluss. Zu schwankend sind die Leistungen in der laufenden Spielzeit und zu dominant präsentierte sich City zuletzt mit 24 Siegen in 25 Pflichtspielen.

FC Bayern München vs. PSG

Wege ins Viertelfinale: Nach dem souveränen 4:1-Erfolg bei Lazio Rom stand für die Bayern das Weiterkommen bereits nach dem Hinspiel so gut wie fest. In München hieß es am Ende 2:1.

Unterdessen setzte sich PSG gegen den FC Barcelona durch. Nach einem fulminanten 4:1-Auswärtssieg im Camp Nou genügte dem Team von Mauricio Pochettino im heimischen Prinzenpark ein 1:1.

Form (letzte zehn Pflichtspiele):

Bayern S S S U N S S S S S PSG S S S N S S S U N S

Stimmung: Nach dem überraschenden Pokalaus gegen Kiel peilt der FC Bayern nun das Double an. In der Liga kämpfen die Münchner aktuell mit RB Leipzig um die Meisterschale und führen die Tabelle mit 58 Punkten vier Zähler vor den Sachsen an. Im Hintergrund der sportlichen Aufgaben sorgt allerdings der seit Wochen andauernde Konflikt zwischen Chefcoach Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic für Unruhe. "Aus der Emotionalität ist mir ein Satz rausgerutscht, auf den ich nicht stolz bin und der mir auch leidgetan hat. Wir haben uns ausgesprochen. Damit ist das Ganze vergessen!", sagte Flick am Freitag. Joshua Kimmich hatte zwar zuvor beteuert, dass die Thematik die Mannschaft “nicht groß“ belaste, sich jedoch gleichzeitig gewünscht, dass “Ruhe einkehrt und von intern nicht Zündstoff nach außen getragen wird.“

Bei PSG herrscht auch dicke Luft – aus sportlichen Gründen. Auch nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu Pochettino ist PSG noch nicht das PSG der letzten Saison. Aktuell rangiert das Starensemble auf dem zweiten Tabellenplatz und hat mit 60 Zählern drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter OSC Lille. Im Coupe de France stehen die Haupstädter nach einem 3:0 gegen Lille im Viertelfinale. Nationale Titel spielen bei den Franzosen allerdings eine eher untergeordnete Rolle. Das große Ziel ist und bleibt der Henkelpott. Mit Pochettino versucht sich nun der nächste Trainer an dieser Mission - Ausgang offen.

Personelle Situation / Ausfälle:

FC Bayern Fraglich: Douglas Costa (Haarriss im Fuß) Fehlt: Corentin Tolisso (Sehnenriss)

PSG Fraglich: Neymar (Adduktorenbeschwerden), Pablo Sarabia (Oberschenkelprobleme) Fehlt: Juan Bernat (Kreuzbandriss)



Wettquote laut Bwin:

1 X 2 1,75 3,80 4,20

Goal/SPOX-Prognose: Trotz des derzeit engen Titelrennens in der Bundesliga dürfte der FC Bayern alles daran setzen, den Henkelpott in diesem Jahr zu verteidigen. Zwar präsentiert sich der Rekordmeister in dieser Saison defensiv extrem anfällig, doch die Mannschaft – allen voran Robert Lewandowski – ist aktuell in der Lage, diese Anfälligkeit durch viele Tore zu kaschieren. Das wird auch gegen die Offensive um Kylian Mbappe, Neymar und Co. nötig sein.

PSG setzt auch in diesem Jahr alles auf die Champions League. Das Duell gegen Barca war der erste richtige Prüfstein für Pochettino – und seine Truppe setzte direkt ein dickes Ausrufezeichen, wenngleich sich die Katalanen derzeit nicht in bester Verfassung befinden. Mit den Münchnern kommt nun der zweite Gradmesser.

Vor allem zu Hause sind die Bayern eine Macht, liefern stets, wenn sie es müssen. Eine Weiterentwicklung im Vergleich zur vergangenen Spielzeit ist bei PSG auch unter Pochettino nicht zu erkennen und so haben die Münchner in diesem Duell knapp die Nase vorn.

FC Porto vs. FC Chelsea

Wege ins Viertelfinale: Der FC Porto ist zweifelsfrei DIE Überraschungsmannschaft in diesem Viertelfinale. In der Runde der letzten 16 eliminierten die Portugiesen Juventus (2:1, 2:3 n.V.) und stehen nach 2019 wieder unter den besten acht Teams in Europa - und das nicht unverdient.

Der FC Chelsea mit Cheftrainer Thomas Tuchel schlug im Achtelfinale zweimal Atletico Madrid (1:0, 2:0) und befindet sich erstmals seit 2014 im Viertelfinale der Königsklasse.

Form (letzte zehn Pflichtspiele):

Porto U U U S S U N S N S Chelsea S S S U S U S S U S

Stimmung: In der heimischen Liga rangiert Vorjahresmeister Porto derzeit auf Rang zwei (51 Punkte) und hat bei elf verbleibenden Partien bereits zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Sporting. Dennoch dürfte die Stimmung angesichts des überraschenden Weiterkommens gegen Juve durchweg positiv sein. Das Team von Cheftrainer Sergio Conceicao hat damit die eigenen Erwartungen in der Königsklasse bereits übertroffen. Da auch die Titelverteidigung im Pokal (Aus im Halbfinale gegen Braga) nicht mehr möglich ist, dürfte Porto noch für die eine oder andere Sensation in der Champions League sorgen wollen.

In London zeigt die Formkurve seit der Amtsübernahme von Tuchel steil nach oben. 13-mal stand der frühere BVB-Coach bislang an der Seitenlinie und blieb bis dato ungeschlagen. In elf Duellen blieb Chelsea sogar ohne Gegentor. Dabei waren neben Atletico mit Manchester United und dem FC Liverpool bereits namhafte Gegner dabei. In der Premier League befindet sich der Klub derzeit auf einem Champions-League-Rang (Platz vier, 51 Punkte) und ist auf dem besten Wege, das Saisonziel zu erreichen. Im FA Cup steht man im Viertelfinale.

Personelle Situation / Ausfälle:

Porto: Fraglich: Ivan Marcano (Muskelverletzung) Fehlt: Mehdi Taremi (Gelb-Rot-Sperre)

Chelsea: Fraglich: Thiago Silva (Oberschenkelprobleme) Fehlt: -



Wettquoten bei Bwin:

1 X 2 3,70 3,30 2,00

Goal/SPOX-Prognose: Rein nominell geht Chelsea natürlich als klarer Favorit in das Duell. Havertz und Ziyech zeigen unter Tuchel aufsteigende Form, auch Timo Werner scheint auf dem richtigen Weg. Doch auch wenn die Leistungen der Portugiesen zuletzt schwankten, kann diese Paarung für Tuchels Truppe zum Stolperstein werden.

Porto hat als Underdog nichts zu verlieren und wird dementsprechend befreit aufspielen. Der Traditionsklub besticht durch Effizienz und spielt vermehrt auf Konter.

Chelsea kann dagegen auf eine sattelfeste Defensive und viel Wirbel in der Offensive um Kai Havertz, Timo Werner und Co. setzen. Letztlich wird Chelseas individuelle Klasse für das Weiterkommen sorgen.

Real Madrid vs. FC Liverpool

Wege ins Viertelfinale: Im Achtelfinale setzte sich Real Madrid zweimal gegen Atalanta Bergamo durch (1:0, 3:1). Der Serie-A-Klub schlug sich zwar tapfer, hatte gegen die Königlichen letztlich jedoch keine Chance.

Der FC Liverpool setzte sich gegen Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig durch (2:0, 2:0). In beiden Duellen präsentierte sich das Team von Jürgen Klopp eiskalt und bestrafte die Fehler der Sachsen gnadenlos.

Form (letzte zehn Pflichtspiele):

Real N S S S S S U U S S Liverpool N N N S N S N N S S

Stimmung: Die Königlichen sind nach vereinzelten Ausrutschern wieder im Titelrennen. Sechs Punkte trennen die auf Rang drei stehenden Mannen von Zinedine Zidane (57 Punkte) von Stadtrivale und Tabellenführer Atletico Madrid. Karim Benzema ist derzeit der Erfolgsgarant für die Spanier und weist nach 31 Pflichtspielen in dieser Saison bereits 21 Treffer vor. Außer dem Franzosen fehlt es den Madrilenen derzeit jedoch an offensiver Durchschlagskraft.

Ganz anders die Situation in Liverpool: Die Reds leiden unter riesigem Verletzungspech. Der amtierende englische Meister musste die Titelhoffnungen bereits seit einigen Wochen ad acta legen. Aktuell liegt Klopps Team auf Rang sechs und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Zuletzt verlor Liverpool sechs Liga-Heimspiele in Folge. Auch aus dem FA- und Carabao Cup haben sich die Reds bereits verabschiedet.

Personelle Situation / Ausfälle:

Real Madrid: Fraglich: Eden Hazard (Muskelverletzung), Alvaro Odriozola (Blessur), Dani Carvajal (Muskelverletzung) Fehlt: -

Liverpool: Fraglich: Virgil van Dijk (Kreuzbandriss), Joe Gomez (Patellasehnenprobleme), Joel Matip (Knöchelverletzung) Fehlt: Jordan Henderson (Leisten-OP), Roberto Firmino (Knieverletzung)



Wettquoten bei Bwin:

1 X 2 2,50 3,60 2,70

Goal/SPOX-Prognose: Bei den Königlichen sorgt derzeit nur Benzema für Torgefahr, während sich die Außenstürmer Rodrygo oder Vinicius Junior teils zu ungestüm anstellen.

Das hauptsächlich waagerechte Spiel der Madrilenen führt zu selten zu zwingenden Torchancen.

Liverpool ist trotz der personellen Engpässe weiterhin in der Lage, sein schnelles, breites Offensivspiel auf den Platz zu bringen. Dass sich die Reds im Gegensatz zum Ligaalltag in der Königsklasse deutlich konzentrierter präsentieren, zeigten auch die Duelle gegen RB Leipzig.

Auch gegen Real wird das dem Klopp-Team in die Karten spielen. Durch die gescheiterten nationalen Titelambitionen legt der LFC seinen ganzen Fokus nun auf die Königsklasse und ist an einem guten Tag trotz Krise schwer zu stoppen.