Champions-League-Finale heute: Warum gibt es keine Übertragung bei Prime?

Über die ganze Saison hinweg liefen Champions-League-Spiele immer wieder exklusiv bei Amazon Prime. Warum ist das CL-Finale dort nicht zu sehen?

Die Champions-League-Rechte sind seit Jahren größtenteils auf zwei Streaminganbieter aufgeteilt. DAZN und Amazon Prime haben auch in dieser Saison gemeinsam die Königsklasse gezeigt.

Nach einer langen Spielzeit steht nun die große Krönung kurz bevor. Am 10. Juni findet das Champions-League-Finale in Istanbul statt. Manchester City trifft auf Inter im Duell um den Henkelpott. Übertragen wird die Partie von DAZN und ZDF, Prime-Kunden schauen in die Röhre. GOAL erklärt, warum.

Champions League: Wo und wann findet das Finale statt? Überblick zu Ort, Datum und Übertragung

Ort Istanbul (Türkei) Stadion Atatürk-Stadion Datum 10. Juni 2023 Free-TV ZDF Pay-TV DAZN LIVE-STREAM ZDF-Mediathek, DAZN

Champions-League-Finale heute: Warum gibt es keine Übertragung bei Amazon Prime?

Wer die Champions League in dieser Saison aufmerksam vor dem Bildschirm verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein: Die Spiele, welche Amazon Prime exklusiv übertragen hat, fanden am Dienstag statt. Denn der Streaminganbieter hat sich die Rechte für die Topspiele am Dienstag gesichert.

Pro Spieltag übertrug Prime eine Partie, doch im Finale geht der Anbietet leer aus, denn das Endspiel ist im Rechtepaket von Prime nicht mit inbegriffen.

Zu verfolgen ist das Finale nun entweder bei DAZN oder im frei empfangbaren Fernsehen und Stream beim ZDF.