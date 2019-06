Das Finale der UEFA bestreiten in der Saison 2018/19 und der . Ihr könnt in einem LIVE-STREAM mit von der Partie sein, die am Samstagabend um 21 Uhr angepfiffen wird.

Tottenham Hotspur und der FC Liverpool kennen sich bestens aus der englischen Premier League. Die beiden Trainer Mauricio Pochettino und Jürgen Klopp streben beide nach dem ersten Champions-League-Triumph ihrer Karriere.

In Zeiten der Digitalisierung besteht für jeden Fan der Königsklasse bzw. eines der beiden Klubs die Chance, das Finale im LIVE-STREAM anzusehen. Wir empfehlen dabei den Stream von DAZN, denn dort habt Ihr die Chance, kostenlos und legal in Madrid (Austragungsort) mit dabei zu sein.

Champions League: Das Finale kostenlos und legal im LIVE-STREAM von DAZN sehen - hier erfahrt Ihr, was Ihr tun müsst, um den Gratismonat von DAZN zu aktivieren.

Ihr wollt das Endspiel der UEFA Champions League zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool live im Stream sehen? Dann seid Ihr beim Ismaninger Streamingkanal DAZN an der richtigen Adresse.

Am 01. Juni steigt ab 21 Uhr das große Endspiel im Stadion von , dem Wanda Metropolitano. DAZN ist live vor Ort und zeigt die vollen 90 Minuten ab 21 Uhr im LIVE-STREAM auf seiner Plattform.

Mit dem Gratismonat, den DAZN jedem seiner Neukunden schenkt, seid auch Ihr mit dabei, ohne dass Ihr irgendwelche Kosten tragen müsst. Das bedeutet gleichzeitig, dass es für Euch relativ lohnenswert ist, sich an diesem Abend bei DAZN zu registrieren.

Tut Ihr das, dann ist Tottenham gegen Liverpool heute Abend relativ leicht zu sehen: Nach der Anmeldung könnt Ihr ganz bequem um 20.45 Uhr den LIVE-STREAM aufrufen, Euch zurücklehnen und die Begegnung bzw. den Kampf um den Henkelpott genießen.

Das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool könnt Ihr heute im LIVE-STREAM von DAZN per Gratismonat anschauen. Doch wie funktioniert das eigentlich genau?

Zunächst müsst Ihr Euch erstmal bei DAZN registrieren. Damit habt Ihr schon einmal den ersten Schritt gemacht und Euch bei einem legalen Streamingdienst angemeldet. Durch Eure Registrierung habt Ihr automatisch vier Wochen Zeit, in denen kostenlos Spitzensport live im Stream angeschaut werden kann.

In dieser Zeit könnt Ihr darüber entscheiden, ob ihr den Dienst auch über den Gratismonat hinaus abonnieren oder doch lieber wieder kündigen wollt. Das reguläre Abo von DAZN steht Euch für nur 9,99 Euro/Monat zur Verfügung.

Den Zehner zahlt Ihr aber nicht nur für die Champions League, sondern habt dafür auch zahlreiche Events anderer Sportarten im Programm - Tennis, Darts, Handball, NBA, NFL, Baseball, uvm. PayPal ist mittlerweile Bestandteil der Zahlungsmethoden.

Für das Finale zwischen Tottenham und Liverpool solltet Ihr Euch vorab registrieren, ehe der LIVE-STREAM zur Partie um 20.45 Uhr on-air geht.

Fans are invited to watch the #UCLfinal on the giant screen at Space by @MandSBankArena, The Auditorium Liverpool and the convention centre.



Full details https://t.co/fzzPRe92vU