Der FC Barcelona und Arsenal treffen im Finale der Frauen-Champions-League aufeinander. GOAL verrät, wie Ihr heute live mit dabei sein könnt.

Zum Abschluss der Fußball-Saison der Frauen treffen am heutigen Samstag, den 24. Mai, der FC Barcelona und der FC Arsenal im Finale der Champions League aufeinander. Gespielt wird im Estadio José Alvalade in Lissabon. Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Champions League Finale der Frauen: Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

Zum Finale der Frauen-Champions-League wird bei DAZN eine Livestream-Übertragung angeboten. Anders als die meisten Sendungen beim Streamingdienst ist die Partie zwischen Barcelona und Arsenal kostenlos abrufbar. Es wird lediglich ein Account benötigt. Oliver Faßnacht kommentiert mit der Expertin Carmen Höfflin das Spielgeschehen.

Artikel wird unten fortgesetzt

Zeitgleich ist das Finale auch kostenlos bei YouTube auf dem Kanal DAZN Women's Football sowie bei DAZN Rise zu sehen.

Anstoßzeit Arsenal London gegen FC Barcelona

Women's Champions League - Endrunde Estadio Jose Alvalade

Arsenal London vs FC Barcelona: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Champions League Finale der Frauen: Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV? News über Arsenal

Arsenal musste sich in der Premier League dem Stadtrivalen FC Chelsea geschlagen geben, auf internationaler Ebene ist es jedoch die erfolgreichste Saison in der Geschichte des Vereins. Zum ersten Mal steht man in einem Champions-League-Finale. Im Halbfinale schlug man Vorjahresfinalist Olympique Lyon.

Champions League Finale der Frauen: Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV? News über FC Barcelona

Für den FC Barcelona ist es bereits das fünfte Endspiel in der Königsklasse. Drei davon gewann man, zuletzt auch im vergangenen Jahr gegen Rekordsieger Lyon.

Form

Bilanz direkte Duelle

Arsenal London vs FC Barcelona: Die Tabellen

Champions League Finale der Frauen: Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links