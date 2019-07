Champions League, Finale 2020 - alle Informationen zum Termin und Austragungsort

Es ist das größte Spiel im europäischen Spitzenfußball - das Champions-League-Finale. Goal verrät, wo das Endspiel der Königsklasse 2020 stattfindet.

Es ist der bedeutendste Wettbewerb auf europäischer Ebene - die Champions League. Wer holt sich in der kommenden Saison den Henkelpott? Wer gewinnt die Königsklasse? Und wo findet überhaupt das Finale statt?

Der wichtigste und prestigeträchtigste Klubwettbewerb Europas geht mit der Saison 2019/2020 bereits in seine 64. Ausgabe. Seit der Spielzeit 1992/1993 wird dieser Wettbewerb unter dem Namen UEFA ausgetragen.

Das Finale im kommenden Jahr wird bereits das 28. Endspiel der Champions League sein. Nachdem das CL-Finale in den vergangenen Jahren stets in europäischen Hauptstädten wie Madrid, Kiew oder Cardiff stattfand, wird es 2020 in keiner Hauptstadt austragen.

Goal verrät Euch in diesem Artikel alle Informationen zum Austragungsort und Termin des Champions-League-Finales 2020. Außerdem liefern wir Euch alles Wissenswerte rund um das Endspiel der Königsklasse.

Champions League Finale 2020: Wo findet das Endspiel statt?

Wer setzt sich in der Champions-League-Saison 2019 / 2020 die Krone auf? Und wo findet das CL-Finale überhaupt statt? Nach Madrid, Kiew und Cardiff ist 2020 die Gastgeberland des Austragungsortes. Denn das Endspiel der Champions League findet 2020 in Istanbul statt.

Champions League, Finale 2020: Atatürk-Olympiastadion, Istanbul ist Austragungsort

Es ist in der Geschichte der Königsklasse erst das zweite Mal, dass ein Endspiel in der Türkei ausgetragen wird. Nach 2005 macht die Champions League wieder am Bosporus halt und trägt im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul das Finale aus.

Das Istanbuler Olympiastadion ist die größte Arena des Landes und bietet Platz für 75.145 Zuschauer. Im europäischen Vergleich belegt das Atatürk-Olympiastadion dank seiner Kapazität den achten Rang.

Im Atatürk-Olympiastadion ist keine Mannschaft der türkischen Liga fest beheimatet. Einige Vereine wie Galatasaray Istanbul, Istanbul BB oder Besiktas trugen nur vorübergehend ihre Heimspiele, während die eigenen Arena umgebaut wurden, in dieser Spielstätte aus. Aktuell wird das Stadion meist bei Heimspielen der türkischen Nationalmannschaft genutzt.

Der Bau des Olympiastadions begann 1997. Eingeweiht wurde der Fußball-Tempel 2002.

Champions League Finale 2020: Termin und Anpfiff

Das Champions-League-Finale ist der krönende Abschluss einer packenden Saison in der Königsklasse. Während die Spiele der Gruppen- und K.o.-Phase seit Jahren am Dienstag und Mittwoch ausgetragen werden, findet das Endspiel schon lange nicht mehr unter der Woche statt.

Als Termin für die Austragung des CL-Finales wird nun schon seit mehreren Jahren der Samstag gewählt. Regelmäßig finden die Endspiele der Königsklasse nach Abschluss der nationalen Ligen statt. Das ist Ende Mai / Anfang Juni der Fall.

Champions League, Finale 2020: Samstag, 30. Mai 2020

Auch das Champions-League-Finale 2020 findet Ende Mai statt. Der genaue Termin ist folgender:

Samstag, 30. Mai 2020

Die Anstoßzeit wurde noch nicht final terminiert. Gemäß der letzten Jahre sollte der Anpfiff des Endspiels aber gegen 21 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Champions League Finale 2020: Fand das Endspiel schon einmal in Istanbul statt?

14 Jahre ist es her, dass die Champions League zum letzten Mal in Istanbul Halt machte. Die Nacht des Endspiels 2005 blieb vielen Fußballfans als magische Nacht von Istanbul in Erinnerung. In einem hochspannenden Finale duellierten sich der AC Mailand und der FC Liverpool.

Es war ein besonderer Abend am Bosporus. Der stellte recht schnell in diesem Endspiel die Weichen und ging mit 3:0 in Führung. Für die Treffer der Italiener sorgten Paolo Maldini und ein Doppelpack von Hernan Crespo. Es schien alles auf einen sicheren Gewinn der Champions League durch den AC Milan hinzudeuten.

Doch dann wuchs der über sich hinaus und egalisierte binnen der zweiten 45 Minuten den 0:3-Rückstand. Durch die Tore von Steven Gerrard, Vladimir Smicer und Xabi Alonso retteten sich die Reds in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen schafften die Engländer schließlich die große Sensation, weil Reds-Torhüter Jerzy Dudek einen denkwürdigen Abend erlebte und im Elfmeterschießen zum Helden des Champions-League-Finales in Istanbul wurde.

Champions League, Saison 2019/2020: Welche Teams sind bereits qualifiziert?

Im Herbst startet die neue Saison der UEFA Champions League. In der vergangenen Saison konnte der FC Liverpool den Gewinn der Königsklasse feiern. Gelingt den Reds die Titelverteidigung? Qualifiziert ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp als amtierender Henkelpott-Besitzer schon mal. Doch welche Teams sind neben Liverpool bereits für die kommenden CL-Saison qualifiziert?

26 Teams sind automatisch für die Gruppenphase der Champions League in der kommenden Spielzeit qualifiziert. Neben dem Gewinner der vergangenen Saison sowie dem Sieger der Europa League treten die vier besten Teams aus Spanien, England, Italien und Deutschland in der Königsklasse an. Hinzu kommen die zwei besten Mannschaften aus Frankreich und Russland sowie die nationalen Meister aus Portugal, der Ukraine, Belgien und der Türkei.

Sechs weitere Teams vervollständigen das Teilnehmerfeld der Champions League über den Weg der Qualifikation. Die letzten und entscheidenden Quali-Spiele finden am 27. und 28. August statt. Nach Abschluss dieser Partien stehen alle Teams der kommenden Champions-League-Saison fest.

Champions League, Saison 2019/ 2020: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Champions League Finale: Die Austragungsorte der letzten Jahre im Überblick

SAISON AUSTRAGUNGSORT STADION SIEGER 2018 / 2019 Madrid (Spanien) Estadio Metropolitano FC Liverpool 2017 / 2018 Kiew (Ukraine) Olympiastadion Real Madrid 2016 / 2017 Cardiff ( ) Millennium Stadium Real Madrid 2015 / 2016 Mailand (Italien) Giuseppe-Meazza-Stadion Real Madrid 2014 / 2015 Berlin (Deutschland) Olympiastadion FC Barcelona 2013 / 2014 Lissabon (Portugal) Estadio da Luz Real Madrid 2012 / 2013 London (England) Wembley-Stadium FC Bayern München 2011 / 2012 München (Deutschland) Allianz Arena FC Chelsea 2010 / 2011 London (England) Wembley-Stadium FC Barcelona 2009 / 2010 Madrid (Spanien) Estadio Santiago Bernabeu Inter Mailand

