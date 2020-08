Champions League: Gegen wen spielt der FC Bayern München im Viertelfinale?

Heute spielt der FC Bayern gegen Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel - wir werfen schon mal einen Blick auf den möglichen Gegner des FCB im Viertelfinale

Der spielt im Achtelfinale der gegen den – nach dem 3:0 im Hinspiel durch die Tore von Gnabry (2) und Lewandowski sollte im heutigen Rückspiel nichts mehr anbrennen, zumal Chelsea mit Verletzungspech zu kämpfen hat.

Deshalb werfen wir schon einen Blick auf die möglichen Gegner des deutschen Rekordmeisters im Viertelfinale und im weiteren Turnierverlauf. Die Champions League wird ab dem Viertelfinale in Turnierform in zu Ende gespielt, sprich: Es gibt pro Runde nur noch ein K.-o.-Spiel. Das Finale steigt am 23. August in Lissabon. Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der Champions League übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, auf wen Bayern München im Viertelfinale der Champions League treffen könnte.

Zeitgleich zum Bayern-Spiel findet die Partie zwischen dem und der statt. Der Sieger dieses Spiels wird der Gegner der Münchner im Viertelfinale! Im Hinspiel trennten sich Barca und Neapel 1:1 – eine bessere Ausgangslage für die Katalanen, die auch als Favorit gehandelt werden. Barcelona wurde Zweiter in , während es für Neapel in der nur für Platz sieben reichte.

Champions League: Wie sieht der weitere Turnierverlauf des FC Bayern aus?

Sollte Bayern auch das Viertelfinale gewinnen, würde das Team in einem Halbfinale entweder auf oder treffen. Ein deutsches Finale zwischen Bayern München und wäre theoretisch auch möglich.

Champions League: Die Viertelfinals im letzten Jahr

Spiel Gesamtergebnis - 1:6 - Manchester City 4:4 Amsterdam - 3:2 FC Barcelona - 4:0

Champions League: Die letzten fünf Viertelfinals des FC Bayern München (Gesamtergebnis)

2015: FC Porto 4:7 FC Bayern

2016: Lissabon 2:3 FC Bayern

2017: 6:3 FC Bayern

6:3 FC Bayern 2018: FC Bayern 2:1

2:1 2019: Aus im Achtelfinale gegen FC Liverpool

