Die Teilnehmer stehen nun alle fest, dem Beginn der neuen Saison der Champions League steht nichts mehr im Wege. Wann findet der 1. Spieltag statt?

Alle 32 Teilnehmer stehen fest, am Donnerstagabend findet die Auslosung der Gruppen statt: Die Saison 2021/22 in der Champions League wird immer greifbarer.

Knapp drei Monate sind seit dem Finale der vergangenen Spielzeit vergangen, als sich der FC Chelsea Ende Mai dank eines Treffers von Kai Havertz mit 1:0 gegen Manchester City durchsetzte und den Henkelpott gewann. Können die Blues auch diese Saison wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden?

Wir werden es in den kommenden Monaten erfahren. Aber wann startet die neue Spielzeit der Champions League denn genau? Wann findet der 1. Spieltag statt?

Goal liefert Euch in diesem Artikel die passenden Antworten dazu! Außerdem erfahrt Ihr, wo die Spiele des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

Champions League, 1. Spieltag: Wann beginnt die CL-Saison 2021/22?

Wie immer beginnt die neue Saison in der Champions League einige Woche nach den Startschüssen in den großen europäischen Ligen. Meistens geht es Mitte September los - und so ist es auch in diesem Jahr.

Während die Qualifikation für die Königsklasse bereits seit Ende Juni lief, startet die reguläre Saison 2021/22 in der Champions League am 14. September 2021, also exakt 108 Tage nach dem Finale der Vorsaison.

Am Dienstag, den 14. September und am Mittwoch, den 15. September, werden die ersten Spiele der CL-Gruppenphase 2021/22 ausgetragen.

Champions League 2021/22: Die wichtigsten Termine der neuen CL-Saison

Gruppenphase, 1. Spieltag 14./15. September 2021 Gruppenphase, 2. Spieltag 28./29. September 2021 Gruppenphase, 3. Spieltag 19./20. Oktober 2021 Gruppenphase, 4. Spieltag 2./3. November 2021 Gruppenphase, 5. Spieltag 23./24. November 2021 Gruppenphase, 6. Spieltag 7./8. Dezember 2021 Achtelfinale, Hinspiele 15./16./22./23. Februar 2022 Achtelfinale, Rückspiele 8./9./15./16. März 2022 Viertelfinale, Hinspiele 5./6. April 2022 Viertelfinale, Rückspiele 12./13. April 2022 Halbfinale, Hinspiele 26./27. April 2022 Halbfinale, Rückspiele 3./4. Mai 2022 Finale 28. Mai 2022

Champions League, Saison 2021/22: Wann und wo findet das Endspiel statt?

Am 14. September gehen also die allerersten Spiele der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/22 über die Bühne. Aber wann findet das Endspiel statt?

Champions League, Endspiel: Wo fanden die letzten Finals statt?

2021 : Manchester City - FC Chelsea 0:1 ( in Porto )

: Manchester City - FC Chelsea 0:1 ( ) 2020 : Paris Saint-Germain - FC Bayern München 0:1 ( in Lissabon )

: Paris Saint-Germain - FC Bayern München 0:1 ( ) 2019 : FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0 ( in Madrid, Wanda Metropolitano )

: FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0 ( ) 2018 : Real Madrid - FC Liverpool 3:1 ( in Kiew )

: Real Madrid - FC Liverpool 3:1 ( ) 2017: Juventus Turin - Real Madrid 1:4 (in Cardiff)

Die Antwort lautet: Am 28. Mai 2022 steigt das Finale dieser CL-Saison. Das größte Spiel in Europas Klubfußball wird 2022 in St. Petersburg (Russland) ausgetragen. Das Sankt-Petersburg-Stadion bietet 68.134 Zuschauern Platz.

Champions League 2021/22: Diese 32 Mannschaften sind qualifiziert

LAND VEREINE Spanien Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevilla, FC Villarreal England Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United Deutschland FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfL Wolfsburg Italien Inter Mailand, Juventus Turin, Atalanta Bergamo, AC Mailand Frankreich OSC Lille, Paris Saint-Germain Portugal Sporting CP, FC Porto, Benfica Niederlande Ajax Amsterdam Ukraine Dynamo Kiew, Shakhtar Donezk Belgien Club Brügge Russland Zenit St. Petersburg Türkei Besiktas Schweden Malmö FF Schweiz Young Boys Bern Österreich RB Salzburg Moldawien Sheriff Tiraspol

Champions League 2021/22: Wo laufen die CL-Spiele diese Saison live im TV und LIVE-STREAM?

In der kommenden Saison ist DAZN Euer Sender des Vertrauens, wenn es um die Champions League geht. Der Streamingdienst, der die Königsklasse schon seit einigen Jahren im Programm hat, zeigt in der Spielzeit 2021/22 satte 121 der insgesamt 137 CL-Partien live und exklusiv.

Die Kosten für DAZN, wo Ihr auch viele Spiele der Bundesliga und zudem die Ligue 1, LaLiga und Serie A im LIVE-STREAM seht, liegen bei 14,99 Euro monatlich im Monatsabo. Für das Jahresabo zahlt Ihr einmalig 149,99 Euro, der erste Monat bei DAZN ist kostenlos.

Während Sky kommende Saison keine Live-Übertragungen der Champions League bietet, laufen die restlichen 16 Spiele der CL-Saison 2021/22 exklusiv bei Prime Video. Ein Abonnement dort kostet aktuell 7,99 Euro pro Monat.