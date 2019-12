Champions League Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die Achtelfinal-Ziehung am Montag?

Am Montag wird das Achtelfinale der UEFA Champions League ausgelost. Wer zeigt / überträgt die Auslosung heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Die 16 besten Mannschaften Europas schauen am Montag (16. Dezember) allesamt gebannt nach Nyon in die . Dort wird ab 12 Uhr nämlich das Achtelfinale der UEFA ausgelost!

Auch die Verantwortlichen der für die K.o.-Phase qualifizierten deutschen Vertreter - Bayern München, und - werden dann ganz genau hinschauen, auf wen sie in der Runde der letzten 16 im Februar und März 2020 treffen.

Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen dazu, welche Sender die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals am Montag live im TV und im LIVE-STREAM übertragen . Außerdem erklären wir Euch, wie die Lostöpfe aussehen und wann genau die Ziehung stattfindet.

Champions League: Die Auslosung heute im LIVE-STREAM schauen

Wer sich die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League am Montag im LIVE-STREAM anschauen will, der hat gleich mehrere Optionen. Goal stellt Euch die drei Möglichkeiten im Folgenden vor.

DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League im LIVE-STREAM

Die erste Option ist DAZN! Der Streamingdienst, der auch zahlreiche Spiele der Champions League live überträgt, zeigt die Achtelfinal-Auslosung am Montag ab 12 Uhr im LIVE-STREAM.

Kommentiert wird die Ziehung aus Nyon von Christoph Stadtler. Ihm zur Seite steht Fortuna Düsseldorfs Sportdirektor Lutz Pfannenstiel als Experte.

Voraussetzung dafür, den Stream auf DAZN abzurufen, ist ein Abonnement beim Streamingdienst. Dieses kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat (bequem monatlich kündbar) oder einmalig 119,99 Euro im Jahres-Abo. Alle Infos zur Anmeldung erhaltet Ihr HIER!

Champions League: Die Auslosung heute im LIVE-STREAM kostenlos sehen auf DAZN!

Ein cooles Schmankerl bei DAZN: Der Streamingdienst schenkt jedem Neu-Kunden den ersten Monat. Heißt also: Wenn Ihr Euch jetzt bei DAZN anmeldet, dürft Ihr das komplette Programm 30 Tage lang vollkommen kostenlos anschauen!

Ihr würdet also zum Beispiel den Clasico zwischen Barca und am Mittwoch, die oder BVB gegen Hoffenheim am Freitag in der live und gratis schauen können.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung heute im LIVE-STREAM

Eine weitere Möglichkeit, die Auslosung des Achtelfinals im LIVE-STREAM zu verfolgen, bietet Sky.

Da die Ziehung auf Sky Sport News HD im Free-TV läuft, bietet der Sender auf seiner Internetseite analog dazu einen kostenlosen LIVE-STREAM an . Die Übertragung beginnt hier bereits um 11.30 Uhr, ab 12 Uhr wird dann gelost.

Die Auslosung der Champions League im LIVE-STREAM beim Eurosport Player

Auch Eurosport ist am Montagmittag in Nyon am Start und zeigt / überträgt die Auslosung des Achtelfinales der Champions League live.

Parallel zur TV-Übertragung geht es im LIVE-STREAM beim Eurosport Player um 12 Uhr los. Allerdings ist die Nutzung des Eurosport Players nicht kostenlos. Stattdessen muss man ein Abo abschließen und monatliche Beiträge bezahlen. Alle Infos dazu gibt es auf der entsprechenden Webseite.

Champions League: Die Auslosung heute live im TV sehen

Läuft die Champions-League-Auslosung am Montag (16. Dezember) auch live im Fernsehen? Und wenn ja, welche Free-TV- oder Pay-TV-Sender übertragen die Ziehung? Goal liefert Euch nun alle Antworten.

Die Champions-League-Auslosung im LIVE-STREAM von DAZN auf dem Smart-TV schauen

DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst und läuft daher nicht im klassischen TV. Dennoch könnt Ihr die Auslosung der Champions League mit DAZN auf Eurem Fernseher anschauen - ein Smart-TV macht's möglich.

Denn auf nahezu allen jener modernen TV-Geräte steht die DAZN-App kostenlos zum Download bereit. Wer ein Abo beim Streamingdienst hat oder sich noch im kostenlosen Probemonat befindet - alles Wissenswerte dazu gibt es ja weiter oben - muss sich also einfach nur die DAZN-App auf seinen Smart-TV laden und kann dann los streamen.

So seht Ihr die CL-Auslosung mit DAZN auf Eurem Smart-TV:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt die CL-Auslosung mit DAZN live auf Eurem Smart-TV!

Die Übertragung beginnt auf DAZN natürlich auch auf dem Smart-TV zeitgleich wie im LIVE-STREAM. Um 12 Uhr empfängt auch also Kommentator Christoph Stadtler und führt durch die Ziehung.

Champions League Auslosung live: Sky Sport News HD und Eurosport übertragen im Free-TV

Im klassischen TV gibt es am Montag zwei Möglichkeiten, die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals live zu verfolgen. Die gute Nachricht: Beide Optionen sind im Free-TV empfangbar und damit kostenlos.

Auf Sky Sport News HD startet die Übertragung schon um 11.30 Uhr mit einer kleinen Vorberichterstattung. Bei Eurosport geht man indes pünktlich um 12 Uhr auf Sendung, wenn es spannend wird.

Champions League, Auslosung: Das sind die Lostöpfe

16 Mannschaften erfahren am Montag, gegen wen sie im Achtelfinale der Champions League spielen werden. Mit dabei sind mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig unter anderem noch drei deutsche Mannschaften.

Die Aufteilung der beiden Lostöpfe ist dabei recht simpel erklärt: Jeweils ein Team aus Topf 1, der die acht Gruppenersten beinhaltet, trifft auf eine Mannschaft aus Topf 2, wo sich die acht Gruppenzweiten befinden.

Bei der Ziehung gibt es dann zwei Ausschlusskriterien: Zwei Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe dürfen im Achtelfinale ebenso wenig gegeneinander spielen wie Vereine aus dem gleichen Land. Der FC Bayern kann also zum Beispiel nicht auf Borussia Dortmund treffen. Erst ab dem Viertelfinale sind Duelle zweier Teams aus der gleichen Nation möglich.

Champions League, Achtelfinale: Lostopf 1

PSG

FC Bayern



Juventus





RB Leipzig



Champions League, Achtelfinale: Lostopf 2

Real Madrid

Tottenham







Borussia Dortmund





Champions League: Die Achtelfinal-Auslosung im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht live im TV oder im LIVE-STREAM dabei sein kann, wenn am Montagmittag die Lose gezogen werden, dem sei der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt.

In unserem Ticker bleibt Ihr mittendrin und immer auf dem Laufenden darüber, was die Losfeen in Nyon gerade so machen. Ihr erfahrt auf jeden Fall blitzschnell, wer im Achtelfinale der Champions League gegeneinander spielt. Und: Der LIVE-TICKER von Goal zur CL-Auslosung ist natürlich kostenlos.

Champions League, Achtelfinale: Welche Kracher-Duelle sind möglich?

Für den FC Bayern ist zum Beispiel ein Duell mit Real Madrid möglich, ebenso könnte der deutsche Rekordmeister aber auch auf Atletico treffen. Auch eine Neuauflage des bitteren Finals von 2012 gegen den FC Chelsea ist möglich.

Für den BVB wäre indes Valencia wohl das leichteste Los. Weitere Optionen für die Dortmunder: PSG, Manchester City, Juventus oder Liverpool. Heftig!

Zudem könnten am Montag gelost werden: Manchester City gegen Napoli, Liverpool gegen Real Madrid oder Barcelona gegen Chelsea. Es könnte also so einige Kracher geben!

Champions League, Auslosung live: Wann findet das Achtelfinale statt?

Ab Montagmittag ist klar, welche Paarungen es im Achtelfinale der Champions League 2019/20 geben wird. Und wann finden die Partien statt?

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 18./19. und am 25./26. Februar 2020 ausgetragen. Die Rückspiele steigen dann am 10./11. und am 17./18. März 2020.

