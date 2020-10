Robert Lewandowski vom FC Bayern soll Europas Fußballer des Jahres werden

Große Ehre für Robert Lewandowski: Der Pole vom FC Bayern München wird am Donnerstagabend als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski soll nach Informationen von Goal und SPOX aus UEFA-Kreisen Europas Fußballer des Jahres werden. Das wird die UEFA am Donnerstag im Rahmen der Gruppen-Auslosung der neuen Champions-League-Saison in Genf bekanntgeben. Auch drei Teamkollegen und Trainer Flick sollen ausgezeichnet werden.

Lewandowski lässt demnach die weiteren Nominierten, seinen Teamkollegen Manuel Neuer und Kevin De Bruyne von , hinter sich. Der Pole, mit dem FC Bayern nach dem Sieg im Supercup soeben zum Quintuplegewinner avanciert, wurde bereits Ende August als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Allein im Kalenderjahr 2020 traf Lewandowski 26-mal in 26 Spielen. Dazu bereitete er zehn Treffer vor. In der abgelaufenen Saison 2019/20 war der Stürmerstar des FC Bayern in 47 Pflichtspieleinsätzen an 65 Toren direkt beteiligt (55 Tore, zehn Assists).

Mehr Teams

Europas Fußballer des Jahres: Auch Flick soll geehrt werden

Lewandowski ist der elfte Spieler aus der , der die Trophäe gewinnt. Zuletzt wurde Franck Ribery 2013 die besondere Ehre zuteil. Als bisher letzter Deutscher gewann Matthias Sammer von 1996 die Auszeichnung.

Nach Informationen der Bild werden Spieler des FC Bayern in Genf generell die großen Gewinner sein. Manuel Neuer soll als Torwart des Jahres, Joshua Kimmich als Verteidiger und Robert Lewandowski als Stürmer des Jahres ausgezeichnet werden. Hansi Flick soll zudem als bester Trainer Europas geehrt werden.