FC Bayern München trifft auf Atletico Madrid! Die Auslosung der Champions League heute im LIVE-TICKER

12.30 Uhr | Wir verabschieden uns an dieser Stelle - aber nur für wenige Minuten. Kurz die Kaffeetasse auffüllen und dann sehen wir uns im LIVE-TICKER der Auslosung der Europa League wieder - bis gleich!

12.27 Uhr | Alles in allem haben wir einige hochinteressante und hochklassige Partien, die uns erwarten. Das sind die Begegnungen im Überblick:

Benfica Lissabon vs. Real Madrid

Villarreal CF vs. Manchester City

Atletico Madrod vs. FC Bayern Mpnchen

FC Salzburg vs. Liverpool FC

Inter Mailand vs. Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon vs. Juventus Turin

FC Chelsea vs. LOSC Lille

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester United

12.24 Uhr | Das wars auch schon mit der Auslosung der Champions League - gleich geht es in Nyon weiter mit den Playoffs der Europa League und im Anschluss der European Conference League.

12.22 Uhr | Der FC Chelsea trifft auf den französischen Meister OSC Lille, noch schwerer haben es dafür CR7 und Manchester United: Wie schon in der vergangenen Saison haben PSG (Paris Saint-Germain) und United das Vergnügen!

12.21 Uhr | Damit sind auch die beiden anderen Begegnungen klar: Da der FC Chelsea nicht auf Manchester United treffen kann, kommt es zwei Mal zum englisch-französischen Duell!

12.20 Uhr | Der nächste Klub aus Lissabon ist dran: Sporting spielt gegen Juventus Turin! Zwei Ex-Klubs von Cristiano Ronaldo, sein aktueller Verein Manchester United war dafür noch nicht dran

12.19 Uhr | Es geht Schlag auf Schlag: Im fünften Duell trifft Ajax Amsterdam auf Inter Mailand. Eine sehr spannende Konstellation!

12.18 Uhr | Wir machen im deutschsprachigen Raum weiter - die Salzburger sind dran. Einfacher als der FCB wird es für die Mannschaft aus Österreich nicht, der FC Liverpool erwartet Karim Adeyemi und Co.

12.17 Uhr | Die Funktionäre sind etwas verwirrt, weil das mit dem United-Los natürlich nicht geplant war. Dafür geht es jetzt mit Atletico Madrid weiter - und die treffen tatsächlich auf den FC Bayern München! Sehr schwierige Aufgabe für Nagelsmann und Co!

12.16 Uhr | Arshavin zieht Manchester United - was natürlich nicht möglich ist, da die beiden Teams in der gleichen Gruppe waren. Na dann zieht der Russe eben den Nachbarn - es kommt zum Duell Villarreal gegen Manchester City!

12.15 Uhr | Weiter gehts in Spanien: Der FC Villarreal wird gezogen. Wird es jetzt der FC Bayern München?

12.15 Uhr | Es wird Real Madrid! Ein iberisches Duell beginnt diese Auslosung, Benfica Lissabon vs. Real Madrid!

12.14 Uhr | Wir beginnen mit der ersten Ziehung aus Lostopf 2 - Benfica. Der FC Bayern München kann es jetzt nicht werden.

12.13 Uhr | Auch die Lostöpfe werden nochmal präsentiert, auch das haben wir bereits getan. GOAL ist also mal wieder bestens vorbereitet!

12.11 Uhr | Michael Heselschwerdt, "UEFA Head of Club Competitions", präsentiert nun die Regeln der Auslosung an und zeigt die Einschränkungen, die es bei den einzelnen Ziehungen geben kann - das haben wir im LIVE-TICKER bereits vor einer halben Stunde erledigt (siehe unten).

12.09 Uhr | Das Finale der Champions League wird übrigens in Sankt Petersburg in Russland stattfinden - Andrey Arshavin, seinerzeit UEFA-Cup-Sieger, ist als Botschafter des Finalstandorts in Nyon zu Gast und gibt seine Einschätzung ab.

12.07 Uhr | Auch Robert Lewandowski, Sebastian Haller und Co. werden von Marchetti erwähnt. Der 61-Jährige Funktionär fasst auf italienisch in ein paar Sätzen das zusammen, was wir in dieser mal wieder besonderen und rekordträchtigen Saison erlebt haben. Zitat von Nico Seepe (DAZN): "Auch Salzburg bekommt noch etwa Süßholz geraspelt".

12.05 Uhr | Zurück im Studio - und ein weiteres bekanntes Gericht aus den Auslosungzeremonien tritt auf: Giorgio Marchetti taucht auf und wird die Regeln genau erklären. Immerhin hat es auch Sherrif Tiraspol kurz in seine Rede geschafft.

12.02 Uhr | Mit einer Mini-Highlightshow geht es weiter. Die 16 Teams werden in einem aktionreichen Zusammenschnitt vorgestellt.

12.00 Uhr | Pünktlich sind wir LIVE in Nyon - Pedro Pinto begrüßt die Gäste und Zuschauer:innen.

Real hat in der Liga und in der Champions League bislang 53 Tore erzielt - 30 davon gehen auf das Konto von Karim Benzema und Vinicius Junior. Was ein Duo! 🔥🔥 pic.twitter.com/A0RHYTsFpJ — GOAL Deutschland (@GoalDeutschland) December 13, 2021

Werfen wir ein Blick auf Topf 2, der vermeintlich schwächere Topf. Dass das aber nicht unbedingt der Fall sein muss zeigen einige Mannschaften eindrucksvoll: PSG ist für viele Fans die stärkste Mannschaft der Welt, der FC Chelsea ist der amtierende Titelträger. Und dass man Diego Simeone und sein Atletico nicht unterschätzen sollte ist kein Insiderwissen mehr.

Die absolute Überraschung in dieser Saison ist wohl Ajax Amsterdam: Während Sebastian Haller Rekorde abschließt wie ein gewisser Blondschopf vom BVB, mussten gerade die Dortmunder schmerzhaft erleben, zu was der niederländische Meister in der Lage ist. Aber können Tadic und Co. wieder einen legendären Run wie in der Saison 2018/2019 starten?

Mannschaften vom gleichen Verband und aus der gleichen Gruppe in der Gruppenphase können im Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen. Für den FC Bayern heißt das, dass der Rekordmeister nicht auf Benfica Lissabon treffen kann. Sieben Möglichkeiten sind also noch offen.

Kommen wir zurück zum wichtigsten Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball: Der Champions League. 16 Teams stehen in den Startlöchern für das Achtelfinale, diese beiden Teams sind in zwei Lostöpfe eingeteilt. Im ersten Topf sind alle Gruppensieger der Gruppenphase, in Topf zwei die jeweils Gruppenzweiten.

Immerhin vier deutsche Teams dürfen dafür in der KO-Runde der Europa League antreten: Der BVB (Borussia Dortmund), RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Ab 13 Uhr werden hierfür die Begegnungen ausgelost, die Übertragung dazu ist hier zusammengefasst.

Nur ein Team aus Deutschland hat es in dieser Saison in das Achtelfinale der Champions League geschafft - sehr zum Ärger der DFL. In der Champions League gibt es für die Fünf-Jahres-Wertung mit Abstand die meisten Punkte zu gewinnen, die Aufgabe kommt jetzt vor allem auf den FC Bayern München zu.

Die Auslosung der Champions League im LIVE-TICKER: So werden die nächsten Runden ausgetragen

Achtelfinale:

Hinspiele: 15./16. und 22./23. Februar 2022



Rückspiele: 8./9. und 15./16. März 2022

Viertelfinale:

Hinspiele: 5./6. April 2022



Rückspiele: 12./13. April 2022

Halbfinale:

Hinspiele: 26./27. April 2022



Rückspiele: 4./5. Mai 2022

Finale: 28. Mai 2022 in St. Petersburg

Auslosung der Champions League im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nach einer perfekten Gruppenphase in der Champions League droht dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ein schwerer Brocken im Achtelfinale. Bei der Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon (12.00 Uhr/DAZN) warten in Topf zwei unter anderem Titelverteidiger FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel, Paris St. Germain mit Superstar Lionel Messi, Atletico Madrid und Inter Mailand.

"Alle Teams, die in die K.o-Runde gekommen sind, sind ein Stück weit Favorit", sagte Nagelsmann: "Aber jetzt warten wir erst mal ab, wer uns zugelost wird." Die Bayern sind der einzige Bundesliga-Vertreter in der K.o.-Phase der Königsklasse. Borussia Dortmund und RB Leipzig spielen nach ihren dritten Plätzen als "Absteiger" in der unbeliebten Europa League weiter und bekommen ab 13.00 Uhr ihre Zwischenrunden-Gegner zugelost.

Auf die leichte Schulter will der BVB den kleinen Europacup-Wettbewerb aber nicht nehmen. "Wir müssen jetzt daran arbeiten, uns 13 Millionen Euro zurückzuholen durch den Gewinn der Europa League. Das ist der Titel, der Borussia Dortmund noch fehlt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Trainer Marco Rose forderte: "Wir müssen den Wettbewerb annehmen."

Schlimmstenfalls drohen Kaliber wie der SSC Neapel oder Lazio Rom. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen können sich hingegen zunächst entspannt zurücklehnen. Als Gruppensieger überspringen beide Klubs eine Runde und greifen erst im Achtelfinale wieder ins Geschehen ein.

Ohne deutsche Beteiligung wird nur die Premierensaison in der Conference League fortgesetzt. Union Berlin verpasste die K.o.-Runde als Dritter.

