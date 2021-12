Champions League: Die Auslosung live und kostenlos im Free-TV sehen - geht das?

Am Montag ist es endlich so weit: Wenn in Nyon (Schweiz) ab 12.00 Uhr die Ziehung des Champions League Achtelfinals beginnt, erfahren wir welche Begegnungen uns nächstes Jahr im Frühling erwarten.

16 Mannschaften sind noch dabei, im Rennen um den Henkelpott in der Champions League und nur noch eine davon ist aus der Bundesliga. Neben dem FC Bayern München hat es kein anderes deutsches Team geschafft in der Champions League zu überwintern.

Den Bayern drohen Hammer-Gegner. Neben dem FC Chelsea ist unter anderem auch ein erneutes Aufeinandertreffen mit PSG möglich. GOAL verrät Euch, ob die mit Spannung erwartete Ziehung auch im Free-TV zu sehen ist.

Champions League, Auslosung: Die Fakten zur Achtelfinal-Ziehung

Datum: Montag, 13. Dezember 2021

Montag, 13. Dezember 2021 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Schweiz, Nyon

Schweiz, Nyon Event: Ziehung Champions League Achtelfinale

Was sind eure Wunsch-Paarungen? Die Auslosung seht ihr Montag um 12:00 Uhr live bei uns 🏆 #UCL pic.twitter.com/4jJvQ2hiUF — DAZN DE (@DAZN_DE) December 10, 2021

Champions League, Auslosung: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Champions League im Free-TV? Das ist bereits seit einiger Zeit Geschichte! Auch in dieser Saison konnte sich kein frei empfangbarer Sender die Rechte zur Übertragung sichern! Seit diesem Jahr zeigt auch Sky kein Spiel der Königsklasse mehr, da die Rechtelage auf DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt worden ist.

Doch wie steht es eigentlich um die Ziehung der Achtelfinal-Partien? Wird auch diese nicht im Free-TV gezeigt?

Auch für diese ist keine Übertragung im Free-TV vorgesehen!

Lediglich Sky Sport News (HD) zeigt die Übertragung im linearen Fernsehen - doch der Sender ist seit geraumer Zeit nur noch im Bezahlangebot von Sky verfügbar.

Das war es aber jetzt auch schon mit den bad news, denn: Es gibt gleich mehrere Sender, die Euch das Spektakel live und zum Teil sogar kostenlos im Internet anbieten! Welche Sender das sind, dazu mehr im nächsten Abschnitt.

Champions League, Auslosung: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Die Achtelfinal-Auslosung der Champions League wird von gleich mehreren Anbietern live übertragen.

Verfolgen könnt Ihr die Auslosung unter anderem ab 12 Uhr bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch in dieser Saison den Großteil der Königsklasse (121 der 137 CL-Spiele) exklusiv. Dazu zählen selbstverständlich auch viele Achtelfinalspiele.

Neben der Champions League seht Ihr bei DAZN jede Menge der Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Sportarten wie Basketball, Football und Boxen.

Um Zugriff auf DAZN zu haben benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Ein solches könnt Ihr zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Jederzeit kündbares Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo) erwerben.

Neben DAZN bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream der Auslosung an, der von Bela Rethy kommentiert wird.

Und last but not least ist auch ServusTV unter servustv.com/sport bei der Ziehung live am Start.

Champions League, Auslosung: Wie ist der Modus der Ziehung?

Der Modus für die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals ist im Grunde sehr simpel.

Die acht Gruppenersten finden sich in einem Lostopf wieder und spielen im Achtelfinale jeweils gegen einen der acht Gruppenzweiten, die sich im anderen Topf befinden. Die Lostöpfe führen wir Euch an dieser Stelle noch einmal auf:

Lostopf 1 (Gruppensieger)

FC Bayern

Ajax Amsterdam

FC Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Juventus Turin

OSC Lille

Lostopf 2 (Gruppenzweite)

Atlético Madrid

Inter Mailand

Paris St. Germain

Sporting Lissabon

FC Chelsea

FC Villarreal

RB Salzburg

Benfica Lissabon

Die Gruppenersten genießen im Rückspiel Heimrecht, während die Zweiten dann im Rückspiel die vermeintlich schwerere Auswärtsaufgabe zugesprochen bekommen.

Wichtige Randnotiz: Vereine aus dem gleichen Verband können im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen. Ebenso werden wir kein erneutes Duell zwischen dem FC Bayern und Benfica sehen - zumindest nicht im Achtelfinale, denn auch Mannschaften aus derselben Gruppe können jetzt noch nicht gegeneinander spielen.