Der 6. und letzte Spieltag der Gruppenphase ist seit Mittwochabend beendet und das Jahr 2021 in der Champions League damit Geschichte. Ab Februar 2022 geht es in der Königsklasse dann wieder so richtig zur Sache.

Dann steht mit dem Achtelfinale die erste K.o.-Runde an - und von hier an erreicht die Champions League Jahr für Jahr noch einmal ein neues Level. Denn in den direkten Duellen ist es mit ewigen Taktierereien endgültig vorbei, spätestens in den Rückspielen geht es um alles oder nichts.

16 Mannschaften haben es geschafft, sich für dieses Spektakel zu qualifizieren. Sie dürfen weiterhin davon träumen, Ende Mai nächsten Jahres den Henkelpott in die Höhe zu stemmen.

Welche Klubs sind für das Achtelfinale qualifiziert? GOAL verschafft Euch in diesem Artikel einen Überblick!

Champions League, Achtelfinale: Wann findet die erste K.o.-Runde statt?

Die ersten Hinspiele im Achtelfinale werden am 15. Februar 2022 ausgetragen. Bis zum 16. März geht es dann in den Partien der Runde der letzten 16 zur Sache, ehe die acht Viertelfinalisten feststehen.

Die Viertelfinals steigen dann im April, ebenso wie die Halbfinal-Hinspiele. Für Anfang Mai sind die entscheidenden Rückspiele im Halbfinale angesetzt, am 28. Mai findet das Finale in St. Petersburg statt.

Champions League, Achtelfinale: Welche Mannschaften haben sich qualifiziert?

In einigen Gruppen waren schon vor dem letzten Spieltag die wichtigsten Entscheidungen gefallen, in manch anderer Staffel blieb die Spannung bis zum Schluss hoch.

Aus deutscher Sicht ist es extrem schade, dass mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg gleich drei Teams schon nach der Vorrunde die Segel streichen mussten. Lediglich der FC Bayern wird im Achtelfinale die Fahne der Bundesliga hochhalten, der Rekordmeister qualifizierte sich souverän als Gruppenerster.

Da die Partie zwischen Atalanta Bergamo und Villarreal am Mittwochabend wegen heftigen Schneefalls abgesagt werden musste, stehen erst 15 der 16 Achtelfinal-Teilnehmer fest. Am Donnerstagnachmittag soll Atalanta vs. Villarreal nachgeholt werden - erst dann kennen wir also alle Achtelfinalisten.

Champions League: Diese Mannschaften stehen im Achtelfinale

KLUB LAND QUALIFIZIERT DURCH Manchester City England Platz 1 Gruppe A Paris Saint-Germain Frankreich Platz 2 Gruppe A FC Liverpool England Platz 1 Gruppe B Atletico Madrid Spanien Platz 2 Gruppe B Ajax Amsterdam Niederlande Platz 1 Gruppe C Sporting CP Portugal Platz 2 Gruppe C Real Madrid Spanien Platz 1 Gruppe D Inter Mailand Italien Platz 2 Gruppe D FC Bayern München Deutschland Platz 1 Gruppe E Benfica Portugal Platz 2 Gruppe E Manchester United England Platz 1 Gruppe F Atalanta oder Villarreal Italien / Spanien Platz 2 Gruppe F OSC Lille Frankreich Platz 1 Gruppe G FC Salzburg Österreich Platz 2 Gruppe G Juventus Turin Italien Platz 1 Gruppe H FC Chelsea England Platz 2 Gruppe H

Champions League, Achtelfinale: Wann findet die Auslosung statt?

Bis wir dann wissen, wer im Achtelfinale der Champions League gegeneinander spielt, ist es gar nicht mehr so lange hin: Denn schon am kommenden Montag (13. Dezember) findet die Auslosung der Runde der letzten 16 statt.

In Nyon in der Schweiz werden dann die Kugeln gezogen, um 12 Uhr mittags geht es los. DAZN, wo Ihr auch in der K.o-Phase den Großteil der CL-Spiele live sehen könnt, wird die Auslosung im LIVE-STREAM übertragen.

Um DAZN schauen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingdienst. Das kostet Euch entweder 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 149,99 Euro im Jahresabo. Alle weiteren Informationen zur Registrierung bei DAZN könnt Ihr HIER nachlesen.

Champions League, Auslosung: Der Modus der CL-Ziehung

Bei der Auslosung zum Achtelfinale gibt die UEFA noch einige Regeln vor, in deren Rahmen die Ziehung durchgeführt wird.

Zunächst einmal werden die acht Gruppensieger jeweils einem Zweiten einer anderen Gruppe zugelost. Bayern und Manchester City können als Gruppensieger im Achtelfinale also zum Beispiel noch nicht aufeinandertreffen - ebenso wenig wie Chelsea und Juventus, die sich in der gleichen Gruppe befanden.

Zudem dürfen im Achtelfinale noch nicht zwei Mannschaften aus dem gleichen Land gegeneinander spielen. Ein rein englisches Duell zwischen Liverpool und Chelsea wäre theoretisch also erst ab dem Viertelfinale möglich.

Champions League: Der Rahmenterminkalender bis zum Saisonende