Am 25. August steigt die Auslosung der Gruppenphase der Champions League. Aber wann findet überhaupt der 1. Spieltag statt?

Die Champions-League-Saison 2022/23 wirft ihre Schatten voraus. Am Donnerstag (25. August) werden in Istanbul die acht Gruppen ausgelost.

Die große Frage in diesem Jahr: Wer folgt auf Real Madrid und sichert sich am 10. Juni 2023 in Istanbul den Henkelpott? Wir dürfen gespannt sein!

Aber wann beginnt die neue Spielzeit der Königsklasse überhaupt? Hier erfahrt Ihr, wann der 1. Spieltag der Champions League 2022/23 über die Bühne geht.

Champions League 2022/23: Wann ist der 1. Spieltag?

Knapp zwei Wochen nach der Auslosung der acht Vorrundengruppen rollt dann tatsächlich der Ball in der Champions League 2022/23.

Getty Images

Am Dienstag, den 6. September 2022, werden die ersten Spiele des 1. Spieltags angepfiffen, die restlichen Partien finden dann am 7. September statt.

Champions League 2022/23: Wann ist der 1. Spieltag?

Dienstag, 6. September 2022: 8 Spiele

Mittwoch, 7. September 2022: 8 Spiele

Champions League 2022/23: Der Rahmenterminkalender

Da im November und Dezember bekanntlich die WM in Katar stattfindet, muss die Gruppenphase der Champions League bis Anfang November beendet sein.

Das bedeutet zahlreiche englische Wochen in den kommenden gut zwei Monaten. Der 6. und letzte Spieltag der Gruppenphase ist dann für den 1. und 2. November angesetzt.

Weiter geht es mit den Achtelfinals ab Mitte Februar 2023, das Endspiel steigt am 10. Juni in Istanbul.