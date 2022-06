Die WM 2022 startet in ein paar Monaten. Warum findet die WM aber eigentlich im Winter statt? Bei GOAL klären wir Euch über die Gründe auf.

Am 21. November 2022 startet die WM-Endrunde in Katar. Über keine Weltmeisterschaft wurde wahrscheinlich im Vorfeld bereits so viel diskutiert wie über diese.

Dabei spielt natürlich auch die Verlegung der Spiele von Sommer auf Winter für diese WM eine Rolle. Ungewöhnlich wird es auf alle Fälle sein, wenn das Finale schließlich nur wenige Tage vor Weihnachten am 18. Dezember 2022 angepfiffen wird.

Warum die WM 2022 im Winter stattfindet, erklärt Euch GOAL.

Warum findet die WM 2022 im Winter statt?

Austragungsort der Weltmeisterschaft dieses Jahres ist der Golfstaat Katar. Die Vergabe der Weltmeisterschaft an die Kataris fand bereits 2010 statt. Dass man die WM erst im Winter stattfinden lässt, wurde allerdings erst fünf Jahre später beschlossen.

Der Grund für die Verlegung der Spiele auf die Wintermonate war, dass es im Sommer im Katar schlichtweg zu heiß ist, um verantwortungsvoll Fußball spielen lassen zu können. Die dort vorherrschenden 40 Grad in den Sommermonaten könnten sowohl bei den Spielern als auch Zuschauern gesundheitliche Probleme hervorrufen.

Anfänglich präsentierte Katar noch Ideen von gigantischen Kühlanlagen, die die Stadien auf Temperaturen von 20 bis 25 Grad herunterkühlen sollten, diese Projekte wurden allerdings verworfen. Trotzdem werden die Stadien auch im Winter vermutlich gekühlt, um die Temperaturen auch dann etwas drücken zu können.

Wie bereits eingangs erwähnt, wird über die WM in Katar seit der Vergabe stark diskutiert. Immer wieder gibt es Berichte über die ausstehende Lohnzahlungen und schlimme Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter an den Stadien in Katar. Auch von tausenden Todesfällen im Zuge der Errichtung der Stadien ist die Rede. Trotzdem wird die WM 2022 aber stattfinden, und auch die deutsche Elf wird dabei um den Titel kämpfen.

