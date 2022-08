Die Champions-League-Auslosung heute live im STREAM und TV: So läuft die Übertragung

Heute findet die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase statt. So läuft die Übertragung live in TV und STREAM.

Die Auslosung der Champions-League-Gruppen wird mit Spannung erwartet, heute ist es endlich so weit. Auf wen treffen die deutschen Vertreter um den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt? Ab 18.00 Uhr werden wir mehr erfahren, wenn im türkischen Istanbul die Kugeln gezogen werden. Wo Ihr die Auslosung heute live im TV und STREAM verfolgen könnt und wie die Übertragung abläuft, hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Es wird ernst für die fünf deutschen Teams, die 2022/23 in der Champions League an den Start gehen werden. Welche Gegner werden dem FC Bayern München und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zugelost? Bekommt der BVB, dessen Kugel lediglich in Topf drei liegt, direkt zwei richtig dicke Brocken in der Gruppenphase? Und auf wen treffen RB Leipzig und Bayer Leverkusen?

Nach der Zeremonie, die am heutigen Abend, also dem 25. August, um 18.00 Uhr beginnt, wissen wir mehr. Doch zuvor geben wir Euch einen Überblick über die LIVE-Übertragung in TV und STREAM. Von uns erfahrt Ihr, wo Ihr wann einschalten müsst, wenn Ihr bei der CL-Auslosung dabei sein wollt.

Die fünf deutschen Vertreter fiebern der heutigen Champions-League-Auslosung entgegen. So seid auch Ihr live im TV und STREAM dabei.

Champions-League-Auslosung heute live im STREAM und TV: Ort, Zeit, Gruppen - Der Überblick

Wettbewerb: Champions League, Saison 2022/23

Ort der Auslosung: Istanbul, Türkei

Datum und Zeit der Auslosung: 25. August (heute), 18 Uhr

Anzahl der Lostöpfe: vier

Anzahl der Teams: 32

Champions-League-Auslosung heute live im TV und STREAM: Einteilung der Lostöpfe

Die insgesamt 32 Teams werden zunächst in vier Töpfe aufgeteilt. In Topf eins sind die Meister der sechs höchstplatzierten Nationen im UEFA-Ranking sowie der Champions-League- und der Europa-League-Sieger der Vorsaison. Da Real Madrid sowohl CL als auch LaLiga gewann, rutscht Ajax Amsterdam als Meister der siebtplatzierten Nation im UEFA-Ranking nach.

Die restlichen Mannschaften werden dann von Topf zwei bis vier absteigend nach ihrem UEFA-Klubkoeffizienten einsortiert. Da der BVB in der vergangenen Saison beispielsweise auf internationalem Parkett nicht so gut abschnitt, findet er sich in der Saison 2022/23 lediglich im dritten Topf wieder.

Champions-League-Auslosung heute live im TV und STREAM: Die Lostöpfe eins bis vier

Topf 1 Topf 2 Top 3 Topf 4 FC Bayern München FC Chelsea Borussia Dortmund Club Brügge Eintracht Frankfurt FC Liverpool Bayer Leverkusen Celtic Glasgow Manchester City Tottenham Hotspur Inter Mailand Dinamo Zagreb Paris Saint-Germain Atletico Madrid SSC Neapel Maccabi Haifa AC Mailand FC Sevilla Shakhtar Donezk FC Kopenhagen Real Madrid FC Barcelona RB Salzburg Glasgow Rangers FC Porto Juventus Turin Sporting Lissabon Viktoria Pilsen Ajax Amsterdam RB Leipzig Benfica Olympique Marseille

Champions-League-Auslosung heute live im TV und STREAM: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Für die Auslosung der Gruppenphase gilt dasselbe wie für die Übertragungen aller CL-Partien mit Ausnahme des Finals: Im frei empfangbaren Fernsehen wird sie nicht zu sehen sein.

UEFA.com

Solltet Ihr über ein Abonnement bei Sky oder DAZN verfügen, könnt Ihr die heutige Ziehung aber live mitverfolgen.

Champions-League-Auslosung heute live im STREAM und TV: Sky und DAZN übertragen im Pay-TV

Sky zeigt die Auslosung live auf Sky Sport News. Bis zum 21. Juli 2021 konntet Ihr den Sender noch im Free-TV empfangen, seitdem nur noch mit einem Abo. Schließt Ihr ein solches ab, könnt Ihr auch via Sky-Go-App dabei sein.

Auch via DAZN ist die Ziehung der Gruppen zu sehen, dort werdet Ihr im Pay-TV auf dem linearen Kanal DAZN 1 fündig. Checkt zudem das neue Kombi-Angebot von Sky und DAZN ab, das für Euch ebenfalls von Interesse sein könnte.

Champions-League-Auslosung heute live im STREAM und TV: DAZN und WOW übertragen im LIVE-STREAM

DAZN lässt sich selbstverständlich via LIVE-STREAM im Webbrowser und in der App abrufen. Dafür müsst Ihr Euch für 24,99 Euro pro Monat das Jahresabo sichern, die flexiblere Variante stellt das Monatsabo für 29,99 Euro dar.

Auch bei WOW, ehemals Sky Ticket, seht Ihr die CL-Auslosung. So ist der Sender Sky Sport News beispielsweise im Live-Sport-Paket enthalten, das Euch für monatlich 29,99 Euro oder umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo zur Verfügung steht.

