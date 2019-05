Saul Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird der Boxkampf übertragen

In Las Vegas steigt der Kampf zwischen Saul "Canelo" Alvarez und Daniel Jacobs. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Es ist der größte Kampf, den das Boxen im Mittelgewicht je gesehen hat: Saul 'Canelo' Alvarez, Weltmeister der WBC und WBA, trifft auf IBF-Champion Daniel 'Miracle Man' Jacobs. Es geht dabei um die drei Gürtel der WBC, WBA und IBF.

Die große Frage lautet also: Wer wird neuer Mega-Champion? Der Sieger wird auf jeden Fall der unumstrittene Champ im Mittelgewicht sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und ob der Boxkampf zwischen Canelo Alvarez und Daniel Jacobs heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gibt es eine Menge zusätzlicher Informationen für Euch, die vor dem Kampf wichtig sind, sowie den Steckbrief mit Kampfbilanz, K.-o.-Bilanz und Co. von Canelo und Jacobs.

Datum und Uhrzeit: Die Daten zum Kampf Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs

Kampf Saul Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs Datum Sonntag, 5. Mai 2019 | ab ca. 5 Uhr (die Übertragung beginnt aber bereits um 3 Uhr) Ort T-Mobile Arena, Las Vegas (USA) LIVE-STREAM DAZN

Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs live: Uhrzeit - wann findet der Kampf heute statt?

Alle Fans, die Boxen heute live sehen wollen - wie er im LIVE-STREAM in empfangbar ist, erfahrt Ihr weiter unten - müssen sich den Wecker stellen oder einfach lange wach bleiben. Das Main-Card-Event beginnt in der Nacht von Samstag (4. Mai) auf Sonntag (5. Mai) um 3 Uhr. Der Hauptkampf zwischen Canelo Alvarez und Daniel Jacobs steigt voraussichtlich um 5 Uhr.

Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs: Ort - wo findet der Kampf heute statt?

Der Ort des Schlagabtauschs beider Mittelgewichtskämpfer ist die T-Mobile Arena in Paradise, einem Vorort von Las Vegas. Die Halle wurde im Jahr 2016 eröffnet.

Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs heute live im TV sehen - geht das?

Alle Interessierten und Fans, die den Kampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag live im TV sehen wollen, bekommen nun eine schlechte Nachricht: Der Schlagabtausch im Mittelgewicht ist hierzulande nicht live im Fernsehen zu sehen.

Keiner der etablierten Sender hat sich die Rechte gesichert, also bleiben die Bildschirme schwarz - im Pay-TV und auch im Free-TV.

Der Grund dafür ist ein einfacher: DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte am Mittelgewichts-Boxkampf gesichert. Nur mit dem Streamingdienst seid Ihr also live dabei.

Wie genau Ihr an den LIVE-STREAM von DAZN kommt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt. Zunächst sei aber noch gesagt, dass man mit DAZN und einem Smart-TV den Kampf doch noch auf seinem Bildschirm mitverfolgen kann.

Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs heute im LIVE-STREAM sehen

Wie schon angedeutet, gibt es den Kampf zwischen Canelo und Jacobs heute im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen. Alles, was man also braucht, um dabei zu sein, ist ein eine gültige Mitgliedschaft des Streamingdienstes.

Die Übertragung bei DAZN beginnt bereits um 3 Uhr mit den Vorkämpfen. Die Vorberichte zum Hauptkampf starten um 4.40 Uhr, also 20 Minuten bevor zur ersten Runde geläutet wird. Als Kommentator ist Uli Hebel für Euch im Einsatz. Jack Culcay steht ihm während des Boxkampfes und in der Analyse als Experte zur Seite.

Die Mitgliedschaft kostet Euch 9,99 Euro im Monat, allerdings ist sie monatlich kündbar, lange Verpflichtungen geht Ihr also nicht ein. So seid Ihr jederzeit flexibel, falls sich mal ein finanzieller Engpass andeutet. DAZN kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen bezahlen. Wie das geht, erfahrt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Zudem gibt es etwas Gutes für Euch obendrauf: den kostenlosen Probemonat. Euer erster Monat bei DAZN ist also mit keinen Kosten verbunden, so ist ein sanfter Einstieg in die Abhängigkeit des Sportschauens möglich.

Canelo vs. Jacobs könnt Ihr damit zum Beispiel kostenlos sehen, legt Euch einfach einen Account an und der Spaß kann beginnen. Das Schöne dabei: Es gibt keinerlei Aktivierungscodes oder Wartezeiten, sobald Ihr angemeldet seid, kann es losgehen.

Neben Boxen bietet Euch das Portal natürlich auch noch viel mehr. Was genau Ihr auf Euer mobiles Gerät geliefert bekommt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt weiter unten.

Canelo vs. Jacobs: Das sagen die Boxer vor dem Kampf

Canelo Alvarez: "Ich kann nur sagen, ich bin bereit! Ich bin bereit, die Geschichte weiterzuschreiben, wie ich es immer getan habe. Am liebsten wäre es mir, das nächste Kapitel mit einem K.-o. einzuläuten. Im Boxen kann alles passieren, einschließlich eines Knockouts. Daher glaubt mir, der K.-o. ist mein Ziel. Ich werde alles dafür geben. Es interessiert mich nicht, ob jemand größer oder stärker ist."

Daniel Jacobs: "Das ist die große Chance in meinem Leben und ich kann es nicht erwarten, der Welt zu zeigen, dass ich der beste Mittelgewichtsboxer meiner Generation bin. Und mit diesem Kampf gegen Canelo habe ich die Chance, das zu beweisen. Das Wichtigste wird sein, mich in der bestmöglichen Verfassung zu präsentieren. Ich habe die körperlichen Voraussetzungen, den Kampf zu gewinnen. Aber ich brauche auch die Überzeugung. Ich bin aktuell in der Form meines Lebens."

Canelo vs. Jacobs heute live: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse jährlich im LIVE-STREAM anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzuschauen.

DAZN bietet Sport-Begeisterten das volle Programm und zeigt viele Boxkämpfe im LIVE-STREAM.

Der Streamingdienst aus Ismaning bei München hat aber natürlich nicht nur Boxen im Angebot. Auch aus der Welt des Fußballs zeigt DAZN jede Menge Spiele live. Wer einen Überblick über alle Fußball-Übertragungen haben will, findet diesen in unserem stets aktuellen LIVE-Programm.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar sowie Smart-TV-Geräten, dem Amazon Fire Stick oder der Playstation 4 nutzbar. Die entsprechenden kostenlosen Apps findet Ihr in den jeweiligen App-Stores.

Damit könnt Ihr Canelo vs. Jacobs im LIVE-STREAM sehen: Die kostenlosen Apps von DAZN im Überblick

Neben Boxen hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter anderem Fußball-Live-Spiele aus der Premier League, der Primera Division, der sowie der gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt. Duelle der NBA und die Spiele der NHL und der MLB können problemlos gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Tennis und vieles mehr.

Der erste Monat ist kostenlos, die Folgemonate kosten jeweils 9,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - jetzt auch mit PayPal.

Canelo vs. Jacobs: Die Bilanzen und der Steckbrief der Box-Stars vor dem Kampf heute

In der T-Mobile Arena in Las Vegas treffen nicht nur zwei der bekanntesten, sondern auch zwei der besten Boxer im Mittelgewicht direkt aufeinander und lassen die Fäuste fliegen. Ihr habt immer noch nicht genügend Informationen zum Kampf zwischen Canelo Alvarez und Daniel Jacobs? Dann kommen jetzt die Porträts beider Kämpfer und deren Kampfbilanzen.

In diesem Teil stellt Euch Goal die Statistiken und Daten zu den beiden Kämpfern vor.

Saul "Canelo" Alvarez im Porträt

CANELO ALVAREZ Spitzname Canelo (dt.: "Zimt") Bisherige Kampf-Bilanz in 53 Profikämpfen 51 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen Wie viele Knockouts? 35 Größe 1,73 m Gewicht 72,3 kg Reichweite 179 cm Alter 28 Nationalität

Daniel Jacobs im Porträt