"Calhanoglu H****sohn!" - Warum sich Theo Hernández und der Inter-Star mittlerweile hassen

Die beiden Ex-Mannschaftskameraden verbindet nur noch eine tiefe Abneigung. Am Mittwoch sehen sich wieder.

Wenn am Mittwochabend in San Siro die letzten Töne der Champions-League-Hymne verklungen sind, werden die Spieler von Milan und Inter Mailand das bekannte Ritual vollziehen und einander abklatschen. Auf zwei Spieler sind die Augen dann besonders gerichtet: Milans Starverteidiger Theo Hernández (25) und Inter-Spielmacher Hakan Calhanoglu (29). Die beiden verbindet eine pikante bis vulgäre Vorgeschichte.

Vor einigen Monaten, beim ersten Derby della Madonnina in der Serie A, bot sich jene Szenerie, die es auch am Mittwoch geben wird. Die Nerazurri als Gästespieler liefen vor dem Anpfiff an den Milan-Spielern vorbei und tauschten Shakehands aus. Calhanoglu aber verweigerte Hernández den Handschlag. Letzterer klopfte ihm stattdessen auf den Rücken und schickte ein paar verbale Nettigkeiten hinterher. Es gab das erste kurze Wortgefecht vor einer Partie, die in dramatischer Art und Weise mit 3:2 für die Rossoneri endete.

Theo Hernández: Schmähgesang gegen Hakan Calhanoglu

Ihren Ursprung hat die Fehde im Sommer 2021. Calhanoglu und Hernández hatten zwei Jahre gemeinsam für Milan gespielt, der Vertrag des türkischen Nationalspielers lief damals aus. Nach einem zähen Poker, der sich über Monate hingezogen hatte, entschied sich Calhanoglu, nicht zu verlängern. Das an sich hätte man bei Milan noch verkraften können. Aber der Spielgestalter wählte als neuen Arbeitgeber ausgerechnet den Erzrivalen sowie damals amtierenden Meister Inter und wechselte also innerhalb Mailands ablösefrei.

Es hagelte die übliche Kritik in den Sozialen Netzwerken, mehrere Mitspieler äußerten ihr Unverständnis. Aus Milan-Sicht aber gab es in der Folgesaison die perfekte sportliche Antwort: Der Traditionsklub gewann ohne Calhanoglu den ersten Scudetto nach elf Jahren – in einem dramatischen Finish mit zwei Punkten Vorsprung auf Inter.

Getty

Die Meisterparty fiel spektakulär aus und dank Hernández spielte auch Calhanoglu eine Rolle. Der impulsive Franzose, der auch einst mal einen Schiedsrichter mit Kotzsmileys bedachte hatte, hatte den Abgang seines ehemaligen Mannschaftskameraden einige Monate zuvor nicht vergessen. Und so stimmte er während der Busparade durch die Modemetropole per Megafon den Schmähgesang "Calhanoglu H****sohn!" an. Ein gefundenes Fressen für Milans Tifosi, sie grölten begeistert mit.

Auch Zlatan Ibrahimovic ätzte gegen Hakan Calhanoglu

Neben Hernández verpasste auch Zlatan Ibrahimovic die Chance nicht, Calhanoglu noch einen mitzugeben. Er schnappte sich während der Feierlichkeiten das Mikro und rief den Fans zu: "Hey, schickt Hakan eine Nachricht." Es folgten Buhrufe und Beleidigungen aus der rot-schwarzen Menge.

Calhanoglu reagierte auf Ibrahimovics Aktion und sagte bei Tivibu Spor: "Er ist ein 40 Jahre alter Mann und keine 18 mehr. In seinem Alter sollte man diese Dinge nicht tun. Er mag es einfach, im Rampenlicht zu stehen. Zu dem Scudetto hat er praktisch gar nichts beigetragen, aber trotzdem will er im Mittelpunkt sein. " Es sei das Beste, sich daran "nicht zu stören", so der ehemalige Bundesligaprofi weiter.

Ibrahimovic wird am Mittwochabend sicher nicht auf dem Rasen stehen, er gehört nicht zum Champions-League-Kader Milans und kuriert zudem eine Wadenverletzung aus. Theo Hernández dagegen gehört sicher zur Startformation und so kommt es also zum Wiedersehen, das mit Spannung erwartet wird.