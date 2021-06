Hakan Calhanoglu kurz vor Wechsel von Milan zu Inter

Die fußballerische Heimat von Hakan Calhanoglu bleibt zwar Mailand, der Mittelfeldspieler wechselt aber die Farben. Künftig läuft er für Inter auf.

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu von der AC Milan zum Stadtrivalen Inter Mailand steht nach Informationen von Goal und SPOX kurz vor dem Vollzug.

Der türkische Nationalspieler wird am Dienstag seinen Medizincheck bei Inter absolvieren. Calhanoglu kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei Milan am 30. Juni ausläuft.

Hakan Calhanoglu verdient bei Inter wohl fünf Millionen Euro pro Jahr

Nach Informationen von Goal und SPOX hatten die Rossoneri dem 27-Jährigen eine Verlängerung mit einem Gehalt von vier Millionen Euro plus Bonuszahlungen (rund 500.000 Euro) angeboten. Bei Inter wird Calhanoglu nun wohl fünf Millionen Euro pro Jahr plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von einer Million Euro verdienen.

Calhanoglu war am Sonntag nach drei Niederlagen in der Gruppenphase mit der Türkei bei der EM 2021 bereits ausgeschieden. Für Milan absolvierte der frühere Bundesliga-Profi vergangene Saison 43 Pflichtspiele (neun Tore, zwölf Vorlagen).

Calhanoglu war 2017 von Bayer Leverkusen nach Italien gewechselt.