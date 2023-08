BVB will angeblich bei Romelu Lukaku dazwischenfunken

Borussia Dortmund will in diesem Transferfenster noch einen Stürmer verpflichten und hat sich wohl nach einem großen Namen vom FC Chelsea erkundigt.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Romelu Lukaku vom FC Chelsea zur AS Roma scheint so gut wie perfekt. Doch nun versucht angeblich Borussia Dortmund, den Italienern dazwischenzufunken. Das berichtet die italienische Zeitung Corriere dello Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hätte sich der BVB beim belgischen Stürmer gemeldet, um ein Leihgeschäft auszuloten. Der 30-Jährige steht noch bis 2026 bei den Blues unter Vertrag.

WAS WURDE GESAGT? Allerdings sei die Roma nach wie vor klar im Vorteil. "Ich bin nervös. Morgen fliege ich nach Rom, um zu unterschreiben", wurde Lukaku bereits am Samstag von der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws zitiert. Auch bei Inter Mailand stand Lukaku hoch im Kurs, der Belgier soll seinen Ex-Klub jedoch "verraten" haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lukaku war in der vergangenen Saison an Inter Mailand ausgeliehen und erzielte dort in 37 Spielen 14 Tore und sieben Vorlagen.