Bericht: BVB erhöht sein Angebot für Boca-Talent Leonardo Balerdi

Vor kurzem gab der BVB bereits eine Offerte für das argentinische Abwehrjuwel ab, nun intensiviert der Bundesligist seine Bemühungen um Balerdi.

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund zeigt weiter Interesse an Leonardo Balerdi von den Boca Juniors und hat deswegen sein Transferangebot für den 19-Jährigen erhöht. Dies berichtet der argentinische TV-Sender TyC Sports.

Demnach soll der BVB seine Offerte auf rund 18 Millionen Euro aufgestockt haben, um den Argentinier in den Signal Iduna Park zu holen. Zuvor hatte der Finalist der Copa Libertadores ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro für den Innenverteidiger abgelehnt.

Balerdi hat noch bis 2021 Vertrag bei den Boca Juniors

Berichten zufolge sind im vergangenen Sommer auch schon Angebote von Juventus und dem FC Barcelona für Balerdi eingegangen, die von Boca jedoch allesamt zurückgewiesen wurden, obwohl in seinem Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 8,8 Millionen Euro verankert ist. Grund dafür war dem Vernehmen nach, dass das Eigengewächs den Klub nur zu einer für die Verantwortlichen angemessene Summe verlassen will.

Eine Verpflichtung Balerdis im Wintertransferfenster könnte bei den Borussen auch mit der schweren Verletzung von Manuel Akanji zusammenhängen, der dem BVB wohl länger fehlen wird.

Balerdi absolvierte bislang fünf Spiele in der höchsten argentinischen Spielklasse. Sein Arbeitspapier bei den Boca Juniors ist bis 2021 datiert.