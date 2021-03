FC Barcelona: Ex-BVB-Star Ousmane Dembele ist Fan von Leeds United

Weltmeister Ousmane Dembele vom spanischen Edelklub FC Barcelona hegt offenbar große Sympathien für Premier-League-Aufsteiger Leeds United. Das hat Peacocks-Stürmer Patrick Bamford im offiziellen Podcast des Klubs verraten.

Bamford schilderte, dass Leeds' französischer Torhüter Illan Meslier ihn und Kalvin Phillips vor wenigen Tagen nach ihren Trikots gefragt habe: "Nach dem Fulham-Spiel sagte er: 'Ich brauche bitte Dein Trikot.' Ich antwortete: 'Ja, ist gut. Aber Für wen?' Er sagte: 'Ah, Dembele'. Ich entgegnete: 'Warte, wer?' Und er meinte: 'Der Typ von Barcelona.'"

Bamford reagierte nach eigenen Angaben ungläubig und habe Dembeles Landsmann gefragt, ob denn Dembele wirklich sein Shirt wolle. Meslier habe geantwortet: 'Ja, er will deines und Kalvins Trikot, weil er ein großer Fan von Leeds ist und jedes Spiel schaut'."

115 - No goalkeeper has made more saves than Leeds' Illan Meslier in the top 5 European leagues this season (115). Shiny. @LUFC pic.twitter.com/2QA6Y2jBrW