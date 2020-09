BVB - Erling Haaland und seine Verbindung zu Leeds United: Was steckt dahinter?

Erling Haaland wurde in Leeds geboren, sein Vater kickte für den dortigen Traditionsklub. Aber ist der BVB-Star wirklich Fan von Leeds United?

HINTERGRUND

Anfang September hatten die Fans von mal wieder einen Anlass zum Träumen. Davon, dass BVB-Stürmerstar Erling Haaland ob seiner vermeintlichen Liebe zum Premier-League-Aufsteiger vielleicht eines Tages das Trikot ihres Vereins tragen könnte.

Schließlich hatte der 20-Jährige nach dem 5:1-Sieg mit im Nations-League-Spiel gegen Nordirland ausgerechnet mit Stuart Dallas sein Trikot tauschen wollen, seines Zeichens Linksverteidiger bei Leeds United. "Haaland ist so Leeds. Wunderschön zu sehen, wie er und Dallas ihre Trikots tauschen", schrieb ein Anhänger bei Twitter. Und ein anderer war sich sicher: "Er wird bei uns unterschreiben, wenn wir europäisch spielen. Er ist Leeds-Fan."

Ob Haaland Dallas tatsächlich wegen dessen Vereinszugehörigkeit für den Trikottausch auswählte, ist nicht überliefert. Vielmehr war der Dortmunder offenbar extrem angetan von Dallas' sportlicher Leistung. "Ich denke, er ist ein großartiger Spieler und war der beste nordirische Akteur heute auf dem Platz" , sagte er nach Schlusspfiff im norwegischen Fernsehen.

Erling Haaland: Sein Vater spielte für Leeds United

Ganz aus der Luft gegriffen sind die mitunter natürlich nicht ganz ernst gemeinten Anspielungen der Leeds-Fans aber nicht. Schließlich wurde Haaland im Juli 2000 in der knapp 500.000 Einwohner zählenden englischen Stadt geboren, kurz bevor sein Vater Alf-Inge seine Zelte bei United nach drei Jahren abbrach und zu wechselte.

Bild: Getty Images

83 Pflichtspiele hatte Haaland senior für Leeds absolviert, wurde mit dem Team Fünfter, Vierter und schließlich sogar Dritter in der Premier League. Er war also beteiligt daran, den Grundstein für die spektakuläre Saison 2000/2001 zu legen, in der Leeds bis ins Halbfinale der vorstieß.

"Wenn Erling über United spricht, meint er Leeds (und nicht Manchester, d. Red.)", sagte Ex-Bundesligastürmer Jan Aage Fjörtoft, der einst mit Haalands Vater in der norwegischen Nationalmannschaft spielte, mal über den BVB-Torjäger.

BVB - Erling Haaland dementierte angebliche Aussage über Meistertraum mit Leeds United

Und dann gibt es ja auch noch diese angeblichen Aussagen Haalands über seine Ziele für die Zukunft. "Mein Traum ist es, mit Leeds die Premier League zu gewinnen", soll er 2017 der norwegischen Zeitung Aftenposten gesagt haben.

Eine Aussage, die Haaland vor einigen Monaten im Interview mit France Football aber vollkommen kalt ließ: "Ich weiß nicht, wovon sie reden", dementierte er da. Träumen dürfen die Fans von Leeds United aber trotzdem ...