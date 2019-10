BVB: Reus kritisiert Spielstil, Brandt nennt seine Rolle "schwierig" - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Marco Reus muss nach dem Remis in Freiburg gestehen, dass der BVB aktuell keinen guten Fußball spielt. Alle News zu Borussia Dortmund am Sonntag.

kann in der offenbar nicht mehr gewinnen. Am Samstag gab es beim für den BVB das dritte 2:2 in Folge im deutschen Oberhaus, nachdem man sich zuvor schon von und von mit dem gleichen Ergebnis getrennt hatte.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Besonders Innenverteidiger Manuel Akanji zeigte im Breisgau eine enttäuschende Leistung, während Marco Reus den aktuellen Spielstil des BVB kritisierte. Julian Brandt nennt seine Rolle zwischen Startelf und Bank indes "schwierig".

Borussia Dortmund am Sonntag: In diesem Artikel findet Ihr sämtliche News und Transfergerüchte rund um den BVB.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Marco Reus übt nach 2:2 in Freiburg Kritik am Dortmunder Fußball

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund hat sich nach der neuerlichen Enttäuschung beim 2:2 in Freiburg kritisch über den Spielstil des BVB geäußert.

Man müsse sich eingestehen, "dass wir keinen guten Fußball spielen", sagte Reus nach Abpfiff und führte aus: "Unsere Ballbesitzphasen sind in Ordnung, aber ohne jede Gefahr für den Gegner."

Julian Brandt über seine Rolle beim BVB: "Es ist schwierig, klar"

Offensivspieler Julian Brandt hat sich nach dem enttäuschenden 2:2 des BVB beim SC Freiburg am Samstag über seine Rolle zwischen Startelf und Bankplatz geäußert.

"Es ist schwierig, klar“, sagte der 23-jährige deutsche Nationalspieler, der in Freiburg früh für den verletzten Lukasz Piszczek eingewechselt wurde. "Wenn du viel auf der Bank gesessen hast, immer wieder Kurzeinsätze hast, dann spielst du 90 Minuten, dann sitzt du vielleicht wieder auf der Bank.“

Nachbericht: Der BVB und die bedenkliche sportliche Leistung in Freiburg

Dass Borussia Dortmund beim SC Freiburg nun zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga 2:2 spielte, insgesamt also sechs Gegentreffer kassierte, fünf Führungen aus der Hand gab und sich mit Eigentoren in den Schlussminuten zweimal selbst um den Sieg brachte, das kann man freilich auf unterschiedliche Weisen bewerten.

"Man muss es realistisch betrachten", findet beispielsweise Mats Hummels und sagt: "Wir spielen nicht perfekt, aber man muss auch sehen, dass wir mit ein bisschen Glück Tabellenführer wären." Julian Brandts Meinung ist die folgende: "Es ist spielerisch nicht genug momentan. Das Problem ist, dass wir in vielen Situationen sehr ungenau sind. Momentan sind wir zu schlampig, dann müssen wir in den Kampfmodus schalten. Es gibt halt Mannschaften, die sicherlich besser sind im Kämpfen als wir."

Es ist auch möglich, wie Sportdirektor Michael Zorc vor der Partie in Freiburg darauf zu verweisen, dass in den letzten Begegnungen "die sportliche Leistung nicht zu 100 Prozent erklärbar und zu greifen" gewesen sei. Zorc hob jedoch auch den Zeigefinger in Richtung der medialen Berichterstattung. Schließlich sei es ja nicht so, als habe man die Saisonziele bereits verfehlt.

Damit liegt Zorc ohne Zweifel richtig. Sieht man der Borussia in dieser Saison - wäre man großzügig, könnte man auch das gesamte Jahr 2019 als Zeitraum nehmen - beim Fußballspielen zu, fallen allerdings bedenkliche Muster auf, die wie am Murmeltiertag immer und immer wieder auftreten. Und großflächiger betrachtet lassen sie nur wenig Anzeichen für eine Entwicklung zum Positiven erkennen.

Die Westfalen wären daher gut beraten, in der derzeitigen Lage weniger auf die Tabelle zu verweisen, wo der Rückstand auf die Spitze mit lediglich zwei Punkten in der Tat kein großer ist. Stattdessen wäre ein Blick auf die eigenen Leistungen angebracht, die gemessen am eigenen Anspruch und der Qualität im Team ziemlich dürftig daherkommen. Man muss nach der jüngsten Abfolge an Enttäuschungen kein Prophet sein, um festzustellen, dass der BVB die Saisonziele verpassen wird, wenn er weiterhin so auftritt wie bislang.

SC Freiburg - BVB 2:2, Noten: Manuel Akanji läuft Top-Form weit hinterher

Wieder gibt es in der Bundesliga keinen Sieg für den BVB - auch, weil Manuel Akanji kurz vor Schluss entscheidend patzt.

Die Noten der BVB-Stars gibt es HIER.

BVB - Favre erklärt: Darum saß Sancho in Freiburg nur auf der Bank

Spielbericht: BVB spielt auch in Freiburg nur 2:2

Borussia Dortmund hinkt den eigenen Ansprüchen immer weiter hinterher. Der selbst ernannte Meisterschaftsanwärter kam am 7. Spieltag der Bundesliga nicht über ein 2:2 (1:0) beim Überraschungsteam des SC Freiburg hinaus und musste sich mit dem dritten Unentschieden in Folge zufrieden geben. Der BVB brachte durch ein ganz spätes Eigentor von Manuel Akanji (90.) erneut eine Führung nicht über die Zeit und enttäuschte auf ganzer Linie.

"Das ist zu wenig, wir müssen es über die Zeit bringen", sagte Reus am Sky-Mikrofon, vor dem er noch zwei Wochen zuvor in ähnlicher Lage die Beherrschung verloren hatte. Dieses Mal hatte der BVB-Kapitän sich im Griff und gab verschnupft zu Protokoll: "Drei Unentschieden hintereinander, das geht nicht. Unsere Qualität muss einfach reichen, um die Führung hier über die Zeit zu bringen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen."

Der Belgier Axel Witsel mit einem Traumtor (19.) traf für die Dortmunder, die am Mittwoch in der bei gewonnen hatten (2:0). Dazu kam ein Eigentor des Freiburgers Lukas Kübler (67.). Senkrechtstarter Luca Waldschmidt hatte Freiburgs ersten Ausgleich (55.) erzielt. Durch das Remis ist der BVB seit nunmehr 17 Spiele gegen Freiburg ungeschlagen - das ist den Westfalen zuvor gegen keinen anderen Klub gelungen.