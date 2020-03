Bericht: BVB-Kapitän Marco Reus wird im April zurückerwartet - Comeback gegen den FC Bayern?

Eine Muskelverletzung setzt Marco Reus derzeit außer Gefecht. Im April soll der BVB-Kapitän wohl wieder auf dem Platz stehen.

Eine Teilnahme an der EM ist für Marco Reus offenbar nicht in Gefahr. Wie der kicker berichtet, soll der Kapitän von bereits nach den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen (26. März) und (31. März) wieder ins Geschehen eingreifen.

Die Bild-Zeitung hatte am Donnerstagabend das Szenario eines möglichen EM-Aus für Reus in Umlauf gebracht. Dem kicker zufolge soll er jedoch deutlich eher, nämlich im Laufe des Aprils, wieder auf dem Rasen stehen.

BVB: Marco Reus laboriert an Muskelverletzung

Er werde mindestens noch vier Spiele fehlen und könnte im Idealfall bereits beim Gipfeltreffen gegen den FC Bayern (4. April) in den Kader von Trainer Lucien Favre zurückkehren, heißt es. "Er trainiert in der Halle", sagte Favre am Donnerstag über den Offensivspieler. "Wann Marco zurückkommt, kann ich nicht sagen", fügte Favre hinzu.

Reus hatte sich am 4. Februar beim Pokalspiel gegen Werder Bremen (2:3) eine nicht näher beschriebene Muskelverletzung zugezogen. Ende Februar sagte er bei einer TV-Aufzeichnung, dass die "Art und Weise" der Verletzung keine genaue Prognose erlaube. Daran habe sich nach kicker-Angaben auch nichts geändert. Allerdings sind die ungefähren Prognosen nun wohl deutlich besser.