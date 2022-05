BVB, News und Gerüchte heute: Adeyemi lehnte wohl viel Geld ab, drei Klubs an Akanji dran?

Borussia Dortmund heute, nach der Heimniederlage gegen den VfL Bochum. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am 3. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

Haaland-Ersatz: Real Madrids Luka Jovic bietet sich wohl beim BVB an

Erling Haaland ist auf dem Sprung, die Borussia dürfte schon bald einen neuen Mittelstürmer brauchen. Etliche Namen wurden dabei schon gehandelt, nun könnte ein neuer dazu kommen. Wie Sport1 berichtet, will der Ex-Frankfurter Luka Jovic weg von Real Madrid und zurück in die Bundesliga. Jovic träume von einer Rückkehr nach Deutschland und biete sich quasi bei der Borussia an.

Imago Images / Pressinphoto

Intern sei der Name auch schon besprochen worden, allerdings gibt es beim einen oder anderen auch Vorbehalte. Immerhin ist Jovic in Madrid allenfalls noch Ergänzungsspieler, hat erst 17 Einsätze in dieser Saison vorzuweisen und sein letztes Spiel Anfang Februar bestritten. Ein mickriges Tor in dieser Saison ist dann auch ein wenig dürftig.

Zur kompletten News!

BVB, Gerücht: Drei Top-Klubs wollen Manuel Akanji

Manuel Akanji könnte im Sommer den BVB verlassen, obwohl sein Vertrag noch bis 2023 läuft. An Interessenten für den Schweizer mangelt es laut Bild momentan nicht.

So sind nach Angaben der Zeitung Manchester United, der FC Arsenal und Juventus Turin in das Rennen um den Innenverteidiger eingestiegen. United soll beispielsweise ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro bieten, die Dortmunder wollen als Ablösesumme rund 30 Millionen Euro kassieren.

Karim Adeyemi: Mega-Offerte für BVB-Wunschspieler von Manchester United?

Der Wechsel von Salzburgs Sturmjuwel Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund ist nahezu beschlossene Sache, bei den Schwarz-Gelben könnte er die Nachfolge von Erling Haaland antreten. Wie Sport1 berichtet, habe sich der Youngster dabei auch gegen ein Angebot von Manchester United entschieden.

Die Red Devils hätten sich erst zuletzt mit einer Mega-Offerte gemeldet, die das Angebot der Borussen deutlich in den Schatten stellte. Die Rede ist von einem wöchentlichen Salär in Höhe von 150.000 Pfund, dies entspräche einem Jahresgehalt von mehr als neun Millionen Euro. In Dortmund soll Adeyemi auf circa sechs Millionen Euro kommen.

Getty Images