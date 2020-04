BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Raphael Guerreiro im Visier des FC Barcelona, Ilkay Gündogan kommentiert das Wunder gegen Malaga

Raphael Guerreiro ist wieder bei Barca ein Kandidat und der Knüller gegen Malaga wird erneut übertragen. Alle BVB-News und -Gerüchte.

Obwohl die Kugel in der wegen der Corona-Pandemie noch bis mindestens Anfang Mai ruht, laufen beim BVB die Planungen für die nächste Saison bereits auf Hochtouren.

Während Raphael Guerreiro mal wieder mit dem in Verbindung gebracht wird, soll der BVB ein Auge auf einen offensiven Mittelfeldspieler von geworfen haben.

Außerdem wird der Knüller gegen den FC Malaga aus dem Jahr 2013 am Samstagnachmittag übertragen - kommentiert von Ex-Dortmund-Star Ilkay Gündogan ( ).

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Neuer Anlauf des FC Barcelona bei Raphael Guerreiro?

Europameister Raphael Guerreiro soll sich erneut in den Fokus des FC Barcelona gespielt haben. Das berichtet die spanische Sport. Sie schreibt, der Portugiese sei ein Kandidat für die linke Außenbahn, wo eine Alternative zu Platzhirsch Jordi Alba gesucht wird. Als Ablösesumme für Guerreiro werden 25 Millionen Euro genannt.

Bereits im vergangenen Sommer wurde Barca mit dem 26 Jahre alten Guerreiro in Verbindung gebracht. Dieser verlängerte aber schließlich in Dortmund seinen Vertrag bis 2023. Barcelona verpflichtete stattdessen Junior Firpo vom -Rivalen Betis. Firpo enttäuschte aber die Erwartungen und soll vor einem Wechsel zu stehen. So erklärt sich das erneute Interesse an Guerreiro.

Schwer vorstellbar allerdings, dass der BVB ihn für 25 Millionen Euro gen ziehen lässt. Ohnehin soll die Verpflichtung Guerreiros in Barcelona keine Priorität genießen. Zunächst soll die Offensive mit Neymar (PSG) und Inters Lautaro Martinez verstärkt werden. Dann werde geschaut, wieviel Geld noch in der Kriegskasse ist.

Das Wunder von Dortmund: DAZN zeigt BVB-Triumph gegen Malaga von 2013

Der Streamingdienst DAZN wird am Samstag (4. April) das legendäre Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Malaga aus der Saison 2012/13 in voller Länge übertragen. Das Viertelfinal-Rückspiel am 9. April 2013, das der BVB dank der Nachspielzeit-Treffer von Marco Reus und Felipe Santana noch mit 3:2 gewann und damit den nicht mehr für möglich gehaltenen Einzug ins Halbfinale der Königsklasse doch schaffte, könnt Ihr damit noch einmal erleben.

DAZN zeigt die vollen 90 Minuten sowohl auf seiner Streamingplattform als auch kostenfrei auf dem hauseigenen Facebook- und YouTube-Kanal. Los geht es am Samstag um 15.30 Uhr, im Anschluss kann man sich den Klassiker auch jederzeit auf Abruf in Gänze anschauen.

Ein besonderes Schmankerl: Nationalspieler Ilkay Gündogan, seinerzeit in Diensten der Dortmunder und im Spiel gegen Malaga im defensiven Mittelfeld aufgeboten, wird DAZN-Moderator Alexander Schlüter als Gast-Kommentator unterstützen. Zudem werden während des Spiels immer wieder weitere Protagonisten von damals zugeschaltet.

BVB hat offenbar Interesse an Cesar Gelabert von Real Madrid

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Mittelfeldspieler Cesar Gelabert von Real Madrid geworfen. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Der 19-Jährige spielt aktuell in der Jugendabteilung der Königlichen und gehört zu ihren größten Talenten. Gelaberts Vertrag beim spanischen Rekordmeister läuft noch bis Ende Juni diesen Jahres.

Kampf gegen Corona: BVB stellt Signal Iduna Park als Behandlungszentrum zur Verfügung

Bundesligist Borussia Dortmund stellt im Kampf gegen das Coronavirus sein Stadion zur Verfügung. Ab Samstag werden im Bereich der Nordtribüne des Signal Iduna Parks konkrete Coronavirus-Verdachtsfälle und Patienten mit entsprechenden Beschwerden versorgt. Der BVB hat das Areal gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) dafür umgebaut.

"Unser Stadion ist das Aushängeschild der Stadt, für fast jeden in Dortmund und Umgebung ein Fixpunkt und durch seine technischen, infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen der ideale Ort, um gerade jetzt Menschen aktiv zu helfen, die potenziell vom Coronavirus infiziert sind bzw. über entsprechende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Fieber klagen", werden BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Geschäftsführer Carsten Cramer in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Es ist unsere Pflicht und unser Wunsch, alles in unserer Macht stehende dafür zu tun, dass diesen Menschen geholfen wird".

Wegen Real-Interesse: BVB hakt offenbar bei Haaland-Berater Raiola nach

Borussia Dortmund hat sich offenbar bei Star-Spielerberater Mino Raiola erkundigt, wie konkret das kolportierte Interesse von Real Madrid an dessen Mandanten Erling Haaland ist. Das berichtet die spanische AS.

Weil in den vergangenen Tagen immer wieder berichtet wurde, dass die Königlichen den Norweger ins Visier genommen hätten, sollen die BVB-Bosse Raiola kontaktiert haben. Die AS meldet, dass der namhafte Agent die Schwarz-Gelben beruhigen konnte. Demnach habe Real noch keine konkreten Schritte unternommen, um den Torjäger aus dem Ruhrgebiet loszueisen.

BVB: Real wägt Hakimi-Rückkehr ab - Top-Klubs stehen Schlange

Im Sommer endet die zweijährige Leihe von Achraf Hakimi. Dann muss der Marokkaner eigentlich wieder zurück zu seinem Arbeitgeber Real Madrid. Wie die spanische AS berichtet, sind sich die Königlichen aktuell aber gar nicht sicher, ob sie überhaupt mit dem Außenverteidiger planen möchten.

Demnach seien Dani Carvajal und Ferland Mendy die ersten Optionen auf die beiden vakanten Plätze auf den defensiven Flügeln, Hakimi müsste sich somit hintenanstellen. Die Sportzeitung schreibt weiter, dass Real eigentlich geplant habe, Hakimi mit einem neuen Fünfjahresvertrag auszustatten, die Coronakrise und die damit verbundenen finanziellen Folgen sollen die Verantwortlichen zum Umdenken bewegt haben.

Vor allem, weil etliche Top-Klubs laut diverser Medienberichte ihr Interesse hinterlegt haben. Neben dem sollen nun auch Juventus und ein Auge auf Hakimi geworfen haben.

Nach Informationen von Goal und SPOX beobachtet Juve die Situation des 21-Jährigen aber lediglich aufmerksam. Priorität haben zur neuen Saison andere Verpflichtungen.

BVB-Juwel Moukoko darf ab November in der Bundesliga spielen

Top-Talent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund darf bereits ab November dieses Jahres theoretisch in der Bundesliga eingesetzt werden . Einen Antrag der Schwarz-Gelben, wonach ein Spieler nach Beendigung des 16. Lebensjahres eine Spielerlaubnis erhält, segnete die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag ab.

Moukoko feiert am 20. November seinen 16. Geburtstag und könnte als Erster von den neuen Statuten profitieren. Bislang war ein Einsatz in Deutschlands Beletage lediglich Spielern vorbehalten, die entweder das 18. Lebensjahr abgeschlossen hatten oder zum jüngeren U19-Jahrgang zählten. In Moukokos Fall hätte die alte Regelung bedeutet, dass er erst ab Sommer 2021 für die erste Mannschaft des BVB in der Bundesliga hätte auflaufen dürfen.