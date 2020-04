BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Top-Klubs buhlen um Achraf Hakimi, Youssoufa Moukoko darf ab November Bundesliga spielen

Noch immer steht in den Sternen, wohin es Achraf Hakimi in der nächsten Saison zieht. An Interessenten mangelt es nicht. Alle BVB-News und -Gerüchte.

Obwohl die Kugel in der wegen der Corona-Pandemie noch bis mindestens Anfang Mai ruht, laufen beim BVB die Planungen für die nächste Saison bereits auf Hochtouren.

Dass Achraf Hakimi in der kommenden Spielzeit weiterhin das BVB-Trikot trägt, ist derzeit unwahrscheinlich. Offenbar ist eine Rückkehr zu seinem Arbeitgeber allerdings auch noch nicht in trockenen Tüchern. Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, zweifeln die Königlichen noch, ob der Marokkaner behalten oder verkauft werden soll. An Interessenten mangelt es jedenfalls nicht.

Zudem: Die DFL segnete am Donnerstag einen Vertrag der Schwarz-Gelben ab, wonach fortan Spieler eingesetzt werden dürfen, die das 16. Lebensjahr abgeschlossen haben. Das bedeutet konkret: Youssoufa Moukoko darf theoretisch schon ab November dieses Jahres in der Bundesliga eingesetzt werden.

BVB: Real wägt Hakimi-Rückkehr ab - Top-Klubs stehen Schlange

Im Sommer endet die zweijährige Leihe von Achraf Hakimi. Dann muss der Marokkaner eigentlich wieder zurück zu seinem Arbeitgeber Real Madrid. Wie die spanische AS berichtet, sind sich die Königlichen aktuell aber gar nicht sicher, ob sie überhaupt mit dem Außenverteidiger planen möchten.

Demnach seien Dani Carvajal und Ferland Mendy die ersten Optionen auf die beiden vakanten Plätze auf den defensiven Flügeln, Hakimi müsste sich somit hintenanstellen. Die Sportzeitung schreibt weiter, dass Real eigentlich geplant habe, Hakimi mit einem neuen Fünfjahresvertrag auszustatten, die Coronakrise und die damit verbundenen finanziellen Folgen sollen die Verantwortlichen zum Umdenken bewegt haben.

Vor allem, weil etliche Top-Klubs laut diverser Medienberichte ihr Interesse hinterlegt haben. Neben dem sollen nun auch Juventus und ein Auge auf Hakimi geworfen haben.

Nach Informationen von Goal und SPOX beobachtet Juve die Situation des 21-Jährigen aber lediglich aufmerksam. Priorität haben zur neuen Saison andere Verpflichtungen.

BVB-Juwel Moukoko darf ab November in der Bundesliga spielen

Top-Talent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund darf bereits ab November dieses Jahres theoretisch in der Bundesliga eingesetzt werden . Einen Antrag der Schwarz-Gelben, wonach ein Spieler nach Beendigung des 16. Lebensjahres eine Spielerlaubnis erhält, segnete die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag ab.

Moukoko feiert am 20. November seinen 16. Geburtstag und könnte als Erster von den neuen Statuten profitieren. Bislang war ein Einsatz in Deutschlands Beletage lediglich Spielern vorbehalten, die entweder das 18. Lebensjahr abgeschlossen hatten oder zum jüngeren U19-Jahrgang zählten. In Moukokos Fall hätte die alte Regelung bedeutet, dass er erst ab Sommer 2021 für die erste Mannschaft des BVB in der Bundesliga hätte auflaufen dürfen.

"Absurd": ManCity-Star De Bruyne lobt BVB-Juwel Jadon Sancho

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne von Manchester City hat lobende Worte für die Entwicklung von Borussia Dortmunds Offensivass Jadon Sancho gefunden .

"Es ist absurd, ich habe ein paarmal mit ihm trainiert und dann war er weg - unglaublich. Manchmal läuft das so. Aber es ist gut für ihn", sagte der Belgier in einem Instagram Live. Sanchos Aufstieg seit seinem Abschied von den Cityzens sei gar "verrückt", ergänzte De Bruyne.