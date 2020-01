BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Favre schießt gegen Medien, Watzke glaubt an EM-Chance für Hummels

BVB-Trainer Lucien Favre hinterfragt die mediale Berichterstattung, Watzke plädiert für Hummels. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Die Winterpause geht in die finale Phase, bei bereitet man sich in dieser Woche nun intensiv auf den -Rückrundenstart gegen den am Samstag vor.

Indes plädiert BVB-Boss Hans-Joachim Watzke für die EM-Chancen von Mats Hummels, während Lucien Favre Kritik an der medialen Berichterstattung übt. Und bei Achraf Hakimi hat Dortmund wohl kaum noch Chancen.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Montag!

BVB: Lucien Favre kritisiert mediale Berichterstattung

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat die Berichterstattung der Medien kritisiert. Vor allem auf die Übungsleiter werde sich oft zu früh eingeschossen.

"Ich weiß, dass Journalisten kritisch schreiben müssen, sonst werden ihre Texte nicht gelesen", sagte Favre dem kicker und führte aus: "Für meinen Geschmack wird in der Berichterstattung aber vieles übertrieben dargestellt. Mir wird zu viel schwarz und weiß gemalt. Mir würde es gefallen, wenn Journalisten mehr analysieren würden."

Als Beispiel führte Favre die Entlassung von Carlo Ancelotti beim im Dezember an. "Carlo Ancelotti sollte in Neapel mit um den Titel spielen. Sorry, das ist meiner Meinung nach ein wenig schwer mit dieser Mannschaft. Trotzdem wird er entlassen", so der Schweizer.

BVB - Lucien Favre über Haaland: "Er kann nicht alle Spiele machen"

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ist nach den ersten Trainingseindrücken vom Winterzugang Erling Haaland begeistert, will den Youngster aber nicht mit Erwartungen und Spielen überfrachten. "Nach allem, was ich bisher gesehen habe, bin ich sicher: Haaland hilft uns weiter", sagte der Schweizer im Interview mit dem kicker. "Klar ist aber auch, dass Haaland nicht alle Spiele machen kann. Du musst einem 19-Jährigen auch Pausen geben, da müssen wir aufpassen."

Er habe offensiv mehr Alternativen als den Norweger, der "großes Potenzial" und "etwas Besonderes" habe. "Er hat so viele tolle Tore für Salzburg geschossen; ich wüsste nicht, warum ihm das in der Bundesliga nicht auch gelingen sollte", sagte Favre. "Er ist groß, aber er läuft in die Tiefe, er arbeitet mit der Mannschaft, und er kann auch kombinieren und spielen." Der BVB hatte den Angreifer kurz vor dem Jahreswechsel für die festgeschriebene 20 Millionen Euro von verpflichtet.

Die anvisierte Meisterschaft hat Favre trotz der durchwachsenen Hinrunde mit sieben Zählern Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig noch nicht abgeschrieben. "Alles ist sehr eng. Sieben Punkte, das sind zwei Siege und ein Unentschieden. Alles ist möglich", rechnete der 62-Jährige vor. "Ich schaue immer nach vorn - in diesem Fall also nach oben."

Das habe er auch getan, als die Luft für ihn als BVB-Coach im November immer dünner geworden war. "Ich folge meinem Weg, versuche, das Maximum zu geben und vertraue meinen Fähigkeiten", sagte Favre, der sich mehr Sachlichkeit im öffentlichen Umgang mit Trainern wünscht. "Mir wird zu viel schwarz und weiß gemalt", sagte Favre, "es geht zuerst meistens auf die Trainer, aber ich prophezeie: Sie werden eines Tages anfangen, sich dagegen zu wehren."

BVB: Achraf Hakimi kehrt wohl im Sommer zu zurück

Rechtsverteidiger Achraf Hakimi wird im Sommer aller Voraussicht nach von Borussia Dortmund zu Real Madrid zurückkehren. Das berichtet der kicker .

Demnach sind die Chancen des BVB auf eine feste Verpflichtung des 21-Jährigen, der noch bis Ende Juni von Real ausgeliehen ist, nur gering. Lediglich die gute Beziehung von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu Real-Präsident Florentino Perez könnte laut kicker doch noch dafür sorgen, dass Hakimi über das Saisonende hinaus beim BVB bleibt.

BVB - Hans-Joachim Watzke glaubt an EM-Chance für Mats Hummels

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt, dass BVB-Innenverteidiger Mats Hummels weiterhin Chancen hat, bei der im Kader der deutschen Nationalmannschaft zu stehen.

"Ich kann mir das vorstellen, finde, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit internationale Klasse bewiesen hat. Wenn er eine gute Rückrunde spielt, wird er auch eine Chance haben, noch auf den EM-Zug aufzuspringen", sagte Watzke der Welt.

Im Frühjahr 2019 hatte Bundestrainer Joachim Löw verkündet, Hummels und dessen damalige Bayern-Kollegen Jerome Boateng und Thomas Müller im Zuge des Umbruchs künftig nicht mehr für das DFB-Team zu nominieren. Sein bis dato letztes von 70 Länderspielen hat Hummels im November 2018 gegen die (2:2) absolviert.