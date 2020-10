Medizincheck in Eindhoven: Ex-BVB-Star Mario Götze vor Wechsel zu PSV

Mit vielen Klubs wurde Mario Götze zuletzt in Verbindung gebracht. Eindhoven war nicht darunter. Doch genau dorthin soll nun sein Weg führen.

Rio-Weltmeister Mario Götze steht unmittelbar vor einem Wechsel zum -Topklub . Mehrere niederländische Medien, darunter das Algemeen Dagblad und Voetbal International, berichten übereinstimmend, dass der Mittelfeldspieler am frühen Dienstagabend seinen Medizincheck beim Europa-League-Teilnehmer absolviert. Anschließend soll er einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Götze ist seit einigen Monaten ohne Klub, sein auslaufender Vertrag beim BVB war nicht verlängert worden. Gerüchte um seine Zukunft kursierten seitdem immer wieder. Als heißester Anwärter auf die Dienste des 28-Jährigen galt zuletzt Hertha BSC. Nach der 3:4-Last-Minute-Niederlage der Berliner gegen Bayern München am Sonntag hatte Trainer Bruno Labbadia öffentlich über ein mögliches Engagement gesprochen: "Ich habe immer gesagt, das ist ein sehr guter Spieler gewesen". Die Frage sei, ob Hertha "so einen Spieler auffangen" könnte.

Die Antwort war nein, denn die Berliner verpflichteten den Finaltorschützen von Rio bis zum Transferschluss der am Montagabend nicht. Auch andere Klubs, die zwischenzeitlich als mögliche neue Arbeitgeber für den offensiven Mittelfeldspieler gehandelt wurden, wie oder Bayern München, hatten längst abgewinkt.

Mehr Teams

PSV: Mario Götze wechselt wohl zu Roger Schmidt

In die USA wollte Götze noch nicht wechseln. "Mein Fokus liegt auf Europa", hatte der Ex-Dortmunder zuletzt erklärt.

Bei PSV trifft der Edeltechniker nun auf Ex-Bundesligatrainer Roger Schmidt. Der einstige Coach von Bayer Leverkusen übernahm den 24-fachen Meister der Eredivisie Anfang Juli.

Mitte September hatte Götze in einem Interview mit der Bild zu seiner Klubsuche erklärt: "Ich brauche das Gefühl, dass ich zu dem Verein, dem Trainer und dessen Philosophie passe. Und was man nicht vergessen darf: Durch Corona herrscht gerade eine besondere Situation, an die sich jeder anpassen muss."

"Die entscheidenden und wirklich wichtigen Faktoren sind die Sportlichen: Ich will den Konkurrenzkampf, mich auf höchstem Niveau beweisen und zeigen, dass ich jeder Mannschaft helfen kann. Meine Sehnsucht nach Fußball ist sehr groß", so der 63-malige Nationalspieler weiter. Sein großes Ziel bleibe der Gewinn der .

Ein Angebot von Inter Miami, dem Klub von David Beckham, hatte Götze entsprechend abgelehnt. "Die USA und die finde ich auch spannend - aber aktuell ist das kein Thema für mich", sagte er. Dafür seien seine Ambitionen zu hoch.

PSV Eindhoven holte auch Adrian Fein vom FC Bayern

Das Transferfenster in den Niederlanden ist heute noch geöffnet. Zudem müssen die Klubs heute ihre Spieler-Meldelisten für die internationalen Wettbewerbe an die UEFA übermitteln. PSV wird in der vertreten sein.

Eindhoven verpflichtete am Deadline Day bereits Adrian Fein (FC Bayern) und Marco van Ginkel ( ) auf Leihbasis. Früher in der Transferperiode waren unter anderem Philipp Max vom FC Augsburg und Leipzig-Keeper Yvon Mvogo zu PSV gewechselt.