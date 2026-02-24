In der Champions League gehen die Rückspiele des Playoffs über die Bühne. Dabei bekommt es Atalanta Bergamo am Mittwoch (25. Februar) mit Borussia Dortmund zu tun. Der Anpfiff der Partie in Italien ertönt um 18.45 Uhr.

Zudem dient die New Balance Arena als Schauplatz der Begegnung zwischen der Dea und dem BVB. Vor einer Woche unterlag Atalanta Bergamo bei Borussia Dortmund mit 0:2.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB live bei DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund im Live Stream und TV?

Das Heimspiel von Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund wird live bei DAZN übertragen. Ihr könnt die Partie komplett verfolgen, die Sendung startet um 18.00 Uhr mit den Vorberichten. Am Mikrofon sitzt Jan Platte, Nils Petersen ist als Experte dabei, durch die Übertragung führt Laura Wontorra.

Wenn Ihr die Champions League über DAZN sehen möchtet, ist das Unlimited-Paket erforderlich. Der Preis liegt derzeit bei 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder bei 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr die kostenfreie App nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel vom Notebook oder PC auf den Fernseher übertragen.

Spiel Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, Playoffs, Rückspiele Datum Mittwoch, 25. Februar 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort New Balance Arena (Bergamo)

Anstoßzeit Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund

Champions League - Endrunde New Balance Arena

Ort und Zeit des Spiels.

Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo verzeichnete mit dem 0:2 beim BVB die dritte Niederlage in der Champions League am Stück. Denn nnach einem 2:1 gegen Chelsea endete die Ligaphase mit einem 2:3 gegen Athletic Bilbao und einem 0:1 bei Saint-Gilloise.

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund kehrte wiederum mit dem 2:0 gegen Atalanta Bergamo nach drei Partie in der Königsklasse auf die Erfolgsspur zurück. Nach einem 4:0 verzeichnete der BVB zuerst ein 2:2 gegen Bodo/Glimt. Es folgten zuerst zwei 0:2 bei Tottenham Hotspur sowie gegen Inter Mailand.

Form

Bilanz direkte Duelle

Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund (Champions League) live anschauen: Nützliche Links