Champions League
team-logoAtalanta Bergamo
New Balance Arena
team-logoBorussia Dortmund
Alice Kopp

BVB live bei DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund im Live Stream und TV?

Atalanta Bergamo trifft am Mittwoch in der Champions League auf Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League gehen die Rückspiele des Playoffs über die Bühne. Dabei bekommt es Atalanta Bergamo am Mittwoch (25. Februar) mit Borussia Dortmund zu tun. Der Anpfiff der Partie in Italien ertönt um 18.45 Uhr.

Zudem dient die New Balance Arena als Schauplatz der Begegnung zwischen der Dea und dem BVB. Vor einer Woche unterlag Atalanta Bergamo bei Borussia Dortmund mit 0:2.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Das Heimspiel von Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund wird live bei DAZN übertragen. Ihr könnt die Partie komplett verfolgen, die Sendung startet um 18.00 Uhr mit den Vorberichten. Am Mikrofon sitzt Jan Platte, Nils Petersen ist als Experte dabei, durch die Übertragung führt Laura Wontorra. 

Wenn Ihr die Champions League über DAZN sehen möchtet, ist das Unlimited-Paket erforderlich. Der Preis liegt derzeit bei 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder bei 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr die kostenfreie App nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel vom Notebook oder PC auf den Fernseher übertragen.

SpielAtalanta Bergamo – Borussia Dortmund
WettbewerbChampions League, Playoffs, Rückspiele
DatumMittwoch, 25. Februar 2026
Uhrzeit18.45 Uhr
OrtNew Balance Arena (Bergamo)

Anstoßzeit Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund

Champions League - Endrunde
Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Atalanta Bergamo vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

Atalanta BergamoHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
29
M. Carnesecchi
23
S. Kolasinac
19
B. Djimsiti
3
O. Kossounou
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
8
M. Pasalic
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
13
Éderson
9
G. Scamacca
1
G. Kobel
3
W. Anton
5
R. Bensebaini
49
L. Reggiani
8
F. Nmecha
14
M. Beier
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
10
J. Brandt
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Palladino

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

News über Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo verzeichnete mit dem 0:2 beim BVB die dritte Niederlage in der Champions League am Stück. Denn nnach einem 2:1 gegen Chelsea endete die Ligaphase mit einem 2:3 gegen Athletic Bilbao und einem 0:1 bei Saint-Gilloise.

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund kehrte wiederum mit dem 2:0 gegen Atalanta Bergamo nach drei Partie in der Königsklasse auf die Erfolgsspur zurück. Nach einem 4:0 verzeichnete der BVB zuerst ein 2:2 gegen Bodo/Glimt. Es folgten zuerst zwei 0:2 bei Tottenham Hotspur sowie gegen Inter Mailand.

Form

ATA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ATA

Letzte 4 Spiele

BVB

1

Sieg

1

Unentschieden

2

Siege

4

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

0