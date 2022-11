BVB: Kommt Südkoreas WM-Knipser Gue-sung Cho im Winter?

Holt der BVB im Winter noch einen Stürmer? Die Spur könnte dabei nach Südkorea führen.

WAS IST PASSIERT? Gue-sung Cho, der vor wenigen Tagen bei der Weltmeisterschaft in Katar zwei Tore für Südkorea gegen Ghana erzielte, hat offenbar das Interesse von einigen Top-Klubs geweckt, darunter womöglich auch der BVB.

WAS WURDE GESAGT? Laut eines Berichts des Portals K League United, der sich auf einen Radio-Auftritt von Ex-Dortmund-Profi Young-pyo Lee bezieht, sei dieser um einen Scouting-Bericht zu Cho von einem "Direktor eines sehr guten Klubs in Europa" gebeten worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Außerdem führte Lee bei besagtem Interview mit CBS Radio aus, dass er mit jenem Direktor beim BVB zusammengespielt habe. Das könnte zum einen Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl oder Tamas Hajnal von Ferencvaros Budapest sein. Der heute 45-Jährige hatte lediglich in der Saison 2008/09 für die Borussia gespielt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cho, der meist als Mittelstürmer aufläuft, ist aktuell sehr treffsicher unterwegs. In 38 Spielen für seinen Klub erzielte er 22 Tore und steuerte noch fünf Assist bei. In der südkoreanischen Nationalmannschaft steht er nach seinem Doppelpack gegen Ghana nun bei 6 Toren in 18 Einsätzen.