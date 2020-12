Hertha BSC wohl mit Interesse an Ex-BVB-Profi Julian Weigl

Julian Weigl ist bei Benfica aktuell nicht wirklich glücklich. Hertha BSC soll deshalb Interesse an einer Leihe des ehemaligen BVB-Profis zeigen.

Bundesligist zeigt wohl Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Dortmunders Julian Weigl ( Lissabon). Das berichtet Sky. Demnach hat sich die Hertha bereits bei Weigl wegen eines möglichen Wechsels erkundigt.

Der Ex-Nationalspieler (fünf Einsätze für die DFB-Elf) wechselte erst zuletzt den Berater und wird nun von Pini Zahavi vertreten, möglicherweise um einen Abgang von Benfica zu forcieren.

Julian Weigl per Leihe zu Hertha BSC?

Dem Bericht zufolge ist ein Wechsel im Winter für die Berliner aber finanziell nicht zu stemmen. Denkbar sei eine Leihe mit moderater Kaufoption, allerdings sei dies derzeit "alles andere als konkret".

Benfica verpflichtete Weigl im Januar 2020 für 20 Millionen Euro Ablöse und möchte diese Summe bei einem möglichen Verkauf gerne wieder einnehmen.

In Portugal kann sich der Deutsche unter Trainer Jorge Jesus bislang nicht durchsetzen und stand in dieser Saison in gerade einmal drei von möglichen elf Partien in der Startelf.