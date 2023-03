BVB: Julian Brandt von Borussia Dortmund offenbar im Visier des FC Arsenal und von Tottenham Hotspur

Julian Brandt trumpft aktuell groß auf. Die Leistungen des Mittelfeldakteurs wecken Begehrlichkeiten auf der Insel.

WAS IST PASSIERT? Julian Brandt von Borussia Dortmund hat mit seinen guten Leistungen in dieser Saison offenbar Begehrlichkeiten auf der Insel geweckt. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach haben der FC Arsenal und Tottenham Hotspur ihre Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt. Da Brandts Vertrag nach der Saison 2023/24 ausläuft, müssten die beiden Klubs aus London im Sommer wohl auch keine allzu hohe Ablösesumme für die Dienste des Nationalspielers bezahlen.

Der BVB arbeitet dem Vernehmen nach derweil daran, dass dieses Szenario verhindert wird. Mit dem Leistungsträger will die Borussia schnellstmöglich verlängern.

Zuletzt hieß es in einem Bericht der Bild aber, dass eine schnelle Entscheidung nicht zu erwarten sei. Brandt will angeblich erst seine Möglichkeiten abwägen, bevor er seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzt.

WAS WURDE GESAGT? "Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt, und das Thema gehen wir sehr positiv und unaufgeregt an", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt und lobte Brandt für seinen "Riesenschritt" in dieser Saison.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Brandt erzielte in der laufenden Saison in wettbewerbsübergreifend 30 Partien neun Tore und bereitete fünf weitere vor. Unter Trainer Edin Terzic ist er längst zum unangefochtenen Stammspieler aufgestiegen.