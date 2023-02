BVB - Julian Brandt in Top-Form: Der beste Spieler der Bundesliga

Borussia Dortmund hat im Jahr 2023 einen Lauf und das sechste Pflichtspiel in Folge gewonnen - auch dank Julian Brandt.

Vor etwas mehr als einem Jahr gab es eine solche Phase schon einmal. Trotzdem ist jetzt vieles anders. Gegen Ende des Jahres 2021 befand sich Julian Brandt über Wochen hinweg in Top-Form und war bester Spieler bei Borussia Dortmund.

Das ist der 26-Jährige auch aktuell, was allein schon die Statistik belegt: Sein Treffer zum entscheidenden 2:0 beim Auswärtssieg gegen Werder Bremen war Brandts zehnte Torbeteiligung (sechs Tore, vier Assists) in dieser Saison. Diesen Wert übertrifft beim BVB niemand.

Die Unterschiede zwischen damals und heute sind vielfältig. In der Vorsaison unter Marco Rose machte Brandt einen mächtigen Schritt nach vorne und schaffte es, die Defizite in seinem Spiel gering zu halten. Doch im Vergleich zu heute hatte Dortmund unter Rose nicht den Lauf, den man derzeit unter Edin Terzic hat. Sechs von sechs Pflichtspielen hat der BVB in diesem Jahr gewonnen.

Und dies eben auch, weil Brandt nun etwas geschafft hat, womit er im Verlauf seiner bisherigen Karriere enorme Schwierigkeiten hatte: Er hat endlich Konstanz in seine Leistungen gebracht. Dortmunds lange Zeit inkonstantester Spieler ist jetzt derjenige, auf den am meisten Verlass ist. Brandts Stärken kommen regelmäßig zum Vorschein, die einstigen Schwächen sind kaum mehr welche.

BVB: Julian Brandt technisch einer der Besten der Bundesliga

Er hat somit den Aufwärtstrend der Vorsaison in allen Belangen fortgesetzt. Brandt ist gesetzt, spielt sehr erwachsen und hat auch die nötige Intensität in seinem Spiel, die ihm einst oft abging. Er geht die Wege in die Defensive konsequenter und legt dabei auch eine bissigere Körpersprache an den Tag. Das Schlampig-Lethargische, wodurch er immer wieder Fehler einstreute, ist weitestgehend verschwunden.

Dass er dafür am Ball die Ruhe behält, ist nichts Neues. Brandt war in technischer Hinsicht schon immer eine Augenweide und einer der Besten der Liga. Der Nationalspieler lässt dann schwierige Dinge leicht aussehen und findet auch auf engstem Raum und unter Druck sinnvolle Lösungen.

"Die Entwicklung freut uns natürlich, weil sie nicht nur spielerisch, sondern auch im physischen Bereich ist", sagte Terzic kürzlich über Brandt. "Er bringt mittlerweile die nötige Härte in sein Spiel ein, da hat er einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Daran haben wir lange gearbeitet."

Darum ist Julian Brandt aktuell der beste Spieler der Liga

Was Brandt dazu noch von vielen anderen abhebt, ist seine grundsätzliche Spielintelligenz - gerade bei Bewegungen in der Offensive. Er antizipiert Räume sehr gut und weiß, wann er sich wohin bewegen muss. In Bremen sah man dies beispielsweise bei seinem Laufweg, der zu seinem Tor zum 2:0 führte, das in einer fließenden Bewegung wiederum technisch hervorragend ausgeführt war.

Getty

Brandts Timing und Gefühl stellen einen großen Mehrwert im Dortmunder Spiel dar und Terzic ist klug genug, diese Fähigkeiten nicht in ein zu starres Korsett zu pressen. Vielmehr ist Brandt sehr flexibel auf dem Feld unterwegs. Er spielt im Zentrum und auf dem Flügel, sucht auch mal ganz vorne die Tiefe oder lässt sich fallen, um im Spielaufbau präsent zu sein. Diese zahlreichen Rochaden erlauben es Brandt, seine Spielintelligenz auszuleben und situativ selbst zu entscheiden, welche Räume er besetzt.

Nimmt man all diese Eindrücke zusammen und blickt auf die Konkurrenz, lässt sich leicht das Urteil fällen, dass Brandt momentan der beste Spieler der Bundesliga ist. Weder sein Mitspieler Jude Bellingham noch Bayerns Jamal Musiala können Brandts Form viel entgegensetzen. Am ehesten kommt Randal Kolo Muani von der Frankfurter Eintracht heran, der in drei seiner vier bisherigen Spiele 2023 traf und damit seinen besten Lauf an Toren in dieser Spielzeit verzeichnet.

BVB: Julian Brandt "hat sich extrem entwickelt"

Auch Brandt war nun in der Bundesliga in jedem seiner vergangenen drei Spiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt (zwei Tore, eine Vorlage). Die Reife, die er mittlerweile ausstrahlt, dazu sein Selbstbewusstsein - es wird für alle Herausforderer im Kader enorm schwer, Brandt aus der Startelf zu drängen.

"Jule hat sich im Laufe der Saison extrem entwickelt, er ist einer unserer konstantesten Spieler. Er ist komplett fit und immer einer der laufstärksten", sagte Terzic am Samstag. "Und er ist natürlich am Ball extrem wichtig für uns. Heute hat er die letzten Worte gefunden, bevor wir die Kabine verlassen haben. Das hat er auch richtig gut gemacht. Da hat man gemerkt, dass er vorweg gehen will. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Leistung."

Das ist natürlich auch Brandt, doch er schränkt zugleich die Begeisterung über die Dortmunder Serie ein wenig ein. Er selbst ist schließlich das beste Beispiel dafür, wie es beim BVB in rascher Abfolge rauf und runter gehen kann. "Ich bin extrem froh, dass ich das momentan erlebe", sagte er. "Wir haben eine Euphorie, die langsam entsteht. Wir müssen aber auch ehrlich zu uns selbst sein. Es gibt Themen, die wir noch besser machen können."

Dies betont auch Terzic immer wieder und hat damit Recht. Wenngleich es seit dem neuen Jahr sowohl an seiner Mannschaft, als auch an Brandt nur sehr wenig zu meckern gibt.