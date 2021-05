BVB: Jadon Sancho spricht über seine Zukunft und enthüllt sein Haaland-Versprechen

Jadon Sancho gibt sich nach seinem starken Auftritt gegen Leipzig entspannt, was seine heiß diskutierter Zukunft angeht.

Mit seinem ersten Doppelpack der Saison hat Jadon Sancho den BVB spät zum Sieg gegen RB Leipzig geschossen, erst in der 87. Minute fiel der goldene Treffer. Im Anschluss erzählte der Brite, dass er mit dem Tor ein Versprechen an Teamkollege Erling Haaland eingelöst hat, der verletzungsbedingt nur auf der Tribüne mitfiebern konnte.

"Ich habe Erling versprochen, dass wir diesen Sieg holen und ihm die drei Punkte in seiner Abwesenheit schenken. Er hat mir gratuliert und sich mit mir gefreut. Umso glücklicher bin ich, dass wir es geschafft haben", sagte er bei ESPN. Nach dem Abpfiff hielt es den Norweger nicht mehr auf den Rängen, er stürmte auf den Rasen und jubelte im Kreise der Mannschaft.

BVB: Jadon Sancho war Fan von Ronaldinho

"Erling kam auf mich zu und wollte mit mir feiern. Er hat mich angeschrien: 'Come on, come on!' Ich habe ihm gesagt: 'Erling, wir haben noch einen Job zu tun: Den Pokal holen.' Wir pushen uns gegenseitig bis ans Limit", erklärte Sancho weiter. "Mit Erling zu arbeiten, macht viel Spaß. Wir motivieren uns auf und neben dem Platz." Am kommenden Donnerstag steht das Finale im DFB-Pokal an, dann geht es erneut gegen Leipzig.

Das siegbringende 3:2 leitete Sancho mit einem Hackentrick auf Rapael Guerreiro ein, dieser spielte den Ball zurück zum 21-Jährigen, der nur noch einschieben musste: "Meine Mama hat immer gesagt, dass ich ein guter Tänzer werden könnte", sagte er im Spaß zu besagter Szene, ehe er ernster wurde. "Ich bin ein Straßenfußballer aus London und war als kleiner Junge Fan von Ronaldinho. Ich habe versucht ihn zu kopieren. Ich arbeite jeden Tag hart an meinen Skills und will mich immer wieder verbessern."

Von Trainer Edin Terzic erhielt er im Anschluss ein Sonderlob: "Er hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir auf Platz vier klettern konnten. Wir hoffen, dass er so weitermacht." Während der VfL Wolfsburg durch einen Sieg gegen Union Platz drei verteidigte, kann am Sonntag Eintracht Frankfurt (ab 15.30 Uhr gegen Mainz 05) wieder am BVB vorbeiziehen und den letzten Champions-League-Platz übernehmen.

Verlässt Jadon Sancho den BVB im Sommer?

Keine konkrete Aussage wollte Sancho hingegen zu seinen Karriereplänen machen. "Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich bin aktuell sehr glücklich hier in Dortmund. Ich liebe den Verein, die Fans und die Mannschaft." Der BVB habe ihm seinen "ersten Profi-Start ermöglicht. Ich will alles geben, weil ich weiß, dass mich die Fans motivieren und unterstützen. Ich bin sehr happy im Moment."

Nach Informationen von Goal und SPOX peilt Sancho im kommenden Transferfenster erneut einen Abschied von der Borussia an, allerdings liegt dem BVB bisher weder ein Angebot vor noch führt die Sancho-Seite ernsthafte Gespräche mit anderen Klubs. Die Schmerzgrenze für den bis 2023 gebundenen Flügelstürmer liegt bei 90 Millionen Euro.