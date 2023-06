Schon im vergangenen Winter hatten die Schwarz-Gelben ein Auge auf den Schweden geworfen. Nun kocht das Gerücht wieder hoch.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Manchester Uniteds Flügelspieler Anthony Elanga geworfen: Laut der Daily Mail ist Borussia Dortmund weiterhin an dem 21-Jährigen interessiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Frischen Wind in die Angelegenheit könnte vor allem der Abgang von Jude Bellingham gebracht haben. Durch die Ablösesumme von 103 Millionen Euro (plus 33,9 Millionen Euro mögliche Boni in Zukunft), die die Schwarz-Gelben für den Engländer einstreichen, haben sie genug finanzielle Mittel, um einen möglichen Transfer Elangas zu verwirklichen.

Knapp zwölf Millionen Euro müsste der BVB wohl für den Schweden auf den Tisch legen, wie die Daily Mail berichtet. Elanga selbst sei ebenfalls nicht abgeneigt, da er in der abgelaufenen Saison nur selten in der Mannschaft von Coach Erik ten Hag zum Zug kam.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Genauer gesagt erhielt der Offensivspieler nur 702 Einsatzminuten, also hochgerechnet rund sieben volle Spiele - die sich allerdings auf 26 Einsätze verteilten. Ein Tor gelang ihm dabei nicht, aber zwei Vorlagen.