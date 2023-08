Der BVB II trifft am Samstag in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wir befinden uns am vierten Spieltag in der 3. Liga 2023/24. Dabei bekommt es Borussia Dortmund II, am Samstag (26. August) mit Dynamo Dresden zu tun. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 14.00 Uhr.

Zudem dient der Signal Iduna Park als Schauplatz der Begegnung zwischen BVB II und der SGD. Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden holten fünf und sechs Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB II vs. Dynamo Dresden im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

BVB II vs. Dynamo Dresden, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel BVB (Borussia Dortmund) II – Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, 4. Spieltag Datum Samstag, 26. August 2023 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB II vs. Dynamo Dresden: TV und LIVE-STREAM - wo läuft die 3. Liga heute?

BVB II vs. Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

BVB II-News

Borussia Dortmund II blieb in dieser Drittliga-Saison bisher ungeschlagen.

Die Elf von Jan Zimmermann erreichte Nullnummern in Münster sowie in Regensburg und dazwischen ein 1:0 gegen Freiburg II.

Somit ließ BVB II in den ersten drei Runden keinen Gegentreffer zu.

Die Aufstellung von BVB II

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Dynamo Dresden-News

Dynamo Dresden gewann seine Heimspiele gegen Arminia Bielefeld (3:1) und gegen Waldhof Mannheim (2:1).

Doch dazwischen verlor das Team von Markus Anfang die einzige Auswärtspartie bei Sandhausen mit 0:1.

Die SGD kassierte an den ersten drei Spieltagen immer ein Tor.

Die Aufstellung von Dynamo Dresden:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB II gegen Dynamo Dresden live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege BVB II 5 Siege Dynamo Dresden 7 Unentschieden 3 Letztes Duell BVB II vs. Dynamo Dresden 1:3 (3. Liga, 12. März 2023)

BVB II vs. Dynamo Dresden live anschauen: Nützliche Links