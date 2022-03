Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch (16. März). Hier gibt es am Tag des Nachholspiels gegen Mainz 05 alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Entscheidung bei Erling Haaland bis 30. April

Die Zukunft von Erling Haaland ist das große Thema beim BVB und im Prinzip auch im internationalen Fußball. Haaland kann den BVB bekanntlich für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von kolportierten 75 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen. Nun berichtet Sport Bild, dass die Deadline für diese Entscheidung näher rückt - es soll sich um den 30. April handeln.

Bis dahin müsse Haaland seine Wechselabsicht schriftlich eingereicht haben, während der aufnehmende Verein ebenfalls die beglaubigte Absicht erklären müsse, die festgelegte Summe zu bezahlen. Borussias Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich zuletzt noch etwas vage über den Zeitpunkt der Entscheidung Haalands geäußert. Die Entscheidung falle "vielleicht in einem Monat, vielleicht in sechs Wochen", hieß es Ende Februar. Wohin Haaland wechseln will, scheint ebenso klar zu sein. Die Sport Bild berichtet, dass die Tendenz klar Richtung Manchester City gehe.

BVB, News: Sammer deutet Haaland-Transfer zu Manchester City an

Matthias Sammer hat einen Wechsel von BVB-Torjäger Erling Haaland zu Manchester City angedeutet. Der Berater der Schwarz-Gelben war am Dienstagabend vor der Champions-League-Partie zwischen Manchester United und Atletico Madrid in der Expertenrunde bei Amazon Prime und sprach dort eben auch über die Zukunft des heiß begehrten Norweger.

Ausgangspunkt war eine Aussage von Ex-Bayern-Stürmer Mario Gomez, der meinte: "Ich bin sehr gespannt, wie die Konstellation Guardiola-Haaland funktionieren wird, wenn es so kommen sollte." Daraufhin meinte Sammer: "Sie werden beide voneinander profitieren. Weil Pep - ich durfte ihn drei Jahre erleben - eine gewisse Vorstellung hat." Er werde auch von einem Mittelstürmer lernen müssen, meinte Sammer: "Dementsprechend muss sich das bedingen, wie lange das insgesamt geht, wird man sehen - interessante Konstellation."

Zuvor hatte Sammer, der kürzlich seinen Vertrag als externer Berater beim BVB bis 2025 verlängerte, noch beteuert, dass er nichts wisse. "Ich habe heute, gestern, vorgestern nichts gehört", sagte Sammer. "Ich weiß, dass ManCity hinterher ist, das ist bekannt. Bei den Zahlen hatte ich ein Schleudertrauma. Meine Frau hat mich wieder aufgerichtet. Dementsprechend ist es möglich."

BVB, News: Wer überträgt das Dortmunder Nachholspiel heute gegen Mainz 05?

Wegen zahlreicher Corona-Ausfälle bei Mainz 05 ist das Auswärtsspiel des BVB vom 25. Spieltag verlegt worden. So reisen die Westfalen am heutigen Mittwoch zum Tabellenzehnten.

Los geht es bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff um 18 Uhr auf der DAZN-Plattform. Als Moderator wird dabei Lukas Schönmüller durch die Übertragung führen. Kommentator des Spiels wird Uli Hebel sein, als Experte ist Benny Lauth am Start.

DAZN und Übertragung im TV? Ja, das geht! Zwar hat sich der Sportsender aus Ismaning auf das Streaming spezialisiert, aber über Kooperationen mit Vodafone und Sky stellt DAZN auch zwei lineare Sat-Kanäle zur Verfügung, über die Ihr das Duell zwischen Mainz und dem BVB sehen könnt.Alle Infos dazu findet Ihr unter diesem Link.Hier findet Ihr eine vollständige Liste. Egal ob im Stream oder im TV: In beiden Fällen benötigt Ihr zunächst ein kostenpflichtiges Abo.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien