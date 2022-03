Borussia Dortmund am heutigen Dienstag (15. März). Hier gibt es am Tag vor dem Nachholspiel gegen Mainz 05 alle News rund um den BVB.

BVB, News: Barca bekommt im Rennen um Haaland Einschränkungen auferlegt

Der FC Barcelona ist von LaLiga gewarnt worden, dass er seine Kosten drastisch senken müsse, bevor er sich leisten könne, Erling Haaland von Borussia Dortmund zu verpflichten. Die finanzielle Situation des katalanischen Vereins ist weiterhin angespannt, sodass das spanische Oberhaus die Ansage gemacht hat, dass 144 Millionen Euro zunächst einmal eingespart werden müssen.

"Um einen Spieler zu verpflichten, muss Barcelona entweder seine Kosten senken oder mehr Geld einnehmen. Es gibt keinen anderen Weg", erklärte LaLiga-Generaldirektor Javier Gomez bei der Präsentation am Montag. Er fügte hinzu: "Bis Barca das verlorene Vermögen wiederhergestellt hat, können sie nur nach der 1:4-Regel ausgeben: Wenn man 10 Millionen Euro spart, kann man 2,5 Millionen Euro ausgeben."

Der einzige Möglichkeit für den katalanischen Verein, einen neuen Vertrag abzuschließen, sei somit, bei den Verträgen der Spieler zu sparen, bis er Einnahmen generiere. Mit einer finanziellen Obergrenze von 739 Millionen Euro liegt Real Madrid am anderen Ende des Spektrums - und hat somit deutlich bessere Chancen auf einen Haaland-Transfer.

Der FC Barcelona hatte sich trotz der angespannten Situation bis zuletzt Hoffnungen gemacht, im Rennen um den 21-Jährigen mit dem spanischen Konkurrenten und Manchester City mithalten zu können. Präsident Joan Laporta betonte jedoch schon am Sonntag, dass sein Verein nicht risikieren werde, sich in weitere finanzielle Schwierigkeiten zu bringen, um Haaland in diesem Jahr zu verpflichten.

BVB, News: Zurück im Meisterrennen? Zorc: "Das ist doch Unsinn"

Sportdirektor Michael Zorc sieht den BVB vor dem Nachholspiel gegen Mainz 05 (Mittwoch ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) weit vom Titelrennen entfernt. "Wir brauchen nicht auf die Tabelle zu schauen, sondern wir müssen uns auf unsere Spiele konzentrieren", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten.

Mit einem Sieg in Mainz hätten die Dortmunder acht Spieltage vor Saisonende nur noch vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern, das direkte Duell ist für Ende April angesetzt. Zorc will sich auf dieses Gedankenspiel aber nicht einlassen. "Vor zwei Wochen galten wir bei vielen noch als die Deppen. Jetzt plötzlich von der Meisterschaft zu sprechen, das ist doch Unsinn", erklärte Zorc.

Verteidiger Emre Can hatte nach dem Heimsieg gegen Arminia Bielefeld die Hoffnungen noch nicht begraben: "Wir träumen immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn wir alle unsere Spiele gewinnen, werden wir am Ende sehen, wo wir stehen." Dafür müsse der BVB aber nicht auf die Bayern schauen, "sondern auf uns", sagte Can bei DAZN.

BVB, News: Aus der Ukraine Geflüchtete trainieren mit den Profis von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat am Montag zwei junge Profis aus der ersten ukrainischen Liga bei den Profis mittrainieren lassen. Beim Spielersatztraining standen Mittelstürmer Raymond Frimpong Owusu (19, Zorya Lugansk) und Innenverteidiger Alan Aussi (20, Veres Rivne) mit auf dem Rasen.

"Der Krieg kam immer näher und näher und ich bekam Angst. Dann habe ich mich zur Flucht entschieden", sagte Owusu am Montag gegenüber Ruhr Nachrichten. Der Ghanaer hatte sich erst vor zwei Wochen für eine Flucht über Lwiw nach Polen entschieden, "und jetzt trainiere ich hier bei Borussia Dortmund und habe nach dem Training ein Foto mit Erling Haaland gemacht", sagte er.

Mittrainieren können Owusu und Aussi aufgrund einer FIFA-Sonderregelung. Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs hatte die FIFA entschieden, die Verträge ukrainischer Klubs automatisch bis Saisonende auszusetzen. Spieler und Trainer können also bis Ende Juni ohne Konsequenzen einen Vertrag bei einem anderen Verein unterschreiben. Eine feste Verpflichtung der beiden Talente kommt für den BVB laut Ruhr Nachrichten jedoch nicht infrage.

